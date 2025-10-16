Европейский союз ведет в Сербии действительно масштабные программы и проекты. Сразу после распада Югославии туда зашли крупные компании из Германии, Австрии, активно работают венгры, есть и ассоциированные члены типа Турции, сказала в интервью «Свободной Прессе» профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, политолог Наталья Еремина, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича.

Накануне тот заявлял, что обвинения Белграда в попытках «играть на два фронта» не соответствуют действительности — «мы ведем себя открыто и честно: говорим с ЕС прямо, говорим с Владимиром Путиным прямо». При этом Вучич поблагодарил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за «уважение» и напомнил, что целью Сербии остается евроинтеграция.

«В Сербии много игроков, и среди них Россия — важнейший энергетический. Но взаимодействовать нам достаточно сложно, потому что Сербия зажата внутри кольца из стран ЕС, и стран блока НАТО. В итоге мы даже в рамках каких-то поставок серьезно ограничены. В свое время предусмотрительно Черногорию вывели из состава Государственного союза с Сербией. Таким образом, и морское побережье, по сути, мы не можем использовать для поставок. И такая ситуация, хочешь не хочешь, приводит к тому, что стране необходимо лавировать», — отметила Еремина.

Одновременно, что касается НАТО, то здесь позиция отрицательная. Все прекрасно помнят, кто в свое время бомбил Белград, уточнила политолог. Но в любом случае государство зажато, и Евросоюз играет существенную роль.

«Бесспорно, есть очень мощный третий игрок — это Китай, который формирует свои экономические проекты, обходя ЕС по инвестициям. Кроме того, Сербия начинает активно взаимодействовать с Венгрией, позиция которой более благожелательна по отношению к России. И Сербия может быть более-менее устойчива, благодаря этим общим проектам — энергетическим и транспортным. Китайцы, конечно, на своих условиях там работают, поэтому есть нюансы, но, в общем, Белград чуть увереннее себя чувствует», — пояснила профессор.

В то же время власти Сербии понимают, что вряд ли страна будет до конца интегрирована в Евросоюз. Поэтому можно говорить сейчас все что угодно, поскольку Брюссель просто не пойдет навстречу, побоится принять какие-то решения, потому что это может вызвать новый градус напряжения внутри Сербии.

«Ну, а что касается нас, то Россия пока вряд ли имеет право, так сказать, укорять какую-либо страну. У нас очень многие тоже в свое время определили себе роль служителей западной демократии, стали вывозить туда деньги, не понимая того, что если они обескровливают собственную страну, они никогда не станут уважаемыми там людьми… И поскольку у нас самих таких товарищей, которые пытаются до сих пор лавировать, хватает, наверное, мы не имеем права предъявлять какие-то претензии кому бы то ни было», — заключила Еремина.

Ранее журналист Джонни Миллер писал, что Великобритания позволила политикам, подверженным антироссийской истерии, выйти на передний план.