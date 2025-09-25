Пока глава МИД РФ провел ряд успешных встреч на полях Генассамблеи ООН в том числе и с американским коллегой, Владимир Зеленский своим выступлением уже успел разгневать Грузию и влезть в проблемы Молдавии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Марко Рубио накануне провели встречу в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе встречи Лавров и Рубио подтвердили взаимную заинтересованность в поиске мирных путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

В США заявили об умственной отсталости Зеленского

Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по украинскому вопросу и «сверили часы» после встречи России и США на высшем уровне в Анкоридже. Так, Лавров подтвердил, что Россия готова придерживаться линии, выработанной президентами РФ и США, а также координироваться с американской стороной в вопросе устранения первопричин кризиса. Помимо прочего, Лавров подчеркнул Рубио, что выдвигаемые Киевом условия неприемлемы.

ЛАВРОВ В ООН

Примечательно, что встреча Лаврова и Рубио продлилась 50 минут, а после российский министр оценил ее, показав жест «класс» журналистам. Эта встреча глав политических ведомств РФ и США стала первой с 2021 года.

Помимо Рубио, глава МИД РФ на полях 80-ой сессии Генассамблеи ООН провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич, с главой МИД Словакии Юраем Бланарой, с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, с доминиканским коллегой Роберто Альваресом Хилем, с главой МИД Марокко Насером Буритой, с сербским коллегой Марко Джуричем, с главой МИД Гренады Джозефом Эндалли, а также с главами МИД Конфедерации государств Сахеля. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН вечером 24 сентября. Министр также выступит 27 сентября с трибуны Генассамблеи ООН и примет участие мероприятиях по линии БРИКС, стран «Большой двадцатки» (G-20), ОДКБ и в формате Группы друзей в защиту Устава ООН.

НАГОВОРИЛ НА СКАНДАЛ

В рамках Генассамблеи ООН со своим словом выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Примечательно, что свою речь политик произносил практически в пустом зале: на кадрах с трансляции официального сайта ГА ООН видно, что почти все первые ряды в ходе его выступления были пустыми. Журналисты также не упустили из виду, что одет украинский лидер был в гражданское: черная рубашка и пиджак.

Выступление главы киевского режима уже успело вызвать скандал. Так, как пишет новостной портал Imedinews, председатель фракции «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалиа предложил ему «помыть рот» после того, как Зеленский с трибуны раскритиковал Грузию за проблемы с правами человека в стране.

«Этой марионетке стоит взглянуть на заключение Еврокомиссии и понять, где находится его страна. Ему стоит помыть свой рот, прежде чем говорить о Грузии так», — резко парировал Кирцхалиа.

Помимо прочего, «марионетка» обвинил Грузию в сильной зависимости от России, заявив, что «ее уже потеряли». Такое же мнение он высказал и насчет Белоруссии.

При этом, по словам президента Украины, Молдавию «терять нельзя», и призвал Евросоюз вмешаться в ситуацию стране. Напомним, что 28 сентября в Молдавии должны состояться парламентские выборы. Зеленский призвал помочь стране «не только словами и политическими жестами», но и финансами и энергоносителями.

МОЛДАВИЯ В ОПАСНОСТИ?

Как ранее сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, Евросоюз готов ввести свои войска в Молдавию, ради сохранения там русофобской политики. Такой сценарий может быть реализован после предстоящих выборов в стране. По сообщениям СВР РФ, сейчас государства НАТО концентрируют свои подразделения вооруженных сил в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для запугивания Приднестровья.

Так, ранее председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы» Игорь Додон рассказал, что молдавских граждан активно запугивают перед выборами и хотят установить диктатуру, приводят его слова РИА Новости.

В свою очередь генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН заявил, что Украина хочет сыграть одну из главных ролей в плане по разделу Молдавии.

«Украина хочет ввести свои войска в Приднестровье, чтобы показать всему миру, что они не только умеют отступать, но и побеждать. Зеленскому нужно продемонстрировать молниеносную и победоносную операцию. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы его приняли в эту коалицию. Также украинской армии очень хочется получить склады вооружения, которые остались в Приднестровье еще с советских времен. Их арсенал до сих пор актуален для ВСУ. Зеленский хочет разделить этот пирог в надежде использовать его потом против России, но российская армия сделает все, чтобы обезглавить эту группировку», - отметил он.

Напомним, что 22 сентября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений украинской армии за границу, сообщается на сайте украинского парламента.

Тем временем журнал Wall Street Journal со ссылкой на два источника сообщил, что президент США Дональд Трамп получил от своего окружения данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины. По сообщениям источников, это наступление потребует помощи США в виде разведданных. Как пишет издание, Трамп все еще позволяет продавать Украине оружие, хотя в июле заявлял, что не собирается поставлять Киеву дальнобойные ракеты, и добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «не должен целиться на Москву».

Во вторник Трамп провел встречу с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, из которой стало ясно, что его политика в адрес России резко изменилась. Позднее украинский лидер рассказал, что теперь «Трамп доверяет ему, а не России» и «лучше понимает ситуацию» на Украине. В частности, сам Трамп назвал Россию «бумажным тигром» за то, что за три года она так и не одержала победу в военных действиях на Украине. Однако, как пишет WSJ, Трамп изменил лишь тон, но не политику, и все еще не готов ввести серьезные санкции против России. И это несмотря на угрозы предоставить Украине столько вооружения, сколько ей потребуется для возвращения территорий.