«Дело принимает серьезный оборот». Украина атаковала РФ «Нептунами» и сотней БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили две украинские ракеты «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО).

© Алексей Коновалов/ТАСС

По информации ведомства, ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли достичь цели. Что могло ею быть, в обращении не уточнили.

Р-360 «Нептун» — украинская дозвуковая крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования с максимальной дальностью стрельбы 300 километров

Также известно, что за минувшие сутки над территорией России было перехвачено 128 беспилотников ВСУ.

В России отреагировали на атаку ракетами «Нептун»

По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, попытка Киева атаковать дальнобойным оружием говорит о том, что западные страны до сих пор не решились передать ВСУ свое вооружение. При этом запуск ракет такого типа подтверждает усиление конфронтации между Россией и Украиной, подчеркнул Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

Он добавил, что цели украинских ракет «Нептун» могли быть любыми, включая оборонный комплекс и мирные объекты.

"Куда бы они ни летели. Во-первых, огромное спасибо ПВО за то, что сработали и подтвердили свое звание лучшей в мире. Ну, а во-вторых, надо понимать, что дело принимает еще более серьезный оборот, поэтому отвечать надо по-серьезному. Даже не отвечать, а задавать вопросы Украине"Андрей Колесник депутат Госдумы

Ранее военный эксперт объяснил сложность перехвата украинской ракеты «Нептун»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что украинская противокорабельная ракета «Нептун» является модифицированной версией советской ракеты Х-35, и ее достаточно непросто обнаружить и перехватить.

«"Нептун" — это бывшая советская ракета Х-35, на основе которой украинцы создали свою. У России есть свой аналог. Это крылатая дозвуковая ракета с приличной дальностью, порядка 300 километров. Как и все ракеты, которые мы разрабатывали, ее достаточно трудно обнаружить и уничтожить, она летит по очень низкой траектории. Соответственно, это сложная цель для ПВО», — сказал Дандыкин.

При этом против ракеты отлично работает система С-400 и корабельные средства противовоздушной обороны типа АКАСа, добавил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. А равная по мощности «Нептуну» в России, по его словам, противокорабельная ракета «Бал».