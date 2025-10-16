Украинские эксперты, анализируя прилеты по «404-й», пришли к выводу, что крылатые ракеты, включая «Томагавк», не эффективны

Прошедшей ночью и ранним утром 16 октября, согласно сообщениям от независимых источников, военные и инфраструктурные объекты Украины подверглись сильнейшему удару.

В этой связи наше Минобороны сделало заявление: «В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

По предварительной информации из укро-соцсетей, в «неньке» прогремело не менее сотни взрывов, главным образом на Черниговщине, Полтавщине и Сумщине, но их последствия почувствовали на себе Киев и область.

Первый прилет зафиксирован в городе Нежин (Черниговская область) поздним вечером 15 октября. По словам местного гауляйтера, дроны попали в терминал «Новой почты», а также пострадали две многоэтажки. Кто по ним ударил, чиновник не сообщил, но как пишут тамошние блогеры, «ранены два человека… если прилетел бы “Шахед” с 90 кг взрывчатки (так упорно в «404-й» называют наши «Герани»), последствия были бы куда страшнее».

Дескать, кто не дурак, тот поймет – опять сбился прицел у укро-зенитчиков.

В Сумской области сирена звучала 19 часов, в ходе которых были атакованы ПВД ВСУ и склады в 39 населенных пунктах. Этот налет «Гераней» назван бандеровскими властями одним из самых мощных, тем не менее официально заявлено о ранении пяти человек, трое из которых отказались от госпитализации. Судя по всему, российские дроноводы отработали предельно аккуратно.

В Харьковской области насчитали около 100 «Гераней», которые спокойно накручивали круги, будто выискивали цель пожирнее. Похоже, наши дроноводы провоцировали укро-ПВО, но реакции никакой.

В тг-канале Анатолия Шария ранним утром появилась запись: «Пошёл обстрел «Кинжалами» и баллистикой. Сообщают о взрывах на окраине Харькова, в Полтавской и Днепропетровской областях». Практически сразу пресс-служба ДТЭК заявила, что в результате атаки окончательно остановилась газодобыча на Полтавщине.

Издание «Новини Одеси» (заблокированное в РФ) напомнило, что газопромышленное управление «Полтавагаздобыча» является головным в составе АО «Укргаздобыча» и обеспечивало годовую поставку 5,8 млрд кубов голубого топлива, а также более 300 тысяч тонн жидких углеводородов. Остановилось и смежное предприятие «Полтавесодобыча», которое производит сжиженный газ.

Кроме того, «Укрэнерго» экстренно сообщила, что в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения, и особо отмечено, что возобновление поставки электроэнергии зависло на неопределенное время. В киевском метро наблюдалась нереальная толкучка.

В Сети появились кадры ночного Киева с очень редкими огоньками. Огромный город оказался в кромешной тьме. Нардепка Безуглая обвинила Кличко, зная, что между Зеленским и градоначальником пробежала черная кошка. Она черкнула: «Надеюсь, сейчас, во время и после блэкаута 2025 г., будет переработана защита критической инфраструктуры». По словам нардепа Кучеренко, ТЭЦ № 5 и № 6 «отключились полностью… это последствия пятничного удара (10 октября) по ним».

Такая же ситуация возникла и в Одесской области. Там тоже нет электроснабжения. Неясно, остановился ли порт, но «промка» точно не работала. В этом отношении удары достигли своей цели.

Согласно оперативке Повітряних Сил, армия России в ночь на 16 октября применила 357 средств воздушного поражения, в том числе 37 ракет, из которых «баллистика» и 320 БПЛА различных типов, главным образом «Герани» и «Герберы». Отмечается, что в атаке участвовали два «Кинжала» и 26 ракет «Искандер-М».

Укро-эксперты заявили, что «титаны неба» могут сбивать только более медленные крылатые ракеты, а скоростные цели им не по зубам. Один из них пишет: «Думаю, что крылатые “Томагавки” тоже не пробьются через русскую ПВО… была бы у нас «баллистика» - давно бы разбомбили Крымский мост».

Именно поэтому в «404-й» растет скепсис по поводу очередного звездно-полосатого вундерваффе, тогда как Украина входит в зиму без запаса прочности по энергетике.

«Повреждена генерация, пробита логистика, исчерпан ресурс импровизации. На этом фоне начинается волна спекуляций на технике резервного питания — пауэрбанки, зарядные станции, генераторы дорожают на десятки процентов за считанные дни. Реакция власти — декларативная», - пишут в самостийных соцсетях.

Зима (на Украине) обещает быть не просто тяжелой — она станет лютой в буквальном смысле. Большинство ТЭЦ не подлежат восстановлению, запасы газа и угля — под угрозой. Без света, без отопления и без мобильной связи страны больше нет. Есть только фрагменты — города, улицы, квартиры, в которых люди будут бороться за остатки автономии. Кстати, гауляйтер Львова Андрей Садовой сообщил, что отопление в городе не будет включено в ближайшие недели, несмотря на то, что температура уже «действительно холодная».

А еще в укрнете можно прочесть: «На этом безрадостном фоне веселый бонапарчик летит в Вашингтон... В США надеются только на здравомыслие Путина, который не отреагирует на фактическое вступление в войну* Соединенных Штатов… впрочем, потом Зеля начнет требовать у янки уже F-35».

* Имеется в виду специальная военная операция (СВО)