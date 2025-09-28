Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в субботу на Генассамблее ООН привлекло внимание всего мира. Дипломат чётко и однозначно дал понять собравшимся в Нью-Йорке мировым лидером, что Россия – не государство-агрессор, как это пытаются представить в европейских и не только столицах, а страна, которая открыта к диалогу и никогда от него не отказывается. В то же время Запад услышал, что любая попытка предпринять акт агрессии в адрес РФ безусловно получит решительный ответ со стороны Москвы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил Западу (а именно так сформулировало агентство Reuters. Именно Западу) в субботу, что любая агрессия против РФ столкнётся с «решительным ответом». Дипломат, цитирует главу российского внешнеполитического ведомства агентство, предостерёг от попыток сбивать самолёты в российском воздушном пространстве и обвинил Германию в милитаристской риторике.

Действительно, Лавров, отвечая на вопросы прессы после выступления с трибуны Генассамблеи, сконцентрировал внимание на усиливающейся милитаристской риторике властей ФРГ. В частности, Лавров подчеркнул: «Когда человек в стране, совершившей преступления нацизма, фашизма и холокоста, геноцида, говорит о том, что Германии надо опять стать великой военной державой, то у него, конечно, атрофия исторической памяти, и это очень и очень опасно».

У Лаврова и Рубио произошла стычка в Нью-Йорке

Так он прокомментировал недавние слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что «мы ещё не в состоянии войны, но уже не в состоянии мира». По словам Сергея Лаврова, в ФРГ «милитаристская риторика нарастает с каждым днём».

Западная пресса поддерживает, что не только в Германии, но и на восточном фланге НАТО в последние недели усилилась напряжённость. В пример приведена Эстония, которая бездоказательно обвинила Россию в том, что её истребители якобы оказались в воздушном пространстве Эстонии. Туда же, к этой истерии, и многочисленные истории о врывающихся из ниоткуда и пропадающих в никуда БПЛА. В западной риторике они «российские». Те же, кто ещё пытается быть осторожными в скоропалительных оценках, признают, что зачастую эти беспилотники гражданские.

Западная пресса обращает внимание на заявление главы российского МИД, что Россия никогда не наносила удары беспилотниками или ракетами по странам ЕС или НАТО и не планирует делать это в будущем.

Также обращено внимание на заявление о том, что только «политически слепой» человек может ожидать, что Украина когда-нибудь вернётся к границам, которые у нее были до февраля 2022 года. Запад счёл это заявление ответом на недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что Киев может вернуть себе все отвоёванные Россией территории.

Reuters пишет: Лавров ясно дал понять, что Москва по-прежнему надеется на «откровенный диалог» с Соединёнными Штатами при Трампе, несмотря на недавнее изменение позиции президента США.

Как напоминают в зарубежной прессе, комментарии Трампа, сделанные после встречи с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН, ознаменовали собой существенную смену тональности. Тем не менее, несмотря на эти заявления, Лавров по-прежнему выразил уверенность в роли США как потенциального посредника в регулировании конфликта. Лавров добавил лишь, что, когда интересы США и России не совпадают, «главное – не допустить, чтобы это привело к конфронтации или столкновению, тем более к острой конфронтации, и мы едины в этой позиции, в дипломатии».

С интересом западная пресса обратила внимание и на заявление Лаврова о том, что США и Россия в ближайшие месяцы проведут третий раунд переговоров, направленных на улучшение работы посольств друг друга, которая была серьёзно ограничена десятилетием взаимных высылок дипломатов и других ограничений.

«Аль-Джазира» также обратила внимание, что Лавров обвинил именно Запад в нагнетании страха перед возможностью третьей мировой войны: «Россию обвиняют чуть ли не в планировании нападения на страны НАТО и ЕС. Президент Владимир Путин неоднократно опровергал эти провокации».