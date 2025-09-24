Гегемон разбушевался: Трамп пригрозил Путину бумажной дубинкой

Если ты сел в лужу и не смог выполнить свое громогласное публичное обещание, это ни в коем случае нельзя признавать. Вместо этого надо топать ногами, громко и грозно кричать, создавать вокруг себя конфузию и водяной вихрь и забрызгивать каплями из лужи всех окружающих. У тех появятся новая пища для размышлений. И тот факт, что ты так смешно сел в лужу, либо быстро забудется, либо и вовсе останется незамеченным. Вот, собственно, и вся логика очередной серии агрессивных заявлений Трампа в отношении России – заявлений, в которых много «лая и словесного яда» при почти полном отсутствии содержательного «кусательного» импульса.

«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» - и это тоже про Дональда Трампа и его тщетные попытки найти простое решение такого сложного украинского вопроса. Для того, чтобы положить конец военным действиям в самом сердце Европы, президенту США надо забраться на «политический Эверест»: жестко надавить на своих союзников и партнеров, инвестировать в это давление значительный объем своего политического капитала при отсутствии гарантий, что дела выгорит. Естественно, Трампа такой вариант не прельщает. Вместо того чтобы попытаться «забраться на гору», он ходит вокруг неё кругами. И в результате в третьей декаде сентября американский лидер оказался примерно там, где он был в конце июля – в точке, где Трамп считает выгодными для себя угрозы в адрес Путина.

Примерно там, но все-таки не совсем там. На излете второго месяца лета хозяин Белого дома грозился самолично обрушить экономику России. В этот раз, наученный негативным опытом – реализовать свой летний замысел ему так и не удалось – Трамп никаких обязательств на себя не берет. И зачем, спрашивается, ему их на себя брать, если задача, согласно логике президента США, де-факто уже решена: граждане России «не могут достать бензин хотя и стоят за ним в долгих очередях». В 2015 году тогдашний американский глава Барак Обама выражал ту же самую мысль с гораздо большей элегантность: «Экономика России разорвана в клочья». Но это же Трамп. Элегантность ему не нужна.

Ему нужно «продать» Украине и её европейской группе поддержки «дырку от бублика». И он это делает, уверяя режим Зеленского, что впереди его ждут одни военные триумфы: отвоевание всей потерянной территории и даже больше. По утверждению Трампа, все это возможно при наличии «поддержки Европейского союза».

Чуть ниже Трамп использует несколько иную формулировку - «финансовая поддержка Европы и, в частности, НАТО». Неувязочка получается: ведущая сила НАТО – это никак не Европа, а США. Но эта неувязочка несет в себе большую смысловую нагрузку. Трамп дает понять, что «его хата с краю», что у Европы вместе Киева и без того достаточно сил, чтобы доказать всем, что Россия является «бумажным тигром». А с его стороны требуется лишь «отеческое благословление», которое он с удовольствием и дает.

Разумеется, в одной связке с этим «отеческим благословением» идет и согласие Трампа на продажу режиму Зеленского оружия при условии, что Европа будет его оплачивать с наценкой. И это по факту одна из причин продолжения конфликта на Украине. Однако, с точки зрения Трампа, «это другое» - чистый бизнес, который не может и не должен «смешиваться с политикой». А «политика» состоит в том, что президент США «желает успеха обеим сторонам» - то есть дистанцируется от конфликта и закрепляет себя в роли внешнего наблюдателя. И те, на кого Трамп вылил свой «океан любви и поддержки» - Киев и Европа – прекрасно понимают, что на деле хозяин Белого дома великодушно подарил им «от мертвого осла уши».

Но Зеленскому выгодно делать вид, что он искренне принимает «дары» Трампа за чистую монету. Киевскому начальнику отчаянно нужны любые победы и достижения – или хотя бы видимость таких побед и достижений. Кроме того, власти Украины и Европа надеются использовать нынешние притворные «обещания поддержки» Трампа как канат – с тем, чтобы попытаться позднее конвертировать их во что-то реальное и принудить американского лидера к реальным действиям против России. Это та же самая игра в кошки-мышки, в которую «партнеры и союзники» с двух сторон океана играют уже долгое время. Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и иже с ними старательно расставляют для Трампа сети. А хитроумный обитатель Белого дома изящно от этих сетей ускользает, изобретая для этого все новые и новые способы.

Тот перформанс, который мы только что наблюдали, – новейший из этих способов. Но его политический «срок жизни» тоже очень ограничен. Давление на Трампа с целью принудить его «сделать что-то реальное против Путина» не ослабнет. И уже совсем скоро ему придется придумывать что-то еще. Недавний прошлый опыт подсказывает, что, оказавшись в подобном логическом тупике, Трамп часто «ломает всю конструкцию» - подобно маятнику уносится в противоположный конец геополитического спектра, в сторону новых попыток «заключить сделку» с Россией.

Кремль к подобному повороту событий точно готов (я бы сказал даже, «всегда готов»). В начале этой недели Путин четко дал понять своему американскому коллеге, в какой именно сфере Москва и Вашингтон могут добиться быстрого прогресса: «Напомню, что последним значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности стало заключение в 2010 году российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях. Однако в дальнейшем из-за крайне враждебной политики администрации Байдена, нарушившей базовые установки, на которых был основан данный договор, его полноформатное осуществление было в 2023 году приостановлено».

К украинскому урегулированию это, конечно, прямого отношения не имеет. Но Москва, как известно, стремится не к ускорению скорости этого урегулирования, а к тому, чтобы её устраивал его конечный результат. Поэтому в Кремле готовы стоически относиться к постоянным политическим метаниям Трампа. Как только что написал в своих социальных сетях об американском президенте его привычный риторический партнер Дмитрий Медведев: «Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И все будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети». Ай да Дмитрий Анатольевич! Ай да молодца!