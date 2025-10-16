Трамп не учитывает главного: Россия – не Сектор Газа, Путин – не Нетаньяху, Украина - не Израиль

Воодушевленный достигнутыми договоренностями по Сектору Газа, Дональд Трамп заявил, что намерен продолжить свой «миротворческий» курс и на Украине, несмотря на «неуступчивость» Кремля по ряду принципиальных вопросов. Вчера, комментируя украинскую ситуацию для журналистов в Белом доме, Трамп в очередной раз выразил свое «разочарование» Россией. Но при этом подсластил пилюлю:

© Свободная пресса

- У меня были очень хорошие отношения с Владимиром, возможно, и до сих пор они есть.

При этом Трамп наступает на те же грабли, что и его предшественник Джо Байден, пишет Hill. Тот после первых же антироссийских санкций заявил, что рубль «превращается в прах». Как видно, спустя 3,5 года пророчества немощного Байдена не сбылись: рубль на плаву, российская экономика стабильна. Теперь же Трамп предсказывает обвал российской экономики из-за «длинных очередей за бензином». Очевидно, что и эти прогнозы окажутся такими же дутыми, как и у Байдена.

Несмотря на жесткую риторику, Трамп сохраняет «оптимистичный» настрой относительно возможного урегулирования украинского конфликта.

По мнению Трампа, Москва имеет мотивацию сесть за стол переговоров, учитывая свои военные и экономические позиции. Белый дом за последние недели укрепился во мнении, что расчеты на мирное урегулирование в Украине удастся реализовать, основываясь на «успехе американской администрации в деле заключения мира в Газе и обмене заложниками».

- Президент Трамп давно выражал свое желание положить конец конфликту между Россией и Украиной, так же как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС, - цитирует Politico представителя администрации США.

Эти заявления звучат на фоне свежего заявления специального посланника Стивена Уиткоффа: мол, у Дональда Трампа на второй президентский срок было три главные цели внешней политики. Эти цели включали: прекращение конфликта в Газе, прекращение конфликта между Россией и Украиной и заключение нового ядерного соглашения с Ираном. Одна из целей уже достигнута, остались две

- Да, они понимали, что Газа будет самой простой из трех задач… Но они не отказываются от других, - отметил еще один анонимный источник Politico.

Прекращения огня в Газе и освобождение израильских заложников взвинтило самомнение Трампа до небес. Когда он прилетел 13 октября. Израиль, его встречали чуть ли не как национального героя. Но собеседники Politico подчеркивают существенные различия в возможностях Трампа влиять на стороны конфликтов.

- Трамп, тесно сотрудничая с арабскими партнерами, смог оказать давление на ослабленного премьер-министра Израиля Нетаньяху. Но он имеет гораздо меньшее влияние на Путина, который вообще не восприимчив к тому виду внутреннего политического давления, с которым сталкиваются другие лидеры, - пишет Politico.

Именно эта разница в рычагах давления ставит под сомнение возможность повторения «палестинского сценария» в отношении Украины. В то время как Трампу удалось найти точки соприкосновения с Израилем, опираясь на его уязвимости и давление со стороны союзников, аналогичное воздействие на Россию, которая демонстрирует высокую устойчивость к санкциям, представляется гораздо более сложным.

Wall Street Journal пишет, что в запасе у Трампа осталось совсем немного инструментов, чтобы давить на Россию. Австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади, объясняет: Запад трусит перед военной мощью России, и особенно ее ядерным потенциалом.

Еще одним важным фактором, влияющим на ситуацию, является позиция Китая. Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Китай мог бы повлиять на Россию. Но пока что китайцы не видят никаких преимуществ от окончания конфликта, и поэтому менять свою политику в отношении России не намерены. Как бы этого не хотелось честолюбивому Трампу, не все пляшут под его дудку.