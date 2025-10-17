Психолог Кирилл Липский в разговоре с Рамблером оценил идею о введении в российских школах нового предмета – уроков психологии семейной жизни.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин направил письмо в Минпросвещения с просьбой ввести в школах предмет «Основы этики и психологии семейной жизни», передавало издание «Газета.Ru». Парламентарий считает, что неготовность молодых россиян к отношениям с противоположным полом влечет к ухудшению демографической ситуации в стране.

Потенциально данная инициатива очень полезна, ведь подростковый возраст – это именно то время, когда у человека формируется модель будущих отношений. При этом сейчас школьники получают информацию о семье, о любви и даже о сексе из трех основных источников. Это интернет, где часто показываются токсичные стереотипы, это сверстники с таким же уровнем знания или незнания [психологии семейной жизни], а также родители, которым очень часто не хватает времени, знаний или смелости для разговоров с детьми на такие серьезные темы. Поэтому введение в школьную программу такого предмета, как «Основы этики и психологии семейной жизни», могло бы дать детям адекватные ожидания. Такой курс помог бы им развеять мифы из показательных романтических видео в соцсетях, где показываются только хэппи-энды. Семья – это все-таки еще и труд, компромисс, умение договариваться и прощать. Кроме того, новый предмет может стать профилактикой токсичных отношений. В рамках курса детей можно научить распознавать манипуляции, эмоциональное насилие в семейных отношениях, контролирующее поведение, объяснив им, что это не норма любви. Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии

Новый предмет также может поспособствовать развитию у школьников эмоционального интеллекта, добавил эксперт.

«Это прямой путь к пониманию своих чувств и чувств партнера. При развитом эмоциональном интеллекте человек способен управлять гневом, конструктивно разрешать конфликты, идти на диалог с партнером вместо криков и обид. То есть тут речь идет о практических навыках, а не просто о теории. Если все это будет правильно реализовано, то дети научатся тому, как слушать собеседника, как выражать свое несогласие без оскорблений, как распределять обязанности в семье, как ответственно подходить к родительству, как говорить о деньгах внутри отношений и так далее», - заявил специалист.

Вместе с тем Липский отметил, что при реализации инициативы парламентария необходимо учесть несколько критически важных условий.

«Здесь основные риски связаны с тем, что потенциальный вред от нового предмета может перекрыть всю его пользу. Это произойдет, если подход к нему будет формальным. Главный вопрос заключается в том, кто будет преподавать новый курс. Если это будут обычные учителя, которые не проходили специальную психолого-педагогическую подготовку, которые будут краснея читать какой-то скучный конспект о моральном облике человека, то новый предмет умрет на первом же уроке. Здесь преподаватель должен иметь авторитет и уметь говорить с детьми на их языке, а также уметь создавать атмосферу доверия, при которой можно задавать любые - даже неудобные - вопросы. Кроме того, новая программа должна быть современной, научно обоснованной и практикоориентированной. Акцент тут должен делаться именно на психологии, а не на каком-то морализаторстве. Это не должны быть скучные уроки с заучиванием определений. Тут нужен интерактив, дискуссии, разбор кейсов, ролевые игры, приглашенные эксперты (например, успешные семейные пары) и так далее», - заключил психолог.

Ранее в Госдуме предложили запретить учителям задавать на дом непройденный материал.