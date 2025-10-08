Что ждало Россию после девяностых? Хороший вопрос. Национальное унижение и разруха были таковы, что почти не оставляли вариантов для трактовок. В 2000 году, четверть века назад, один из авторитетнейших американских «мозговых трестов», опубликовал некий прогноз.

Согласно ему, к 2015 году России не должно было уже быть в принципе. Страна должна была распасться на 20-30 «бантустанов». Все они должны были быть подконтрольны западным спецслужбам и странам.

Когда сработал «фактор Икс»

«Планы» эти подразумевали и ядерное разоружение РФ. После чего западный капитализм принялся бы за главное: высасывать природные ресурсы России. От урана и нефти – до лесов и чистой воды. Под вымирание населения.

Путин: Нужно обеспечить мягкую и спокойную посадку экономики РФ

Однако, как мы видим, все сроки прошли, а американский think tank должен самому себе признаться в том, что заказные прогнозы есть явно плохая вещь. Роль личности в истории никто не отменял.

Хотя, возможно, дело не только в личности. Просто «государственнический» инстинкт русского народа никуда не девался. Он и сделал возможным фигуру Путина.

В любом случае, Владимир Владимирович стал как раз той личностью, которой было уготовано оттащить страну от края пропасти. Его правление началось с ликвидации главного внутреннего врага – исламистов на Северном Кавказе. Финансировавшихся, кстати, из-за рубежа.

Время больших начинаний

И это несмотря на то, что промышленность, армия, экономика в целом лежали почти в руинах. Зарплаты и пенсии не выплачивались месяцами и годами.

На этом фоне человек, просто способный сделать хоть что-то, был как глоток свежего воздуха. Путин стал олицетворением надежд огромной страны. И большую часть этих надежд ему удалось оправдать. Хоть и не за один-два года.

Что стал делать Путин дальше? Став президентом в 2000-м, он начал укрощать региональную вольницу, введя институты федеральных округов и полпредств.

В области бизнеса он провел дебюрократизацию, до которой не доходили руки ни у Ельцина, ни у Гайдара с Черномырдиным. Дальнейшим же ходом в экономике, в его второй срок, стали национальные проекты. Это принципиально иной инструмент концентрации и усилий государства, а также вложений капитала в нужные сферы.

Мягкий разворот

Путин и его администрации разных лет, уже за первые два срока его работы (2000-2008) президентом перевернули страницу и в международных отношениях России. Без особого шума Россия стала разворачиваться к странам Большого Востока и Глобального Юга.

К такой смене геополитической ориентации нас подталкивало не что-нибудь и не кто-нибудь. А сам «главный партнёр» Запад. Систематически не впускавший Россию на свои рынки. Как удалось «Северные потоки» запустить – просто чудо, глядя из нынешних времён!

Это сразу дало свой результат. При всей своей жёсткости, такие страны, как Китай сразу показали на порядок более высокий уровень понимания России. И куда большую готовность содействовать нашему развитию. Хотя бы на уровне взаимовыгодной торговли и работы в сфере безопасности.

Как преображалась Россия

Страна восстанавливала контроль над своими ресурсами, достаточно вспомнить историю с проектом СПГ «Сахалин-2». Британской Shell, японским Mitsui и Mitsubishi, полностью владевшими правами на разработку месторождений пришлось поделиться контрольным пакетом со структурами «Газпрома». А было это в 2007 году.

Ко времени возвращения Путина из его второго премьерства (2008-2012), стали давать эффект и нацпроекты. Сельское хозяйство в стране рискованного земледелия начало теснить конкурентов из Европы.

Сама Россия стала преображаться. Те нацпроекты, что были посвящены дорогам и комфортной городской среде, тоже внесли весомый вклад в самовосприятие россиян.

А то ведь как получалось после нищих девяностых: солидный провинциальный город-миллионник, где есть и ВПК, и обычная промышленность. А две-три центральные улицы просто страшно показать приезжим.

Облупленные фасады приличных ещё домов сталинского ампира, потемневшие от времени и влаги плиты зданий советского модерна и конструктивизма, долгое время бывшие гордостью и за рубежом, убитые центральные дороги...

А там – в голливудских фильмах – сверкали неоном и стеклом города из такого желанного будущего!.. Так вот, работа над обликом наших городов и даже дворов – тоже значимая заслуга администраций при Путине. Нам удалось показать всему миру, что России – это тоже будущее.

К грядущему лидерству

Понятно, что за эту четверть века были сделаны и совершенно иные акценты в архитектонике российской экономики. Тот факт, что сейчас доходы от сырьевого экспорта составляют всего 25-35% от бюджета, говорит сам за себя.

Отмечающая в этом году 80-летие атомная промышленность России стала одним из флагманов высокотехнологичного экспорта. Попросту говоря, мы осознали свою силу: атом – энергия будущего. А мы просто должны зарабатывать на том, что умеем делать лучше многих. Потому наши объекты и строятся «Росатомом» в самых разных частях света.

Второй майдан в Киеве и Крымская весна только помогли России перейти к тому, о чем многие говорили в нулевые – к экономике полумобилизационного типа.

Опорой его стали агропромышленный комплекс, промышленности и ВПК, атомная энергетика. Плюс, естественно, богатства наших недр. Всё это и есть «условия» для экономики, устойчивой к внешним шокам. Что и доказывает Россия в ситуации враждебных санкций.

Подытожим. Путину удалось стать не просто политиком, а стратегом эпохи. Серьёзно превосходящим многих своих западных «коллег» в умении предвосхищать ситуацию.

Рядовые россияне обрели за 25 лет правления Владимира Путина стабильность. Страна же сумела не только выжить в эпоху слома миросистемы, но и получила возможность вырваться в число безусловных мировых лидеров. За это-то нашего президента и ненавидят многие недоброжелатели на Западе.