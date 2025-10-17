«Потерянное поколение» против власти: Украине предрекают гражданскую войну
Украину ждет гражданская война после окончания СВО, заявил пленный ВСУшник Сергей Чикин.
Какой она представляется? Скорее всего, будет напоминать знакомые большинству из нас реалии «лихих девяностых», но в более жёстком виде – возможно, даже в формате дудаевской Ичкерии или Грузии времён президенства Гамсахурдии. Вооружённое противостояние группировок, разгул бандитизма на фоне всеобщей нищеты – закономерные атрибуты безвременья, которое обязательно наступит на руинах незалежной…
– Вероятность гражданской войны в ее классическом понимании я оцениваю невысокой, – говорит политический аналитик Кирилл Озимко. – Но, скорее всего, не избежать локальных конфликтов, политических кризисов, протестов, радикализации с большими жертвами.
Такое можно назвать вялотекущей гражданской войной – с периодическими вспышками насилия, но без явных фронтов и масштабных сражений.
Если после окончания СВО будет уничтожен киевский режим и установлена новая, денацифицированная власть, Москва сможет спасти Украину от самых негативных сценариев, прийти на помощь.
«СП»: Каким может быть характер гражданской войны? Политический, национальный, гангстерский? Может быть и партизанский…
– Ближе к партизанскому. Перспектива большой войны с фронтом туманна, потому что пока не видно равных вооруженных сил.
Одна сторона (государство) все еще обладает подавляющим военным превосходством: танки, авиация, артиллерия, разведка.
Надолго ли это – зависит от того, с какими итогами закончится СВО.
«СП»: Кстати, тут уместно вспомнить Украину вековой давности. Махновщина – это же не беспредел, как у нас почему-то принято считать, а особая форма народовластия. Сказывается менталитет?
– При нормально действующем, сильном государстве на Украине сохранялись закон, порядок и дисциплина.
В Российской империи, например, больше проблем было от литовцев, чем от малороссов. В советское время украинцы в условиях стабильности строили процветающую республику. Поэтому я бы не ссылался на менталитет.
«СП»: Какие сегодня вы видите на Украине резко антагонистические группы, готовые воевать друг с другом?
– Главными врагами между собой остаются нацисты и люди с общерусским самосознанием. И, конечно, завравшаяся власть и олигархи с одной стороны и нищее население с другой.
«СП»: А Запад позволит случиться гражданской войне? Ведь кто-то должен оружие давать… Или на Украине для гражданской войны его еще на 100 лет веред хватит?
– Здесь тоже разные варианты. Но в любом случае Запад не отстанет от Украины. В случае падения киевского режима и денацификации будет провоцировать там гражданские конфликты, опираясь на нациков.
«СП»: России при подобном сценарии как реагировать? Воспользоваться? Или отгородиться, и пусть воюют друг с другом, сколько влезет?
– России в любом случае нужно будет заботиться о собственной безопасности и о русскоязычных гражданах Украины. Думаю, в случае возникновения угроз государство будет рассматривать варианты, как реагировать.
– Война для Украины превратилась в самоподдерживающийся процесс, – уверен историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.
– В украинском обществе за прошедшие годы появилось слишком много людей, которые себя уже не мыслят вне войны: возвращение в мирную жизнь для них будет очень тяжёлым делом.
Помните описанное в романах Хемингуэя и Ремарка «потерянное поколение»? Это люди, у которых годы наиболее активного формирования личности пришлись на войну, и после её окончания им пришлось, по сути, начинать жизнь с чистого листа.
Если добавить к ним ветеранов, растерявших прежние навыки и оставивших в окопах если не всё здоровье, то солидную его часть, и которые, также, как и предыдущая категория, умеет только воевать – уже получается «гремучая смесь». А ведь есть ещё множество людей, которые, подобно брехтовской Мамаше Кураж, наживались на войне всеми правдами и неправдами – понятно, что прекращение войны их ударит по карману очень больно.