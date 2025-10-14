«Слухи о запуске в работу реактора Чернобыльской АЭС – это бред»

Появилась информация о якобы зафиксированных признаках перезапуска Украиной Чернобыльской АЭС. Мол, есть вероятность, что введен в работу один из ее остановленных реакторов.

Анализ спутниковых снимков тоже якобы показал аномальную тепловую активность в районе ЧАЭС, что может свидетельствовать об запуске в ограниченном режиме одного из трех оставшихся реакторов. На первый взгляд кажется, что технически это вполне реально, т.к. энергоблоки эксплуатировались до начала 2000-х и восстановление минимальной работоспособности одного из них не требует фундаментальной перестройки.

Впрочем, вероятность подобного развития событий вызывает большие сомнения по разным причинам. Так, даже ныне работающие более современные АЭС на Украине, по словам бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, уже отработали свое.

«Пора модернизировать блоки, а киевский режим продлевает их работу безо всяких на то условий. А МАГАТЭ, со своей стороны, смотрит на это сквозь пальцы», – заметил он.

На ЧАЭС же, построенной еще в 70-е годы, и вовсе стоят допотопные реакторы РБМК, которые уже давно не строят, а немногие оставшиеся постепенно выводят из эксплуатации.

Потому говорить о возможном запуске реактора на выведенной четверть века назад из эксплуатации АЭС как минимум странно. Зато подобные информационные вбросы, заставляют нервничать – особенно тех, кто помнит страшную Чернобыльскую аварию и не менее страшные ее последствия.

Бывший начальник Инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, профессор Владимир Кузнецов назвал подобные сообщения бредом.

Станция, последние энергоблоки, остановлена в 2000-ом году – их еще Кучма тогда останавливал. Спустя 25 лет снова запустить реактор просто нереально: системы за это время уже настолько деградировали, что я даже не знаю, как можно такое предположить, это фантастика. Я в свое время работал на 3-м блоке. Я помню время, когда 4,5 тысячи человек различных служб занимались эксплуатацией, ремонтом и т.д. Сейчас это сделать абсолютно нереально.

Это же не взять велосипедный насос, надуть шину и поехать. Это же сложнейший механизм. На каждый энергоблок АЭС нужно около полутора тысяч специалистов. Чтобы такую кучу народа скрыть – это нереально. Есть масса обеспечивающих систем, которые надо восстанавливать, отлаживать, чтобы все было в рамках подготовки к пуску.

– Это делается украинской пропагандой. Это традиционное тамошнее вранье, скажем так. Я эту публику хорошо знаю, я в свое время с ними работал.

Тоже самое, как Украина говорила, что сделает атомную бомбу. Грязную бомбу. И что? И ничего. Нет людей, которые могли это сделать, они уже в мир иной ушли.

Слава богу, что Запорожская АЭС попала под наш контроль. И то – уже 3,5 года станцию, которая не подверглась разрушениям и аварии, запустить пока нельзя. Ее довели до такого скотского состояния…

Я удивляюсь, как работают оставшиеся 9 энергоблоков на Украине. Хотя в декабре прошлого года на Южно-Украинской атомной станции произошло что-то настолько капитальное (правда, без выбросов радиоактивности), что это скрыли от всех и вся. Может наши службы и западные, типа Центрального разведывательного управления, знают, но это упорно скрывают, дабы не вызвать панику.

Станции старые. Первому блоку ЗАЭС уже 41 год. А советский (подчеркиваю) проектный срок эксплуатации – 30 лет.

«СП»: На днях Азаров говорил, что сроки эксплуатации вышли, но МАГАТЭ не реагирует. Ситуация с блоками действительно может быть не очень хорошей?

– На Ровенской АЭС особенно. Там 4 блока ВВЭР – им уже по 45 лет! Они их продолжают эксплуатировать. Каждый энергоблок через определенное количество времени ставится на модернизацию и капитальный ремонт. Как правило, раз в 4-5 лет – с полной заменой ядерного топлива, осмотром внутренностей реактора. Человек в кабине опускается в реактор, проводится 100-процентная дефектоскопия корпуса. А там ничего этого не делалось!

В связи с тем, что электроэнергии нет, а прогнозируют, что зима в Европе и России будет очень морозная, как они себя поведут, я сказать затрудняюсь. Те заводы, которые делали в Советском Союзе оборудование для этих устаревших реакторов, уже лет 30 его не делают. И наладить выпуск этого оборудования… Где?

Раньше генеральным проектировщиком, генеральным конструктором был Советский Союз, научное руководство – тоже Советский Союз: «Гидропресс», «Ижорский завод», Курчатовский институт и т.д. Украинцы в свое время по своей глупости обрубили все, что можно. Сказали, что сами с усами. А металл, как и человек, стареет, только сказать не может, где болит. Для этого нужны системы контроля, которых нет. И люди, которых тоже нет.

Основной материал, который применяется на атомных станциях – нержавеющая сталь. Даже во времена Советского Союза сварщиков-аргонщиков, которые занимались сваркой трубопроводов большого диаметра – 850 мм, было всего 4 человека на весь Союз! Не думаю, что есть такие кадры на Украине, которые могут заниматься ремонтом и восстановлением металла на АЭС.

«СП»: А что с топливом?

– Топливо было наше. Последний раз завоз на Ровенскую станцию топлива, произведенного в России, был в апреле 2022 года. Тогда там захватили наших людей, которые занимались его транспортировкой, запугали их.

А сейчас замена топлива на Южно-Украинской, Хмельницкой, Ровенской идет на американское, которое делает Westinghouse. Это топливо, извините, само по себе дерьмо. А безопасность станции держится на трех вещах – проект, оборудование, топливо.

«СП»: ЧАЭС давно закрыта. А отработанное топливо по-прежнему там хранится?

– Да, не вывезено. Топливо 20 лет в бассейне. Что из него сейчас есть – это труха. Там есть такое здание, ХОЯТ – хранилище отработавшего ядерного топлива. Топливо хранится в воде. Сколько можно в воде его держать, там же коррозия идет. Раньше топливо с ВВЭР-440 вывозила Россия.

Топливо с РБМК вообще не перерабатывается, это экономически не выгодно. Там обогащение очень маленькое – в 2 раза меньше, чем на ВВЭР. РБМК был нужен ради одного – нарабатывать плутоний.

«СП»: Какая-то охрана там сейчас есть?

– Есть. Но запустили же дрон…

«СП»: А что с электропитанием?

– Сейчас не могу сказать. Я знаю, что когда в 2022 г. устроили диверсию на подстанции, Лукашенко дал команду запитать эту подстанцию с территории Белоруссии. Иначе бы Чернобылю мало бы не показалось. Топливо в ХОЯТ надо в любом случае охлаждать: нужны насосы, теплообменники и т.д. Это должно постоянно работать, иначе вода начинает кипеть, идет парообразование, уровень воды падает. А допустить оголение тепловыделяющих сборок – это реальная катастрофа.