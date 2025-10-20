Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы?

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг потребовал, чтобы Киев полностью отказался от контроля над ДНР.

После беседы с Путиным Трамп провел встречу в Белом доме с Зеленским, по итогам которой заявил: «Следует остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все слишком усложнится – вы никогда не сможете разобраться».

«Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям, прекратить убийства – и на этом все. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину», – добавил американский лидер.

Зеленский согласился с Трампом.

«Для наших народов, в текущих обстоятельствах мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. Трамп прав. Мы воюем с большой страной. Надо остановиться. А затем говорить о том, какие сделать шаги к долгосрочному миру», – сказал он.

По данным WP, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф оказывал давление на Зеленского, требуя уступок российской стороне в части контролируемых ВСУ территорий ДНР. Американский чиновник обосновывал инициативу тем, что регион является по большей части русскоязычным.

Однако позже, в воскресенье, Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина «ничего не будет дарить России» и «ничего не забудет». Он назвал Москву «долговременной угрозой».

Идея о делении исторических регионов России была неоднократно отвергнута Москвой. Так, в июне прошлого года на встрече с руководством МИД Путин называл условия для прекращения боевых действий и начала переговоров с Киевом.

«Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – подчеркивал он.

«Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю: мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений», – отмечал глава государства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин тем самым поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией.

Референдумы в Донбассе и Новороссии прошли в сентябре 2022 года. За проведением плебисцитов следили более 130 международных наблюдателей из Венесуэлы, Италии, Германии, Латвии и других стран. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение регионов в состав России: в ДНР – 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской – 87,05%.

«Прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения невозможно в первую очередь потому, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году были проведены референдумы, согласно которым все четыре региона выразили желание войти в состав России», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Соответственно, входить в состав России все четыре исторических региона должны в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов. Такие условия соответствуют как российским законам, так и международным нормам. Сейчас эти границы не совпадают с линией боевого соприкосновения. Потому требование Трампа поделить территории неприемлемо для Москвы», – детализировал аналитик.

Невозможность остановить СВО по нынешней линии фронта и требование полного контроля над ДНР со стороны Москвы имеет не только конституционное, но также общественное, экономическое и стратегическое измерение, пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».