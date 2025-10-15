Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о скором уходе спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа из администрации Дональда Трампа и рассказал, кто может начать выполнять его работу, связанную с выстраиванием контактов между Москвой и Вашингтоном.

Ранее британский портал The Middle East Eye со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф может покинуть администрацию американского лидера. Как рассказали на условиях анонимности два собеседника издания, «Уиткофф планирует покинуть администрацию, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе» после «изнурительного графика» работы дипломатом.

Уже давно казалось, что дни Уиткоффа в администрации Трампа сочтены. Его главная задача на посту спецпосланника президента США была связана с переговорным процессом на Ближнем Востоке. Он был назначен именно для этого. При этом сейчас трудно сказать, многое ли он сделал для заключения перемирия в Газе, многое ли в этом вопросе зависело конкретно от Уиткоффа. Ранее со стороны Трампа мы слышали хвалебные слова в адрес Уиткоффа, и многие эксперты прочли эти заявления как напутствие к дальнейшей работе, но мне сразу показалось, что это был прощальный жест. Мол, ты, конечно, молодец, но теперь несколько иную работу будет делать другие люди. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Уход Уиткоффа из команды американского президента может негативно отразиться на контактах Вашингтона с Москвой, отметил специалист.

«Уиткофф – это тот человек, который наладил рабочие контакты США с определенными кругами в российском руководстве, в частности с [главой РФПИ] Кириллом Дмитриевым. А теперь он покидает свой пост. Очевидно, что в Вашингтоне больше нет аналогичного персонажа. Так что если «слив» британского портала подтвердится и Уиткофф все же покинет администрацию Трампа, то в символическом раскладе это будет означать, что у США «закончились пряники». Это будет означать, что перспектива построения какой-то очень большой дружбы межу Вашингтоном и Москвой при администрации Трампа сошла не нет. Мы получим выбор между «партией кнута», которую представляет генерал-лейтенант Кит Келлог, и некой «партией статус-кво», которую представляет заместитель главы Пентагона Элбридж Колби. Мы ничего не знаем о симпатиях Колби к России, однако можно говорить о том, что он не хочет, чтобы США слишком сильно ввязывались в украинский конфликт. Он считает, что первопричины всех проблем связаны с Китаем, и хочет оказать давление именно на Пекин. Так что Трапм будет выбирать между двумя этими фигурами», - отметил эксперт.

В дальнейшем выстраивании диалога с США с РФ более активное участие также может принять госсекретарь Марко Рубио, добавил политолог.

«Если Уиткофф покинет администрацию Трампа, то, конечно, это не будет означать завершение переговоров Вашингтона и Москвы. Полагаю, некий баланс может попытаться найти Марко Рубио. Наверняка он будет вести какие-то переговоры с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым. Но такого «специалиста по пряникам», каким был Уиткофф, полагаю, мы в Вашингтоне в ближайшее время не увидим», - отметил Межуев.

