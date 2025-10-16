«Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок»

Уровень газификации в РФ впервые приблизился к 75% и в ближайшие годы продолжит расти, заявил президент Владимир Путин на полях форума «Российская энергетическая неделя». По его словам, за последние годы в стране было проложено почти 100 тыс. км сетей газораспределения, а доступ к трубопроводному газу получили около 1 млн домовладений. В перспективе их количество должно вырасти ещё на 2 млн, добавил глава государства. Также российский лидер рассказал о ситуации в глобальной энергетике и объяснил, почему отказ закупать сырьё у Москвы стал ударом для европейской экономики.

За последние пять лет в России было проложено около 100 тыс. км сетей газораспределения, что позволило довести уровень газификации в стране до рекордно высокой отметки. Об этом в четверг, 16 октября, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Мы наращиваем внутреннее потребление... увеличиваем снабжение «голубым топливом» наших городов и посёлков... Уровень газификации приближается к 75% и, безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным, 74,7% и рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта», — отметил Путин.

Как напомнил российский лидер, в стране сейчас продолжается программа социальной газификации. В рамках этой инициативы государство бесплатно подводит газ к границам земельного участка, если в населённом пункте уже проложен магистральный трубопровод.

«За четыре года почти 1 млн домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу. Ожидаем, что в перспективе их количество вырастет ещё на 2 млн. Подведены газопроводы к 1 млн 393 тыс. участков и выполнено уже почти 989 тыс. подключений», — добавил глава государства.

Напомним, программа социальной газификации заработала ещё в 2021 году и первоначально была рассчитана до 1 января 2023 года, но в 2022-м власти сделали её бессрочной и расширили на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ.

Рост уровня газификации позволяет не только улучшить качество жизни граждан, но и повысить эффективность экономики страны в целом. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Отапливаться газом гораздо эффективнее и удобнее, чем, например, углём. Прежде в ряде городов и регионов люди были вынуждены прямо у себя дома жечь котлы с углём, от чего, естественно, рос уровень заболеваний, государству приходилось тратить больше денег на лечение людей, а рынок труда лишался рабочих рук. Кроме того, если человек получил газ, скажем, в дачном доме, то там можно жить круглый год, а значит, у людей расширяется жилплощадь, что, в свою очередь, помогает решать и демографические проблемы», — пояснил Юшков.

Глобальное перестроение

Во время своего выступления Владимир Путин уделил особое внимание ситуации в глобальной энергетике. По словам президента, сегодня в мире наблюдается перенастройка энергетических связей, причём происходит это как по естественным причинам, так и в связи с «недобросовестной конкуренцией» со стороны Запада.

«Идёт объективное переформатирование цепочек поставок, переключение логистики энергоресурсов в сторону Глобального Юга — динамичных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки... Просто возникают новые центры экономического развития, там растёт потребление (энергоресурсов. — RT) — вот и всё. Но мы сталкиваемся, конечно, и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит», — рассказал Путин.

В качестве примера глава государства привёл решение многих европейских стран отказаться от импорта российских энергоносителей по политическим соображениям. Это, в свою очередь, ударило по экономическому и производственному потенциалу ЕС, где сейчас сокращается промышленность, снижается конкурентоспособность выпускаемой продукции и растут цены из-за более дорогих «заокеанских нефти и газа».

«По данным Евростата, объём промышленного производства в еврозоне в июле текущего года на 1,2% остаётся ниже значений 2021 года. Продолжается и спад промышленного производства в так называемом локомотиве европейской экономики — в Германии. В июле текущего года снижение составило 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года», — рассказал президент.

В то же время российский нефтегазовый сектор продолжает устойчиво работать и строить планы на будущее, отметил президент. По его словам, отечественные энергокомпании не только надёжно снабжают внутренний рынок, но и активно развивают внешние связи, выстраивая новые каналы поставок и платежей.

«Если раньше наш экспорт нефти и нефтепродуктов был замкнут в основном на одного потребителя, на потребителя Евросоюза, то сейчас география гораздо шире... Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей — государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов», — подчеркнул Владимир Путин.

Давление на партнёров

По словам Игоря Юшкова, на сегодняшний день крупнейшими покупателями российских энергоресурсов стали Индия и Китай. Между тем в последние время Запад всё чаще пытается оказать давление и на них с целью заставить отказаться от импорта углеводородов из РФ.

