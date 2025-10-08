В случае передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских крылатых ракет Tomahawk Россия сможет задействовать самое страшное оружие, предупредил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. На эту тему он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий указал, что Tomahawk, хотя и летят с небольшой скоростью, имеют высокую точность попадания. «Серьезная штука», — заметил Колесник.

"Не повлияет на ход боевых действий, но осложнит. Осложнит наши отношения со многими странами НАТО, в том числе с США. Но найдется, чем уничтожить их, чем ответить. Оружие будет использовано самое эффективное" Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

В свою очередь, военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок допускал, что в случае принятия президентом США Дональдом Трампом решения передать Украине Tomahawk Москва может ответить двумя способами. Первый — массированный удар по правительственному кварталу Киева. В качестве второго возможного варианта ответа полковник допустил приведение стратегических ядерных сил в высшие степени боевой готовности и нанесение демонстрационных ударов. Речь идет об одиночных пусках ракет с ядерными зарядами по акваториям океана или незаселенным районам.

В зону поражения «Томагавков» в России попадают порядка 2000 объектов

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) опубликовали карту, демонстрирующую зону поражения различного дальнобойного оружия, включая уже поставленные Киеву ракеты ATACMS. Эксперты отметили цели, до которых теоретически могут долететь «Томагавки» BGM-109E Block IV с дальностью полета 1600 километров и ракеты с максимальной дальностью 2500 километров.

В России назвали слабое место крылатых ракет Tomahawk

В теории в этой зоне могут оказаться 1655 известных военных объектов, включая 67 авиабаз. Ракета с дальностью 2500 километров обладает потенциальной возможностью долететь до 1945 объектов. При этом аналитики ISW отмечают, что «Томагавками» можно поражать отдаленные склады, арсеналы и объекты системы противовоздушной обороны.

Трамп оказался перед сложным выбором

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская заявила «Ленте.ру», что на риторику президента США влияет борьба сторонников и противников выделения военной помощи украинской стороне. По ее мнению, Трамп также столкнулся с последствиями собственных обещаний в ходе предвыборной кампании урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки.

Глава Белого дома намерен дать России сигнал по переговорам об урегулировании конфликта на Украине за счет создания неопределенности вокруг Tomahawk, считает эксперт. «Трамп начинает уставать. Время его президентства идет: ему нужно отчитываться перед избирателями о своем прогрессе, его начинают критиковать и требовать более жестких мер в отношении России», — порассуждала она.

Дальность полета различных модификаций «Томагавков» составляет от 870 до 2500 километров. Их изначально разрабатывали в качестве ядерного оружия. Базовая версия ракеты несла боевую часть W80 мощностью до 150 килотонн в тротиловом эквиваленте.