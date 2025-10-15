«Срочно остановить СВО!». Патриота Шахназарова заподозрили в «переобувании»

Народный артист России, кинорежиссер Карен Шахназаров – один из тех представителей творческой интеллигенции, про кого можно смело сказать – истинный патриот Отечества. Он неоднократно был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, в числе первых поддержал СВО. И вдруг – странные заявления, которые совершенно не вяжутся с тем образом, который сложился у народа. Неужели «переобулся», недоумевают многие россияне? О том, почему руководитель «Мосфильма» начал вести себя непривычным для телезрителей образом, - в данной статье.

Удивил так удивил!

Сегодня Карен Шахназаров – признанный киномэтр, лауреат нескольких Госпремий, кавалер множества орденов. За его плечами более двух десятков картин, да еще каких! Чего только стоят «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», «Курьер», «Город Зеро», «Цареубийца», «Яды, или Всемирная история отравлений», а также сравнительно недавняя киноверсия «Анны Карениной».

Во многом благодаря Шахназарову в лихие 90-е удалось сохранить легендарную киностудию «Мосфильм». За время его руководства она вновь, как и в советские времена, стала мощной «фабрикой грез». Шахназаров известен своей активной поддержкой политики действующего президента России.

Участвуя в различных ток-шоу, он резко осуждал представителей шоу-бизнеса, которые «показушничают» в непростые для страны времена, устраивая всевозможные шоу, тем самым демонстрируя свои богатства. По мнению Шахназарова, в России словно две реальности: одни люди причастны к СВО, у вторых – вечный праздник.

«Читаю: за 17 миллионов евро покупают очередного футболиста. За 17 миллионов евро - это сколько можно дронов для фронта купить!» – поразился в ходе одного из телеэфиров режиссер.

Также Карен Георгиевич нелицеприятно высказывался о тех россиянах, которые не поддерживают специальную военную операцию, и осудил так называемых «молчунов». Режиссер считает: опаснее не те, кто высказал свою позицию и уехал, а те, кто молчит.

И вдруг, словно гром среди ясного неба, его заявление о том, что нужно срочно остановить СВО, ибо «затягивать конфликт недопустимо». Данное высказывание вызвало массовое изумление в студии программы Владимира Соловьева и, безусловно, по ту сторону голубых экранов.

«Надо взвешивать свои силы. Если у нас нет сил – прекращать конфликт и договариваться о мире», - именно такое предложение в недавнем телеэфире озвучил легендарный кинорежиссер.

Что ж, удивление публики понять можно. Еще совсем недавно этот же кинодеятель говорил совершенно противоположные, порой жесткие (а то и жестокие) вещи, и вдруг…

Кто такой Трамп?

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Ряд аналитиков поспешили пояснить россиянам, что в словах Шахназарова, скорее всего, заложен совершенно иной смысл, чем могло бы показаться сначала. Мол, таким образом кинорежиссер предостерегает Россию и ее руководство от опасности, идущей с западных рубежей.

Действительно, в том же эфире Карен Георгиевич заявил о «тонкой ловушке», которую нашей стране приготовил коллективный Запад во главе с американским лидером. По его мнению, Дональд Трамп, несмотря на свою эксцентричность и непредсказуемость, ведет достаточно тонкую умелую игру.

«Он проводит свою политику последовательно и целенаправленно. На мой взгляд, его вполне устраивает эта ситуация войны, - считает Шахназаров. - Мы должны понимать, что собой эта политика представляет. Действия Запада очень целенаправленные, хорошо организованные. Их цель - это Россия!»

Трампу как президенту мощнейшей западной державы в этой антирусской партии отводится особое место, не сомневается Карен Георгиевич. Как бы ни хотелось верить в здравомыслие американской администрации и её желание достичь разумного паритета сил с Кремлем, приходится констатировать: Трамп и его команда являются миротворцами лишь на словах. Все идет по одному запланированному сценарию.

В связи с этим режиссер призвал избавиться от иллюзий тех наших соотечественников, кто оказался слишком очарован Трампом и посчитал его чуть ли не «русским патриотом». Президент США априори не может быть настоящим другом России, резюмировал Шахназаров, предупредив, что «шоу Трампа стало гораздо опаснее».

Все это может стоить множества жизней, поскольку именно он принимает решения глобального значения. В связи с этим российским властям стоило бы пересмотреть позиции по СВО. Тем более сейчас, когда многие жители страны попросту не ощущают, будто война на Украине является первостепенной задачей.

Шахназаров признался: он часто слышит от официальных лиц и аналитиков, что сейчас важнее изменение миропорядка, отношения с Трампом и Америкой. Украина, по его словам, создала военнизированное государство, а в России «не ощущается всеобщей мобилизации - ни в экономике, ни в других сферах». А вы, уважаемые читатели, согласны с подобными высказываниями знаменитого кинодеятеля?