17 октября Дональд Трамп намерен принять в Белом доме Владимира Зеленского. Цель визита уже озвучили многие СМИ: выпросить у США новые партии средств ПВО, прежде ЗРК Patriot, а также дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.

Да и сам Трамп этого не скрывает. «Все хотят Tomahawk. Зеленский хочет Tomahawk. У нас много Tomahawk», — бахвалился Трамп, встречаясь во вторник с президентом Аргентины Хавьером Милеем, которому в шутку тоже предложил ракеты. От этой шутки, правда, вздрогнули в Лондоне, где еще помнят о войне с Аргентиной за Фолкленды.

Вокруг поставок «Томагавков» Украине разговоры идут уже больше двух недель, обрастая всё новыми подробностям. Зеленский, торгуясь с Трампом, сказал, например, что применять эти крылатые ракеты он, возможно, даже не будет. Просто само наличие «Томагавков» в его арсеналах позволит быстрее договориться с Путиным о прекращении огня.

Многие политологи считают, что вопрос поставок «Томагавков», неважно, от кого они пойдут - от США или Европы, действительно, содержит в себе элемент политического давления на Москву. Военные эксперты, в свою очередь говорят, что реальные возможности Пентагона по поставкам КР сильно ограничены. Стоимость каждой ракеты, в зависимости от модификации, напомним, оценивается от 1,5 до 2 млн долларов. По щелчку нарастить производство ракет, стоимость каждой из которых, в зависимости от модификации, оценивается от 1,5 до 2 млн долларов, не получится. Потрошить собственные арсеналы тоже.

«США смогут поставить Украине только от 20 до 50 ракет Tomahawk, сообщила газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон. По словам бывшего сотрудника Пентагона Марка Канчиана, это «связано с тем, что из 200 ракет, закупленных с 2022 года, более 120 уже израсходовали. А в бюджете на 2026 год планируется финансирование всего 57 единиц».

Тем не менее, даже 50 «Томагавков» с боевой частью в полтонны и дальностью стрельбы до Урала, где сосредоточены крупные предприятия нашей оборонки и несколько городов-миллионников – угроза более чем серьезная, вынуждающая Россию говорить о ядерной «ответке».

Еще в ноябре прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что «использование западных неядерных ракет ВС Украины против России по новой ядерной доктрине может повлечь ядерный ответ». Но тогда речь шла о менее мощных ракетах ATACMS, бьющих на 300 км – против 2,5 тыс. у Tomahawk.

13 октября бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с суровым предупреждением, заявив, что планы США по поставкам крылатых ракет «Томагавк» на Украину могут «плохо закончиться для всех, особенно для Трампа».

Он подчеркнул, что невозможно определить, несла ли летящая ракета «Томагавк» ядерное или обычное оружие, о чем неоднократно говорилось. Как неоднократно говорилось и о том, что Украина мечтает иметь свое ядерное оружие. Хотя бы «грязную» атомную бомбу.

В этот же день, 13 октября, Зеленский в телефонном разговоре заверил Трампа, что Киев будет использовать ракеты большой дальности «Томагавк» только против российских военных объектов. Вряд ли он стал объяснять Трампу, что многие из этих самых военных объектов находятся в Челябинске или Екатеринбурге.

Запущенные с территории Украины американские ракеты, бомбящие по американской же наводке индустриальные центры Урала – это уже не просто «красные линии», это начало прямого противостояния между Россией и США, крупнейшими ядерными державами. Об этом тоже давно мечтает Зеленский.

«Ядерные волнения по поводу поставок США ракет «Томагавк» на Украину напоминают Карибский кризис 1962 года, когда США и Советский Союз едва не начали ядерную войну из-за вопроса о поставках Кремлем Гаване баллистических ракет, способных нести ядерные заряды. Сходство между этими двумя ситуациями более чем очевидно», - пишет газета The EurAsian Times и задается вопросом: существует ли реальная вероятность того, что Москва применит ядерное оружие из-за ракет «Томагавк»?

