«Заплатят адом»: Трамп потребовал скорой реакции на свой мирный план

Дональд Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум сроком “на три или четыре дня”, чтобы отреагировать на предложенный им план установления мира и восстановления в Газе, предупредив, что группировка боевиков “заплатит адом”, если откажется от сделки. Тем временем израильское наступление продолжается, приводя к дальнейшим жертвам среди гражданского населения.

Предложение Трампа было озвучено на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и направлено на окончательное прекращение непрекращающейся двухлетней войны. По данным местных больниц, во вторник по всей территории Газы был убит по меньшей мере 31 палестинец, пишет The Guardian.

На вопрос, сколько времени у ХАМАС есть для ответа, Трамп сказал во вторник: “Мы собираемся сделать это примерно через три или четыре дня”. Позже он предупредил, что ХАМАС столкнется с серьезными последствиями, если откажется.

“У нас есть одна подпись, которая нам нужна, и эта подпись окупится адом, если они ее не подпишут”, - сказал Трамп американским генералам и адмиралам, собравшимся на военной базе в Куантико, штат Вирджиния. Президент уже ясно дал понять, что поддержит продолжение Израилем войны, если ХАМАС отвергнет это предложение или откажется от сделки на любом этапе.

Во время пресс-конференции в понедельник в Вашингтоне Нетаньяху сказал Трампу, что “если ХАМАС отвергнет ваш план или если они предположительно примут его, а затем, по сути, сделают все, чтобы противостоять ему, тогда Израиль завершит работу самостоятельно”. Трамп сказал, что Израиль получит его “полную поддержку” в таких обстоятельствах.

«Исторический прорыв»: что хотят Трамп и Нетаньяху от сектора Газа

В Израиле средства массовой информации и политики широко приветствовали заявление Нетаньяху о том, что он поддерживает план из 20 пунктов, который отвечает многим основным требованиям Израиля.

План предусматривает разоружение ХАМАС и запрещает ему в будущем играть какую-либо политическую роль в Газе, которой будет управлять технократическая переходная администрация во главе с самим Трампом, пишет The Guardian. Проект требует, чтобы воинствующая исламистская организация освободила 48 израильских заложников, которых она все еще удерживает, – из которых, как считается, в живых осталось менее половины, – в течение 72 часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня, но предлагает постепенный вывод израильских вооруженных сил в буферную зону по периметру и увеличение гуманитарной помощи, в которой отчаянно нуждаются 2,3 миллиона жителей опустошенной территории.

Тогда Газой управляла бы послевоенная переходная администрация, укомплектованная аполитичными технократами, но возглавляемая самим Трампом, пишет The Guardian.

В видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале после совместной пресс-конференции с Трампом, Нетаньяху подчеркнул, что израильские военные останутся на большей части территории Газы и что он не соглашался на создание палестинского государства во время своих переговоров с президентом США.

“Мы вернем всех наших заложников живыми и здоровыми, в то время как (израильские военные) останутся на большей части территории сектора Газа”, - сказал он.

ХАМАС пока не опубликовал своего ответа, а его официальные лица лишь заявили, что рассматривают это предложение, которое будет обсуждаться внутри организации и с союзными палестинскими вооруженными группировками. Источник в ХАМАС сообщил агентству Франс Пресс, что группировка “начала серию консультаций со своим политическим и военным руководством, как внутри Палестины, так и за рубежом”, которые “займут несколько дней из-за сложностей в общении между членами руководства и движениями”. Это предложение требует от Израиля освободить почти 2000 палестинских заключенных, в том числе многих, отбывающих пожизненное заключение. Турция, Египет и Катар поддержали этот план и, возможно, смогут оказать давление на ХАМАС, считают аналитики. Официальный представитель Катара сообщил, что Катар встретится с ХАМАС и Турцией во вторник, чтобы обсудить этот план.

Палестинская администрация, которая осуществляет частичную власть над частями оккупированного Израилем Западного берега, но в конечном итоге может взять на себя какую-то роль в послевоенном правительстве Газы, приветствовала “искренние и решительные усилия” Трампа.

Однако, по сообщениям местных СМИ, палестинские группировки, связанные с ХАМАС, изначально отвергли этот план, а источник, близкий к ХАМАС, сообщил агентству Reuters, что он был “полностью предвзятым по отношению к Израилю” и выдвигал “невыполнимые условия”, направленные на ликвидацию группировки.

В Израиле же многие комментаторы приветствовали это предложение, а те, кто обычно поддерживал Нетаньяху, постарались подчеркнуть уступки, которых, по их словам, израильский премьер-министр добился в последнюю минуту.

Однако крайне правые министры пообещали выйти из правящей коалиции, если Нетаньяху прекратит наступление Израиля в Газе, не добившись “полной победы” или не обеспечив безопасность территории для израильских поселений. Бецалель Смотрич, министр финансов Израиля, назвал этот план “громким дипломатическим провалом”, который “закончится плачевно”.

Доктор Офер Гутерман, аналитик Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, сказал, что Израиль изменил свою “парадигму” и теперь рассматривает арабские государства как потенциальных партнеров.

“До сих пор стратегия Израиля основывалась на том, что столкновение между Израилем и ХАМАС должно быть урегулировано в основном военными средствами”, - сказал он.

Иностранные лидеры, осознающие провал многочисленных предыдущих попыток прекращения огня, поспешили предложить поддержку во вторник, отмечает The Guardian.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что план Трампа является “лучшим шансом для прекращения войны”, а президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал “приверженность президента США прекращению войны в Газе и обеспечению освобождения всех заложников”. Москва также поддержала это предложение, подчеркивает The Guardian.

Пакистан, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Катар и Египет во вторник выступили с совместным заявлением, в котором поддержали план Трампа и заявили, что готовы конструктивно сотрудничать с США и другими странами для обеспечения мира.

Этот план фактически поставил бы Газу под международный контроль, развернул бы международные силы безопасности, вероятно, состоящие из арабских или мусульманских военнослужащих, предоставленных региональной державой, для поддержания порядка и создания “совета мира”, возглавляемого Трампом и, возможно, включающего бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, для надзора за администрацией и реконструкция. Международные силы безопасности также будут обучать палестинскую полицию навыкам обеспечения правопорядка.

В Газе между тем израильские танки продвинулись дальше в город Газа на фоне интенсивных бомбардировок жилых кварталов, а больница Аль-Авда сообщила, что израильские войска открыли огонь, убив 17 палестинцев и ранив еще 33 человека, когда они пытались получить доступ к гуманитарной помощи в Нецариме, контролируемом Израилем коридоре, который разделяет северную и южную части Газы. В результате израильского удара, нанесенного позднее в тот же день, погибли четыре человека в лагере беженцев Нусейрат в центральной части Газы, сообщили в больнице.

Израильские войска также нанесли удар по двум палаткам, в которых проживали перемещенные палестинские семьи, в Муваси, многолюдном прибрежном районе. В результате одного из ударов погибли семь человек, в том числе четыре женщины и ребенок, которые ранее в этом месяце бежали из города Газа, спасаясь от усиливающегося израильского наступления, сообщили в больнице Аль-Акса.

Число погибших в результате голода и недоедания в Газе возросло до 453, в том числе 150 детей, сообщают органы здравоохранения. В прошлом месяце в некоторых районах страны был объявлен голод, отмечает The Guardian.

Война началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибли 1219 человек, в основном гражданские лица, и в результате которого было захвачено более 250 заложников, напоминает The Guardian. Израильское наступление превратило большую часть Газы в руины и привело к гибели 66 055 палестинцев, также в основном гражданских лиц. Считается, что более 160 000 человек получили ранения.