Новороссийск атаковали с моря и с неба: что стало главной целью

Пока в Нью-Йорке на Генассамблее ООН политики обсуждают судьбы мира, Украина продолжает наносить удары по мирному населению России. В среду днем Новороссийск был атакована сначала безэкипажными катерами, а затем в ход пошли БПЛА, направленные прямо в центр людного города.

Сигнал «Внимание всем» разнесся по мессенджерам и телеканалам еще в 10 утра. Тогда в Черном море засекли пять безэкипажных катеров, взявших курс на Новороссийскую бухту. Город был перекрыт, подъезд и проход к набережным запрещен, над акваторией вставали столбы воды и дыма от подбитых БЭКов. А потом над городом зависли БПЛА...Причем, как описывают это жители города, на солнце беспилотники бликовали, их было плохо видно. Зато хорошо слышно. Особенно, когда их обломки начали падать на крыши, на улицу, на прохожих...

Как сообщили в оперштабе региона, обломки БПЛА повредили семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В двух жилых зданиях загорелись крыши, начался пожар. Жильцов срочно эвакуировали. Также зафиксированы повреждения 20 машин, три из них сгорели полностью. Но главное — пострадали люди.

«Погибли двое жителей, еще шесть, среди них

несовершеннолетний, находятся в больнице: трое — в тяжелом состоянии, трое — средней тяжести» - сообщают в оперативном штабе.

Осколки настигали горожан прямо на тротуаре. В городском чате есть видео с окровавленной женщиной, которая получила осколочные ранения прямо на лестнице магазина.

«Она же только что мимо нас прошла!» - ужасаются прохожие.

По предварительным данным, погибшие люди находились в автомобиле, который стоял на парковке возле жилого дома. Как раз в эту парковку и влетел БПЛА...

Одной из украинских целей в Новороссийске, возможно стал Офис Каспийского трубопроводного консорциума. Здание получило повреждение в результате атаки беспилотника. Как сообщили в компании, ранения получили двое сотрудников. А еще есть «серьезно пострадавшие не из числа работников».

Целая операция по спасению развернулась у офиса по прокату самокатов. Во время атаки БПЛА три сотрудника офиса спустились в подвал, в здании же начался пожар, и они уже не могли выйти наружу, оказавшись заблокированными. Им на помощь выдвинулись сотрудники МЧС.

«Прошу новороссийцев сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома...Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим» - написал в своем канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Люди, действительно, после начала атаки старались не выходить на улицу. Целыми семьями, да еще с котами и собаками, пережидали налет в ванных комнатах — видео выкладывали в сети. Учителя одной из школ, чтобы не выпускать детей после уроков на улицу, усадили всех на пол под парты и раздали контрольные задания. Так они и писали их — под вой сирен машин спасателей.

Из-за атаки БПЛА на Новороссийск пришлось приостанавливать работы недавно открытого аэропорта в Краснодаре. Днем было известно о задержке одного рейса на Москву. Набережные и пляжи были закрыты по всему Черноморскому побережью — от Анапы, Геленджика, Туапсе до Адлера...