На Украине снова заговорили о президентских выборах. При этом Зеленский якобы уже отказался от каких-либо притязаний на «киевский престол», а вот с его потенциальным «сменщиком» Залужным пока что-то не срастается. Впрочем, у западных кураторов есть альтернатива. О том, кто, возможно, станет седьмым президентом Украины – в данной статье.

В унисон с Трампом

Всенародно избранный в 2019 году Владимир Зеленский вот уже полтора года как считается «просроченным» президентом. Его полномочия закончились, однако новые выборы так и не состоялись. В условиях военного положения, им же и объявленного, Зеленскому удалось обосновать свое дальнейшее нахождение у власти.

Зеленский допустил выборы на Украине при одном условии

В последнее время все чаще звучит информация о грядущих выборах главы украинского государства, от участия в которых нынешний руководитель якобы уже отказался. Правда, у западных кураторов «киевского режима», в первую очередь у Британии давно припасена альтернатива в лице Валерия Залужного. Экс-главком ВСУ, а ныне – посол Украины в Соединенное Королевство считается фаворитом будущей предвыборной гонки.

Все бы ничего, не будь Залужный – ставленником Туманного Альбиона. Поэтому у США, как полагает военный блогер Юрий Подоляка, скорее всего, имеется «альтернатива на альтернативу». Иначе говоря, Вашингтон вполне способен без оглядки на Лондон поставить «управлять» Киевом и его окрестностями своего человека. А именно – Алексея Арестовича*, признанного в России террористом и экстремистом.

При этом он сам в недавнем интервью популярному блогеру, журналисту и актрисе Ксении Собчак признался: будь он украинским президентом, «отказался бы признавать новые территории, которые Россия считает своими, однако готов был бы передать четыре области и Крым под контроль России».

Подобная модель, по его словам, одно время практиковалась между ФРГ и ГДР. При этом Арестович* заявил, что не подписал бы окончательный мирный пакт, а предпочел бы иного рода документ – «длящееся» соглашение.

В интервью политик добавил, что готов пойти на уступки по вопросам церковной организации и прав русскоязычного населения. Многие видят в этих высказываниях знак того, что Арестович* готовится к предстоящим выборам на Украине и пытается позиционировать себя как «удобного кандидата» для компромисса. «Но почему именно он?» – быть может, зададутся резонным вопросом читатели.

По мнению Юрия Подоляки, Алексей Арестович* сегодня находится в глубокой оппозиции к своему бывшему шефу Владимиру Зеленскому. Более того, в данный момент он якобы скрывается в Штатах. Не попасть в руки СБУ или ГУР ему помогают американские спецслужбы с позволения покровителей из Белого дома.

«Они его им не отдают. Соответственно, на кого он работает? На США, - в беседе с журналистами «Царьграда» заявил Подоляка. - Сейчас, если вы сравните то, что сказал Арестович*, и то, что говорит Трамп, - они говорят абсолютно в унисон. По сути, я не удивлюсь, если американцы готовят замену Зеленскому».

За или Зе?

Безусловно, более «привлекательной», нежели Зеленский или Арестович*, политической фигурой для коллективного Запада является Валерий Залужный – Герой Украины, генерал армии, кавалер множества орденов, включая боевые, почетный гражданин Киева и т. д. и т. п.

Ряд европейских СМИ давно муссируют слухи о том, что Залужный – основной кандидат на пост седьмого президента Украины. В Лондоне якобы уже работает его предвыборный штаб. При этом, как пишет издание Guardian, даже в личных беседах Залужный всячески избегает вопросов по поводу возможного изменения его дальнейшей карьеры – с дипломатической на политическую.

В конце июля текущего года Служба внешней разведки России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* (признан в РФ террористом и экстремистом) и, непосредственно, самого Валерия Залужного.

Там якобы обсуждалась возможность смещения Зеленского с поста лидера «киевского режима» и проведения новых президентских выборов. Тем более что сам политик уже неоднократно заявлял: после окончания конфликта он готов уступить свою должность достойному человеку.

Впрочем, отдельные политологи сомневаются в этом, утверждая обратное. В подтверждение их слов недавно издание Politico опубликовало информацию о том, что Владимир Зеленский все же намерен переизбираться на пост президента Украины, используя для этого административный ресурс.

Так кто же он, новый президент, - Зеленский, Залужный, Арестович* или тот, чье имя открыть еще не пришло время? Кто, по-вашему, уважаемые читатели, способен встать у руля в труднейшие для Незалежной времена, чтобы продолжить вести ее к «светлому будущему»?

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

* Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.