В частности, накануне президент США Дональд Трамп сообщил о якобы имеющихся планах Индии свернуть закупки российской нефти. По его словам, такой договорённости ему удалось достичь после беседы с премьер-министром южноазиатской республики Нарендрой Моди.

«Я был недоволен тем, что Индия закупает (российскую. — RT) нефть, но сегодня он (Нарендра Моди. — RT) заверил меня в том, что они больше не будут покупать нефть у России. Это серьёзный отказ. Теперь нам нужно добиться того же от Китая», — сказал Трамп.

Напомним, ещё в июле глава Белого дома пообещал обложить пошлинами торговых партнёров России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время. Предполагалось, что в случае введения таких ограничений страны начнут массово отказываться от торговли с РФ, в том числе перестанут импортировать её нефть.

Любопытно, что сам Трамп не был уверен в эффективности такого плана и отмечал, что подобные попытки давления на Москву «могут повлиять на неё, а могут и нет». Тем не менее 6 августа глава Белого дома подписал указ о повышении до 50% пошлин в отношении поставляемых товаров из Индии за то, что страна «прямо или косвенно импортирует нефть из России», а позже не исключил, что аналогичные меры могут быть приняты и в отношении Китая.

Тарифные ограничения Вашингтона в отношении Нью-Дели вступили в силу 27 августа. Но за прошедшее время поставки российской нефти в южноазиатскую республику не претерпели существенных изменений. Так, по данным аналитической компании Kpler, в сентябре экспорт энергосырья из РФ в Индию сократился примерно на 6%, до 1,6 млн баррелей в сутки, но Москва всё равно осталась ключевым продавцом энергоресурса на этом рынке, что вызвало недоумение у американской администрации.

«Я в растерянности, понимаете? Моди — отличный лидер. Эти люди... Это зрелая демократия, которой управляют умные люди. Но когда дело касается пошлин, они дерзко смотрят нам прямо в глаза и заявляют: «Мы не прекратим покупать российскую нефть», — сказал старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью Bloomberg TV.

Как ранее отмечала министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в интервью изданию News18, страна сама решает, где ей покупать нефть, поэтому импорт сырья из России продолжится, даже несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов. Похожее заявление 16 октября сделал официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

«Индия — крупный импортёр нефти и газа. Нашей приоритетной задачей неизменно остаётся защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации. Наша политика в области импорта всецело на это ориентирована», — подчеркнул Джайсвал.

Как объяснил Игорь Юшков, Индии невыгодно отказываться от российского сырья, потому что Москва сегодня предоставляет ей наилучшее предложение с точки зрения цены. Импорт относительно недорогих энергоресурсов из РФ позволяет южноазиатской стране не только избегать удорожания топлива для населения, но и дополнительно зарабатывать, поскольку полученное из дешёвой российской нефти горючее можно выгодно продавать по мировым ценам на другие рынки, пояснил аналитик.

«Таким образом, в случае прекращения импорта российской нефти Индии придётся закупать более дорогое сырьё из других источников, что станет для неё проблемой. Причём, что важно, даже такой сценарий не гарантирует отмену американских пошлин. Дело в том, что формулировки в указе Трампа достаточно расплывчатые, поэтому риски для Индии здесь достаточно высоки», — отметил Юшков.

Более того, как ранее отмечал Владимир Путин, в случае отказа от российских энергоносителей Индия может потерять до $9—10 млрд, а этот ущерб сопоставим с уплатой введённых Соединёнными Штатами пошлин. Таким образом, по мнению российского лидера, в прекращении закупок сырья у Москвы «экономического смысла нет», тем более что индийской население внимательно следит за действиями своего политического руководства и «никогда не допустит никакого унижения перед кем бы то ни было».

«Ни Китай, ни Индия, даже если иметь в виду, что в Индии коровы — это священные животные, быками быть не хотят. Есть такие политические деятели, прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Такие есть, не будем показывать пальцем. Но это уж точно не про Китай и не про Индию, не про другие крупные государства, да и средние, мелкие государства, небольшие. Не про те, кто уважает себя и не позволит себя унижать», — подчеркнул Путин.

Слова российского лидера подтверждает и заявление МИД КНР. Как сообщил в четверг официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь, Пекин осуществляет нормальное, законное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со странами всего мира, включая Россию, а действия США — это «типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения», что лишь подрывает международные торгово-экономические правила.

Возможность проводить самостоятельную экономическую политику имеет крайне важное значение для торговых партнёров России, поэтому они стараются не поддаваться давлению США. Об этом ранее в интервью RT заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.