Tomahawk для США, пошлины для КНР и территориальные уступки Киева: главные заявления Трампа

В пятницу президент США Дональд Трамп провел встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, где заявил, что Киев не получит дальнобойные ракеты «Tomahawk». В воскресенье, 19 октября, Трамп дал интервью телеканалу Fox News, где прокомментировал переговоры и ответил журналистам вопросы.

В частности, президент США заявил, что завершение конфликта на Украине неизбежно повлечет утрату некоторых территорий для Киева. Это прозвучало в контексте обсуждения позиции Москвы по прекращению огня без больших компромиссов от Украины. Подробности о главных тезисах лидера США — в материале URA.RU.

США не будут отправлять войска в сектор Газа

Трамп объяснил, что не видит оснований для присутствия американских солдат в секторе Газа. «У нас не будет военных на земле (в Газе — прим. URA.RU), для этого нет причин», — пояснил Трамп в интервью. В воскресенье, 19 октября, на территории сектора Газа возобновились обстрелы между ХАМАС и армией Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на ранее подписанное Трампом соглашении о прекращении конфликта.

Трамп надеется на экономическое сотрудничество с РФ

Дональд Трамп выразил уверенность в высоком потенциале для развития торговых отношений с Россией. В связи с этим он надеется на скорейшее урегулирование конфликта на Украине. «Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией, но это непросто. <...> Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли», — заявил Дональд Трамп в эфире Fox News.

Украина может потерять территории

По мнению президента США, завершение противостояния на Украине неизбежно повлечет утрату некоторых территорий для Киева. «Он (Путин — прим. URA.RU) кое-что заберет. Я хочу сказать, что они сражались и у него много собственности», — пояснил Трамп. Это прозвучало в контексте обсуждения позиции Москвы по прекращению огня без больших компромиссов от Украины.

Tomahawk нужны самим США

Президент США подчеркнул, что крылатые ракеты Tomahawk в приоритете для американской армии, несмотря на запросы из Киева. Трамп заявил, что запрос Украины все еще рассматривается. Он также уточнил, что обсудил этот вопрос с Путиным, на что российский лидер «был не в восторге».

Трамп заявил, что Китай вынудил его ввести пошлины

Дональд Трамп предупредил, что 100-процентные пошлины против Китая создадут нагрузку для экономики. При этом американский глава уточнил, что Пекин сам спровоцировал такой шаг. «Это неустойчиво, но цифра именно такая <...> меня вынудили это сделать. Думаю, с Китаем у нас все будет хорошо, но нам нужна справедливая сделка», — пояснил Трамп.

Целью пошлин не является уничтожение Китая

Трамп заверил, что его торговая политика не направлена на подрыв экономики Китая. Он также анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином через две недели, добавив, что результаты этой встречи покажут, как будут развиваться отношения дальше.