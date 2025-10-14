«"Томагавки" уже на Украине». В США загадочно исчезли батареи наземного комплекса

США смогут передать Киеву от 20 до 50 крылатых ракет «Томагавк». Об этом во вторник, 14 октября, сообщило издание Financial Times. Между тем на выставке в США представили специализированную бронированную пусковую установку X-MAV под четыре «Томагавка».

© Московский Комсомолец

Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» не исключил, что мобильные платформы для крылатых ракет уже могут находиться на территории Украины. Полетят ли первые ракеты «Томагавк» в сторону России — во многом зависит от того, какие сигналы пошлет за океан наше военно-политическое руководство. Пока, считает эксперт, месседжи наших политиков слишком слабы, чтобы их всерьез восприняли в США.

Согласно данным Financial Times, США рассматривают возможность передачи Киеву до 50 крылатых ракет «Томагавк». При этом эксперты отмечают, общий запас Пентагона составляет порядка 4150 таких ракет. В операциях против Югославии в 1999 году или против Ирака в 2003 году ВМС США запускали сотни таких ракет.

В Германии раскрыли, какие объекты России окажутся в зоне досягаемости Tomahawk

Между тем американская компания Oshkosh Defense представила семейство многоцелевых автономных мобильных пусковых установок для ракет «Томагавк» на ежегодном собрании и выставке Ассоциации армии США. Представленная платформа X-MAV предназначена для применения боеприпасов большой дальности и оснащена четырьмя ракетами «Томагавк» для поражения наземных целей. Заявляется также, что компании Oshkosh Defense разрабатывает специализированную бронированную пусковую установку для любой местности, включая возможность передвижения по мягкому грунту.

Ранее армия США уже испытала «Томагавки» наземного базирования, интегрированные в систему средней дальности «Тифон». Четыре ударных элемента смонтированы в 40-футовом контейнере. Впрочем критики отметили, что формат «тягач плюс контейнер» не оптимизирован для передвижения по бездорожью.

Военный эксперт Станислав Крапивник в беседе с «МК» напомнил, что первые сухопутные мобильные установки для крылатых ракет «Томагавк» были выпущены ещё в 2023 году.

- Установки выглядят, как контейнеры на фуре с открывающейся крышей. Внутри этих контейнеров пусковая установка на четыре ракеты. У американцев насчитывается пять таких военных батарей - по четыре фуры на каждую батарею. Одна точно есть в США, вторая в Польше, где конкретно находятся остальные — большой вопрос.

- Говорят, что крылатые ракеты уже могут быть у Украины?

- Да, вполне возможно, что они уже там. Но только не у Украины, а на территории Украины. Потому что пусковые установки и ракеты находятся под контролем исключительно американских специалистов. Украинцев на пушечный выстрел не подпустят к этим установкам, даже кнопку не дадут нажать.

- Если это так, то нам какие действия стоит предпринять, чтобы не было слишком поздно?

- Проблема в том, что любая крылатая ракета может быть с ядерной боеголовкой. Какая в итоге прилетела боеголовка — фугасная, кассетная или ядерная — выяснится только после взрыва. Это не быстрые ракеты, никаких систем «стелс» (комплекс технологий, снижающих заметность объектов в радиолокационном, инфракрасном и других диапазонах обнаружения. - «МК») на этих ракетах нет, поэтому наши системы ПВО могут спокойно их сбивать. Но что именно летит — узнать невозможно.

Сейчас всё зависит от нашего военно-политического руководства - как оно будет реагировать на «Томагавки». Пока мы посылаем Западу слишком слабые месседжи, которые неэффективны. Условно, заявления типа «Вам будет плохо, если передадите Украине «Томагавки», на западных политиков не действуют.

- Что в таком случае может подействовать?

- Нужно объявить, что как только первая ракеты взлетит в сторону Москвы, Вашингтон прекращает существовать, вместо мегаполиса мы оставим большую радиоактивную воронку. А Европе можно пообещать удар по американским складам ядерного оружия в Европе. Только такие жесткие заявления там понимают. Если мы будем продолжать молчать, то в нашу сторону полетят «Томагавки». И если мы не начнем давать жесткие ответы, то вполне возможно, что дождемся первого ядерного удара по Москве. Этого исключать нельзя.

И мы уже видели, как жесткая риторика действует на европейцев. Как только мы заявили, что в ответ на первый удар ракетой «Таурус» от нас прилетит по крупнейшему производителю военной техники в Германии - «Рейнметалл» - разговоры про ракеты прекратились.

Меня удивляет, что у нас до сих пор восхваляют Трампа и считают его едва ли не нашим союзником. А Трамп тем временем активно обсуждает с Зеленским цели для глубоких ударов по России, чтобы принудить нас подписать мирные соглашения на его условиях. Таким людям, как Трамп, можно и нужно отвечать конкретно.

Китайцы жестко ответили американцам на введение стопроцентных пошлин и американцы уже готовы садиться за стол переговоров.

Мы же пытаемся договориться по-хорошему и получаем по зубам. Это все может довести до применения ядерного оружия, если мы будем и дальше заигрывать с США, когда там отступают, только когда получают отпор.