«Личная армия»: Трамп назвал еще одно место для ввода войск

Дональд Трамп прозрачно намекнул в среду, что Сан-Франциско может стать следующим городом, против которого он нацелит федеральные войска, пригрозив развертыванием, которое местные власти и власти штата назвали ненужным и нежелательным.

© Gent Shkullaku/ZUMA/TACC

Выступая в Белом доме перед директором ФБР Кэшем Пателем, президент США сказал: “По просьбе правительственных чиновников я собираюсь настоятельно рекомендовать вам обратить внимание на Сан-Франциско, который был одним из наших великих городов 10 лет назад, 15 лет назад, а сейчас там полный бардак… Каждый американец заслуживает того, чтобы жить в обществе, где он не боится быть ограбленным, убитым, изнасилованным, подвергшимся нападению или застреленным”.

Точно так же, как федеральные подразделения в Портленде, Чикаго, Вашингтоне и Лос-Анджелесе ранее в этом году, лидеры демократической партии в Сан-Франциско и Калифорнии не требовали таких жестких мер, на которые настаивает Трамп, основываясь на ложных и гиперболических заявлениях о неконтролируемой преступности, пишет The Guardian.

Сан-Франциско, родной город либерального губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в течение нескольких месяцев ожидал, что город в районе залива Сан-Франциско может оказаться под прицелом президента. Трамп давно жаловался на этот город, заявив во время своей прошлогодней предвыборной кампании, что его оппонент Камала Харрис “разрушила” его и что он превратился из “лучшего города” в “вовсе непригодный для жизни”.

Трамп все активнее вкладывает средства в отправку войск национальной гвардии в города, управляемые демократами, несмотря на давний федеральный закон, который широко запрещает использование американских войск внутри страны для обеспечения соблюдения уголовного законодательства, комментирует The Guardian. В Чикаго и Лос-Анджелесе развертывание войск совпало с агрессивными, а порой и жестокими рейдами иммиграционных служб, что вызвало массовые протесты, на которые правоохранительные органы отреагировали решительной демонстрацией силы.

Представитель Белого дома отказался комментировать возможные планы в отношении Сан-Франциско, сославшись на высказывания президента.

Лидеры Сан-Франциско и Калифорнии заявили, что выступают против вмешательства Трампа, и постарались донести, что нет кризиса преступности и насилия, который требовал бы помощи извне или военного реагирования.

Сенатор штата Скотт Винер заявил в среду, что город “не нуждается и не желает присутствия личной армии Трампа на наших улицах”.

“Вопреки лжи Трампа, никакие "правительственные чиновники" здесь не требовали федеральной оккупации. Нам не нужны авторитарные репрессии Трампа в нашем городе. Итог: держитесь подальше от Сан-Франциско”, - призывает демократ.

Мано Раджу, государственный защитник Сан-Франциско, подчеркивает, что его ведомство “осуждает любые попытки применения вооруженных сил против жителей нашего города”, отметив, что суды уже вынесли решение против развертывания национальной гвардии президента.

“Применение вооруженной силы против гражданского населения является злоупотреблением властью и государственными ресурсами. Наши общины сильны, организованы и глубоко привержены мирному гражданскому участию перед лицом несправедливости, и мы будем продолжать поддерживать жителей, осуществляющих свои права законным и мирным путем”, – отмечает Раджу.

Офис губернатора Ньюсома сообщил в среду, что общий уровень насильственных преступлений в крупных городах Калифорнии в 2025 году снизился на 12,5% по сравнению с прошлым годом, а в Сан-Франциско - на 22%. Губернатор добавил, что с 2019 по 2025 год в городе на 45% сократилось количество убийств и на 40% - грабежей.

Согласно недавнему анализу San Francisco Chronicle, в городе зафиксировано самое низкое число убийств за последние 70 лет.

Губернатор Ньюсом также сообщил, что его администрация недавно расширила “группы по борьбе с преступностью” в районе Сан-Франциско, а сотрудники штата помогают местным органам власти в проведении целого ряда операций.

Калифорниский губернатор, придерживаясь своей стратегии борьбы с Трампом в социальных сетях, опубликовал кадры, на которых Трамп говорит, что Сан-Франциско был великолепен 15 лет назад, и отвечает: “О, спасибо!” Ньюсом был мэром с 2004 по 2010 год.

Дэниел Лури, нынешний мэр Сан-Франциско, выступил ранее в среду вместе с шерифом и окружным прокурором Сан-Франциско, рассказав о снижении уровня преступности, увеличении числа сотрудников полиции и партнерстве с государственными и федеральными ведомствами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сообщает The Chronicle.

“Нам предстоит проделать большую работу, но я доверяю нашим местным правоохранительным органам”, - сказал мэр. Брук Дженкинс, окружной прокурор, сказала, что Сан-Франциско обращается за федеральной помощью, когда это необходимо, но местные власти “держат этот вопрос под контролем”.

Их заявления прозвучали через несколько дней после того, как миллиардер Марк Бениофф заявил, что поддерживает предложение Трампа направить войска национальной гвардии в Сан-Франциско, и этот комментарий вызвал бурную реакцию.

Защитники прав иммигрантов заявили, что они готовятся к возможному прибытию войск или активизации усилий правоохранительных органов.

Аманда Майя, директор программы предоставления убежища в Комитете юристов по гражданским правам в районе залива Сан-Франциско, некоммерческой организации, заявила, что сети быстрого реагирования в регионе, которые защищают общины иммигрантов, следят за тем, чтобы у них было достаточно возможностей для реагирования на потенциальный рост числа задержаний.

“Меня больше всего беспокоит то, что это создает атмосферу страха не только для тех, у кого нет документов, но и для всех”, - сказала она о возможном развертывании войск. “Люди будут бояться покидать свои дома, идти на работу, получать доступ к основным услугам”.

Ее клиенты уже избегают посещения больниц или обращения в полицию с заявлениями о преступлениях из-за беспокойства по поводу иммиграционных властей.

Адвокаты продолжают проводить тренинги “знай свои права”, напоминая иммигрантам, что они должны отстаивать свои права хранить молчание в случае задержания, избегать подписания документов и поддерживать связь с адвокатами.