Вражеская страна вооружает военный корабль американскими «Томагавками»

Япония вооружает военный корабль американскими ракетами, которые могут поражать цели на расстоянии до 1000 миль – на фоне набирающей обороты гонки вооружений в Тихом океане.

© Wikipedia Commons

Японский военный корабль находится на пути в Соединенные Штаты для оснащения крылатыми ракетами "Томагавк" - это последний шаг Вашингтона и его азиатских союзников по наращиванию огневой мощи, сообщает CNN.

Эсминец JS Chokai, оснащенный системой Aegis, направляется в США для годичного развертывания, в ходе которого корабль пройдет модификацию и обучение экипажа, что позволит ему запускать "Томагавки", маневренные крылатые ракеты с дальностью полета около 1000 миль (примерно 1600 км). Это привело бы к тому, что цели в глубине Китая или Северной Кореи оказались бы в пределах досягаемости японского военного корабля.

Япония в начале 2024 года подписала соглашение с США о приобретении 400 “Томагавков” в рамках планов Токио по увеличению расходов на оборону для противодействия региональным угрозам в условиях, которые министр обороны Гэн Накатани назвал "самыми суровыми и сложными в плане безопасности" со времен Второй мировой войны.

Военная деятельность Китая представляет собой “величайшую стратегическую проблему” для Японии, говорится в ежегодной "белой книге" Министерства обороны, опубликованной в июле.

Пекин “быстро наращивает свой военный потенциал”, одновременно “активизируя” деятельность по всему региону, заявил Накатани, представляя эту "белую книгу", особо упомянув острова Сенкаку, цепь островов в Восточно-Китайском море, которые контролирует Токио, но на которые также претендует Пекин, который называет их Дяоюйдао.

Китай продемонстрировал некоторые из этих новых возможностей, включая мощные противокорабельные ракеты, во время военного парада в Пекине 3 сентября, напоминает CNN.

В тот день на смотровой площадке вместе с китайским лидером Си Цзиньпином находились Ким Чен Ын, который несколько дней спустя осматривал новые северокорейские ракетные двигатели, и российский президент Владимир Путин, который недавно подписал с Кимом оборонный договор, отмечает CNN.

Объявляя об отправке эсминца в США, японское министерство обороны заявило, что так называемые «силы самообороны» Японии “укрепляют свои оборонительные возможности, чтобы перехватить и уничтожить силы вторжения в Японию быстрыми темпами и на большом расстоянии”.

Хотя Токио ссылается на “оборонительные возможности” "Томагавка", ракеты рассматриваются как наступательное оружие, подчеркивает CNN. На самом деле, в информационном бюллетене ВМС США об этих ракетах говорится, что они “используются для ведения боевых действий на суше”, а полное название оружия - “Ракета наземного базирования ”Томагавк"", или TLAM.

Когда Япония попросила о покупке “Томагавков” в 2023 году, Китай возмутился этим шагом, обвинив Токио в нарушении принятой после Второй мировой войны "пацифистской конституции", которая ограничивала японские вооруженные силы - силы самообороны Японии – исключительно оборонительной ролью.

“Действия США и Японии усиливают динамику гонки вооружений, влияют на мир и стабильность в регионе, серьезно нарушают глобальный стратегический баланс и стабильность и подрывают международный порядок”, - заявила тогда официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Томагавки" - одно из самых проверенных вооружений в арсенале США, констатирует CNN. По словам производителя Raytheon, эти крылатые ракеты “могут поражать цели с высокой точностью на расстоянии 1000 миль даже в хорошо защищенном воздушном пространстве”. Помимо надводных кораблей ВМС, "Томагавки" также могут быть запущены с подводных лодок и наземных платформ.

По данным Raytheon, они использовались в боевых действиях более 2000 раз, в том числе в июне, когда "Томагавки", запускаемые с подводных лодок, были использованы при атаках США на иранские ядерные объекты.

В заявлении Министерства обороны Японии говорится, что оно планирует подготовить эсминец Chokai к “реальным действиям” к следующему лету в рамках процесса, который будет включать испытания боевыми стрельбами.

Первые шаги в этом процессе были предприняты на прошлой неделе, когда "Чокаи" отрабатывали загрузку муляжей боеприпасов "Томагавк" в ячейки вертикального пуска.

"Чокай" длиной 528 футов и массой 9500 тонн оснащен 90 ячейками вертикального пуска, которые он также может использовать для запуска ракет класса "земля-воздух", противоракет, ракет противовоздушной обороны и противолодочных ракет, отмечает CNN. По размерам и вооружению он аналогичен эсминцам класса "Арли Берк" ВМС США.

Помимо ВМС США, возможности запуска "Томагавков" продемонстрировали Королевские ВМС Великобритании и Королевские ВМС Австралии. Австралия присоединилась к этой группе в декабре прошлого года после успешного запуска "Томагавка" эсминцем HMAS Brisbane у западного побережья США. Канберра планирует закупить 200 “Томагавков”, которые, по заявлению Министерства обороны Австралии, позволят ее военно-морским кораблям "наносить высокоточные удары на большой дистанции по наземным целям".