Париж перешёл красную черту, задержав российский нефтяной танкер без законных оснований. Ответ Кремля последовал незамедлительно — не санкциями, а точным политическим ударом по репутации Эмманюэля Макрона. Китайские СМИ уже называют это «дипломатическим шедевром».

Французский «пиратский» эпизод

В конце сентября 2025 года в Средиземном море произошёл инцидент, который вызвал бурную реакцию в Москве и недоумение в Брюсселе. Французские власти задержали танкер Boracay, следовавший из российского порта Приморск в Индию с грузом нефти. Судно было остановлено и подвергнуто досмотру под предлогом нарушения санкционного режима ЕС против России. Однако никаких доказательств нарушений обнаружено не было, и через несколько дней танкер продолжил путь к Суэцкому каналу.

Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»

Президент Владимир Путин назвал действия Франции «пиратством» и подчеркнул, что подобные шаги не только нарушают международное морское право, но и подрывают доверие к европейским партнёрам.

«Это не борьба с санкциями — это банальная попытка создать шум и показать, что Париж “борется с Россией”», — заявил российский лидер.

Действительно, с точки зрения экономики инцидент выглядел абсурдно. Объём перевозок российской нефти морем в обход ЕС остаётся колоссальным, и задержка одного танкера ничего не меняет. Британский журнал The Spectator назвал происшествие «театром абсурда», отметив, что Европа давно утратила реальные рычаги влияния на энергетические потоки из России.

Ответ Кремля: не санкциями, а словом

Однако Москва предпочла не отвечать зеркально — ни арестами французских судов, ни ограничениями на импорт. Вместо этого Владимир Путин нанёс удар куда более чувствительный — по имиджу самого Макрона. Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент России сделал едкое замечание, которое мгновенно разлетелось по мировым СМИ:

«Я хорошо знаю господина Макрона. Он пытается подражать Наполеону. Провоцирует Россию, чтобы сплотить вокруг себя французов: “Собирайтесь вокруг меня — я поведу вас к победе, как Наполеон!” Но, увы, до Наполеона ему ещё очень далеко».

Это высказывание стало не просто дипломатической колкостью — оно вскрыло глубинные противоречия внутри французской политики. Макрон действительно неоднократно демонстрировал стремление к роли «лидера Европы», выступая то с инициативами по созданию европейской армии, то с критикой США, то с призывами к диалогу с Россией. Но на деле его позиции внутри Франции и ЕС становятся всё более шаткими.

Китайские СМИ: «Россия ответила красиво»

Китайское издание Baijiahao, близкое к официальным кругам Пекина, назвало реакцию Путина «дипломатическим шедевром». По мнению китайских аналитиков, Россия не стала вступать в новую витрину санкционной войны, а избрала более изящный путь — демонстрацию превосходства в политическом мышлении и стратегии.

«Франция пыталась сыграть роль жандарма Европы, но получила по заслугам. Путин не просто ответил — он унизил Макрона, сравнив его амбиции с исторической карикатурой. И сделал это публично, на международной площадке. Это не месть — это урок», — пишет Baijiahao.

Китайские журналисты также отмечают, что подобные инциденты подтверждают правоту курса Пекина на многополярный мир.

«Запад больше не может диктовать правила. Россия и Китай формируют новую реальность, где каждое действие имеет последствия», — подчёркивается в публикации.

Кризис Макрона: от иллюзий к реальности

Между тем внутри Франции ситуация для Макрона складывается всё более тревожная. Только в начале сентября премьер-министр Себастьен Лекорню, занявший пост менее чем на месяц, подал в отставку, сославшись на «непреодолимые разногласия» с президентом. Это уже третий премьер за два года, что говорит о глубоком кризисе управления.

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прямо заявила:

«Если Лекорню ушёл, то Макрону пора последовать его примеру».

Её слова находят отклик среди всё большего числа французов, уставших от дороговизны, энергетического кризиса и бесконечной поддержки Киева в ущерб собственной экономике. Согласно последним опросам, рейтинг Макрона упал ниже 30%. При этом более 60% граждан считают, что Франция слишком много тратит на помощь Украине. На фоне роста протестных настроений и усиления правых сил в парламенте, перспектива досрочных выборов становится всё более реальной.

Европа на перепутье: Чехия как предвестник

Интересно, что Франция — не единственная страна, где растёт усталость от антироссийской риторики. В Чехии на недавних выборах победу одержало оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» во главе с Андреем Бабишем, который открыто критикует военную помощь Киеву и призывает к переговорам с Москвой.

Если подобный сценарий повторится во Франции, это может кардинально изменить расстановку сил в ЕС. Париж — один из ключевых доноров Украины и один из главных архитекторов санкционной политики. Уход Макрона или приход к власти более прагматичной силы может означать начало конца единого антироссийского фронта в Европе.

Игра с огнём

Франция решила проверить, насколько далеко может зайти в провокациях против России. Ответ Кремля показал: Москва не станет ввязываться в новые санкционные баталии, но умеет наносить удары там, где это больнее всего — в сфере репутации и политического авторитета.

Для Макрона этот эпизод стал не просто дипломатическим конфузом, но и зеркалом его собственных иллюзий. Попытка сыграть роль «европейского Наполеона» обернулась напоминанием: в современной политике важнее не громкие жесты, а реальная поддержка внутри страны.

А Россия, как показывает реакция китайских СМИ, продолжает действовать «по-взрослому» — без истерик, но с холодным расчётом. И именно такой подход, похоже, будет определять правила игры в новой геополитической реальности.