Для многих западных политиков ответ очевиден: Россия пускать в ход ядерную «ответку» на неядерный удар не станет, хотя военная доктрина страны это допускает.

Согласно новой военной доктрине русских, напоминает The EurAsian Times, применение украинскими вооруженными силами поставленных США ракет «Томагавк» пересечет ядерный порог Москвы.

Однако, отмечает газета, Россия не стала расчехлять свои ядерные арсеналы, когда в ноябре прошлого года бывший президент США Джо Байден разрешил Украине наносить дальние удары по материковой части России. В то время главной проблемой было предоставление Украине возможности нанести удар по территории России с использованием ракет ATACMS американского производства и поставленных Великобританией и Францией ракет Storm Shadow.

Украина с те пор неоднократно применяла ракеты ATACMS и Storm Shadow против России, не вызвав при этом ядерного ответа со стороны Москвы. А эти ракеты, как и «Томагавк», тоже способны нести ядерное оружие.

Если Москва не прибегла к ядерным ударам в ответ на применение ATACMS и Storm Shadow, то нет оснований полагать, что Кремль прибегнет к ядерному арсеналу в случае запуска Украиной «Томагавков», считает индийская The EurAsian Times.

Этой же точки зрения придерживается большинство и западных изданий. И приводят еще один аргумент. Американские истребители F-16 и французские Mirage-2000 также способны нести ядерное оружие. Когда эта «тема» всплыла, Москва тоже говорила о «красных линиях», но никакого ответа не последовало. F-16 хоть и несут потери, но воюют в небе Украины.

Максимум, на что пойдет Кремль в случае отправки «Томагавков» Киеву, — это поставки противникам США, таким как Иран и Северная Корея, оружия с более высоким порогом поражения, уверены на Западе.

В Лондоне, Париже, Берлине отлично понимают, что Москва даст отмашку на ядерный удар только в крайнем случае. Вот только что считать крайним случаем? Прилеты в «Томагавков» в челябинский Миасс, где находится Государственный ракетный центр имени академика Макеева, в свердловский Нижний Тагил, где выпускает танки «Уралвагонзавод», или в мурманский Североморск, где базируется штаб нашего Северного флота?

А ведь у России, помимо ядерных боеголовок, точно есть в запасе козырь, который в принципе снимет саму постановку вопроса о «крайнем случае». Это ракетный комплекс «Орешник». Через месяц будет год, когда его применили в первый и пока единственный раз. Кстати, удар по «Южмашу» в Днепропетровске, был нанесён в ответ на разрешение союзников Украины применять ракеты ATACMS и Storm Shadow по военным объектам на территории в глубине России.

За этот год киевский режим давал немало поводов для выхода «Орешника» «на бис». Было демонстративное уничтожение газоизмерительной (ГИС) станции «Суджа», когда ВСУ отступали из Курской области. Была массированная атака беспилотников на Москву накануне 9 мая. Были удары по аэродромам нашей стратегической авиации, нанесшие немалый ущерб. Был четко спланированный теракт в Брянской области, когда автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд и погибли люди.

«Орешник» все это время молчал, хотя «ответки» в его исполнении ждали и в Москве, и на Волге, и в Сибири. Может, дал бы он залп тогда, то сегодня и не было бы этого явного шантажа с «Томагавками»? Не давали отмашку, потому что надеялись на переговоры в Стамбуле? Вполне может быть.

Вот только тот же Трамп, когда его попросил Израиль, хладнокровно нанес ракетно-бомбовый удар по Ирану, в том числе и теми же «Томагавками». И стал после этого называть себя главным миротворцем на планете. Обиделся даже, когда ему не дали Нобелевку за мир… На мирных персов, которые попали под бомбы и ракеты, Трампу было плевать…

История уже много раз учила, что с англосаксами языком «добрых жестов» разговаривать бесполезно. Одно они понимают – когда дубиной по хребту огреют. Русская дубина – надежный, проверенный временем инструмент. Из дерева ее делают. Родом из леса, где среди берез да дубов растет и лещина. Она же орешник.

