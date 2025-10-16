«Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

Президент США Дональд Трамп хочет оказать психологическое давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро разрешением на операции Центрального разведывательного управления (ЦРУ) на территории республики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», латиноамериканист Дария Корчемная.

15 октября Трамп официально разрешил тайные операции ЦРУ на территории Венесуэлы. Как утверждается, ведомство сможет проводить акции как в одностороннем порядке, так и в рамках более крупной военной операции.

Трамп потихоньку повышает уровень эскалации и демонстрирует силу. По большому счету, публичное заявление об операциях на территории Венесуэлы — это продолжение психологического давления на Венесуэлу, на администрацию Мадуро и демонстрация решимости администрации Трампа —Дария Корчемная, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

Что планируют ЦРУ?

Трамп обосновал разрешение на операции ЦРУ в Венесуэле следующими причинами:

нахождение на территории США представителей преступного синдиката «Трен-де-Арагуа», вызванное якобы «опустошением» тюрем властями Венесуэлы; борьба с латиноамериканскими наркокартелями, в частности, с признанным Белым домом террористической организацией «Картелем солнц» («Cartel de los Soles»)

Американская разведка получила одобрение не только на разведывательную деятельность, но и на действия с применением оружия и физическое устранение определенных лиц. Целью операции может стать влияние на политическую ситуацию в Венесуэле, а также на военный и экономический потенциал страны.

Теперь мы определенно рассматриваем [операции на] суше, после того как взяли под тщательный контроль море —Дональд Трамп, президент США.

Официальные представители ЦРУ отказались комментировать изданию The New York Times (NYT) информацию о возможных операциях на территории республики.

Как предполагает Дария Корчемная, администрация Трампа пока не определилась с мерами в отношении властей Венесуэлы. По ее мнению, речь может идти об информационных операциях ЦРУ, мобилизации оппозиции и вовлечении в протесты незащищенных слоев населения.

ЦРУ могло бы заниматься этим и без публичного объявления, но Трампу было важно именно поиграть мускулами —Дария Корчемная, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

В США заявили о возможном перевороте против президента Венесуэлы

По данным NYT, администрация Трампа дала ЦРУ разрешение на проведение тайной операции по свержению Мадуро. По оценке издания, план является крайней мерой США в отношении Каракаса. При этом подчеркивается, что на данный момент нет официальной подтвержденной информации о планируемых операциях ведомства.

Комментируя разрешение на операции ЦРУ, Трамп назвал смешным вопрос журналиста о возможности переворота против Мадуро. При этом американский лидер заявил о давлении на Венесуэлу, употребив устойчивое выражение «чувствует жару» (feeling the heat).

Я бы не хотел отвечать на подобные вопросы. Это слишком смешной вопрос для того, что бы мне его задавали —Дональд Трамп, президент США.

В ответ Мадуро резко высказался о вмешательстве ЦРУ в жизнь латиноамериканских стран, напомнив об участии ведомства в переворотах в Чили и Аргентине в XX веке. Президент Венесуэлы также раскритиковал военные операции США в Афганистане и Ираке.

Должен возобладать мир, не война (...) До каких пор будут перевороты, устроенные ЦРУ? Латинская Америка их не хочет, не нуждается в них и отвергает их Николас Мадуро президент Венесуэлы

1 октября лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо призналась в интервью Financial Times в тайных переговорах с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа об организации свержения Мадуро.

По ее словам, отправка Соединенными Штатами военного флота и удары по кораблям наркокартелей якобы побудили венесуэльцев вступать в подполье. Политик понадеялась на скорую смену власти в Венесуэле из-за экономического и силового воздействия Вашингтона.

Число людей, которые хотят присоединиться к нашей организации, за последние три недели серьезно выросло. Есть десятки и десятки тысяч граждан, находящихся в подполье —Мария Корина Мачадо, лидер венесуэльской оппозиции.

Дария Корчемная допустила вероятность попытки переворота против Мадуро из-за интересов США в регионе, в частности, из-за запасов нефти Венесуэлы и позиции Каракаса. Политолог также указала на неудачную попытку свержения действующего лидера республики в 2019 году, в первый президентский срок Трампа. По ее мнению, американский лидер может вернуться к идее переворота.

Венесуэла — это действительно кость в горле США. (...) Трампу, мягко говоря, некомфортно с таким актором под боком Дария Корчемная эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества»

Однако эксперт подчеркнула лояльность венесуэльских военных президенту и ответную реакцию населения страны на эскалацию напряженности Белым домом. Она отметила объединение правящих элит республики на фоне возможного вмешательств США.

Общество само действительно мобилизуется. Венесуэльцы активно записываются в ряды ополчения и всячески заявляют о готовности оборонять страну Дария Корчемная эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества»

Борьба США с наркокартелями

В ходе инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о планах признать наркокартели террористическими организациями. Политик подчеркнул, что речь идет о всех картелях, занимающихся производством и сбытом наркотиков, и уделил особое внимание картелям из Мексики и Венесуэлы. В частности, мексиканскому синдикату «Синалоа».

Возможно, Мексика не хочет этого, но мы должны сделать то, что является правильным —Дональд Трамп, президент США.

В феврале 2025 года Госдеп США Сальвадора и Венесуэлы.

8 августа The New York Times сообщила о секретной директиве Трампа по подготовке к ударам по наркокартелям в Латинской Америке, которые его администрация признала террористическими организациями. Спустя почти две недели, администрация Трампа отправила три военных корабля к берегам Венесуэлы для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Как подчеркнула Дария Корчемная, борьба с наркотрафиком является исключительно предлогом для действий администрации Трампа. Латиноамериканист указала, что само существование «Картеля солнц» ставится под сомнение, а Венесуэла не является ключевым игроком в сфере наркотрафика из Латинской Америки.

Проблемы с Венесуэлой есть, это транзитер наркотиков, но не крупнейший. Мексика и Колумбия доставляют куда больше неприятностей —Дария Корчемная, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

Как на действия США ответит Венесуэла?

Как отмечает Дария Корчемная, власти Венесуэлы отвечают на потопление США кораблей в Карибском море исключительно в правовом поле. По ее мнению, даже в случае военной операции Вашингтона Каракас будет обращаться за помощью к международным организациям и рассчитывать на реакцию ключевых союзников, прежде всего России и Китая.

Венесуэла будет продолжать действовать в рамках правового поля, первым Мадуро в драку не полезет —Дария Корчемная, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

Корчемная подчеркнула, что Москва продолжит оказывать поддержку Каракасу как стратегическому партнеру. Эксперт отметила внесение президентом России Владимиром Путиным на ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, затрагивающего военно-техническое сотрудничество и партнерство в сфере энергетики.