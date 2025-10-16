«Русские пилоты не умеют управлять истребителями»: зачем генсек НАТО порет чушь

Генсек НАТО Рютте отметился странным заявлением, в котором оскорбил российских летчиков и моряков. Мол, НАТО может в любой момент «сбить русских»: «Давайте не будем преувеличивать возможности России. Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь», - сказал он. - Если бы блок НАТО был слабее, то мы сбили бы русских немедленно, однако, будучи сильнее, альянс предпочитает аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства».

Где тут логика? И зачем генсеку НАТО понадобилось озвучивать явные глупости насчет наших пилотов и капитанов?

Ситуацию прокомментировал для «МК» генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, председатель совета Центра политических исследований России (ПИР-Центра) Евгений Бужинский.

- Евгений Петрович, в какую степь занесло Рютте?

- Он несет очевидную чушь. Видимо, хочет понравиться Трампу. Трамп в последнее время тоже говорит явные глупости: про полтора миллиона солдат убитыми и ранеными, которых потеряла Россия, про километровые очереди на наших заправках, про рушащуюся российскую экономику, про то что все страны-члены БРИКС решили выйти из этой организации после того как он пригрозил им какими-то пошлинами, про то что Индия прекратит покупать российскую нефть, и сам премьер-министр страны Нарендра Моди дал ему такое обещание. Эти заявления даже никто не опровергает – просто улыбаются в ответ, и продолжают жить дальше. Видно, Рютте решил последовать примеру Трампа.

- А когда он говорит «можем сбивать русские самолеты»? Тоже глупость?

- Ну, пусть попробуют сбить хотя бы один самолет над Балтийским морем – и посмотрят, что будет дальше.

- Но все-таки Рютте – это не эксцентричный Трамп, а глава крупнейшего военного блока…

- Он сам - не военный человек, отнюдь не генерал (Марк Рютте – голландский политик, по образованию историк, в прошлом – преподаватель в школе - Авт.). И вообще, роль генсека НАТО у нас сильно переоценена. Это очень хорошо оплачиваемая должность - Рютте получает на ней даже больше, чем генсек ООН. Но он – всего лишь говорящая голова, и никаких решений самостоятельно принять не может. Что ему скажет постпред США при НАТО – то он и говорит. Его функция – выдвигать какие-то предложения и председательствовать на заседаниях Атлантического совета (американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Организации Североатлантического договора – Авт.). И все. Так нужно относиться и ко всем его заявлениям. Ну порет отсебятину – может, и действительно согласовал ее с американцами.

- А что у него с логикой? Рютте заявил, что если бы блок НАТО был слабее, то сбивал бы русские самолеты. Но он сильнее, поэтому не сбивает…

- Это старая концепция НАТО: мол, мы настолько сильны что можем игнорировать эти комариные укусы. Ну, пусть, исходя из своих подсчетов численности населения и объема ВВП считают, что НАТО кратно мощнее России. Но любые коалиционные силы заведомо слабее хорошо подготовленной армии отдельного государства, тем более такого как Россия.

Так что это все фантазии НАТО – что «мы такие могучие», «нас 450 миллионов», «мы можем тут же собрать армию в 5 или 10 миллионов солдат, и обрушиться на Россию». Могут. Но для этого понадобится лет двадцать.

- Как думаете, Рютте сам понимает, что несет чушь, или он живет в иллюзиях, как и Трамп?

- Думаю, понимает, и ему, может быть, даже внутренне стыдно. Все-таки, он – человек с высшим образованием, голландцы – они не самые тупые. Скупые, но не тупые. Но ведь это он, а не кто другой называл Трампа «папочкой», заискивал перед ним и млел от его похлопываний по плечу. А куда деваться? Рютте понимает, что НАТО – это, по сути, Соединенные Штаты. Все деньги, технологии, оружие у НАТО американские. А Рютте хочется хорошо и вкусно жить в ближайшие года четыре, пока не истечет его мандат.