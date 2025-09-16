Нефтяные монархии обратились к Трампу с призывом по Израилю

Лидеры стран Персидского залива после экстренного саммита в Катаре призвали Трампа обуздать Израиль. Арабские государства говорят, что США должны использовать свои рычаги влияния, а сами они обещают "активировать совместные механизмы обороны”.

Лидеры стран Персидского залива, собравшиеся на экстренный саммит в Катаре, призвали администрацию Трампа использовать свои рычаги влияния, чтобы обуздать Израиль после беспрецедентной попытки Израиля в прошлый вторник убить представителей ХАМАС на переговорах в Дохе.

Выступая после заседания Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ), генеральный секретарь группы Джасем Мохаммед аль-Будайви сказал: “Мы ожидаем, что наши стратегические партнеры в Соединенных Штатах используют свое влияние на Израиль, чтобы он прекратил такое поведение… У них есть рычаги влияния на Израиль, и сейчас самое время использовать эти рычаги”.

В результате нападения погибли пять представителей ХАМАС, и в понедельник эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани осудил его как “трусливое и вероломное нападение на суверенитет Катара”.

Монарх сказал: “Израиль утверждает, что он – демократия, окруженная врагами, в то время как на самом деле это колониальная оккупация, совершающая безграничные преступления”.

В заявлении по итогам саммита ССАГПЗ говорится, что его объединенному военному командованию будет дано указание “принять необходимые исполнительные меры для приведения в действие совместных механизмов обороны и сдерживающих возможностей стран Персидского залива”.

Будет проведена оценка “оборонительной позиции объединенного совета обороны и источников угрозы в свете агрессии против Катара”, - говорится в заявлении без предоставления дальнейших подробностей.

Министры обороны стран ССАГПЗ регулярно встречаются, но до этого объединенный совет обороны действовал подобным образом только дважды – в 1991 году против Ирака и снова в 2011 году во время "арабской весны", отмечает The Guardian.

Главное заявление экстренного саммита сплотило арабских и мусульманских лидеров в поддержку Катара, но они всегда оказывались сильнее в риторическом осуждении Израиля, чем в практических действиях, напоминает The Guardian.

Лидеры воздержались от любых конкретных экономических или политических репрессий против Израиля, таких как приостановление действия Авраамических соглашений Абрахама 2020 года, согласно которым пять арабских государств, включая Объединенные Арабские Эмираты, нормализовали свои отношения с Израилем.

Отсутствие каких-либо конкретных репрессий в совместном заявлении станет облегчением для США, которые пытаются предотвратить полный крах арабо-израильских отношений или даже эскалацию конфликта, констатирует The Guardian.

Но на обсуждении, которое должно состояться в объединенном командовании обороны стран Персидского залива, могут прозвучать голоса некоторых арабских стран, призывающих государства региона прекратить свою зависимость от США в качестве гаранта безопасности.

Арабские лидеры были шокированы тем, что Дональд Трамп не проявил большей готовности остановить то, что они считают явной попыткой Израиля расширить свою территорию, включая массовое перемещение палестинцев в Газе и на Западном берегу.

Их настроение не улучшат сообщения из Израиля о том, что Биньямин Нетаньяху предупредил Трампа о нападении на Катар раньше, чем Трамп прежде признавал. Многие лидеры стран Персидского залива заявили, что теперь им нужны четкие доказательства того, что Трамп собирается обуздать Нетаньяху.

Израиль не принес извинений за нападение, в результате которого погибли пять членов ХАМАСА, включая сына его главы в изгнании, и вместо этого настаивает на том, что по-прежнему рассматривает лидеров ХАМАСА как законную цель на любой суверенной территории, где они ищут убежища.

Катар – с благословения США – более десяти лет принимал политических лидеров ХАМАСА в рамках своей роли посредника в израильско-палестинском конфликте, напоминает The Guardian.

Присутствие на саммите почти всех высокопоставленных лидеров стран Персидского залива и исламских государств продемонстрировало решимость продемонстрировать солидарность с посреднической ролью Катара, государства, которое в недавнем прошлом столкнулось с тем, что его внешняя политика привела к изоляции внутри Персидского залива.

В совместном заявлении лидеры осудили агрессию Израиля. В заявлении выражена поддержка усилиям посредников Катара, Египта и США по прекращению агрессии в секторе Газа, отмечается, что нападение подорвало усилия, направленные на прекращение насилия в Газе.

Израиль, говорится в заявлении, стремится “навязать новую реальность в регионе”.

Масуд Пезешкиан, президент Ирана, страны, наиболее поддерживающей ХАМАС и которая в июне вела 12-дневную войну с Израилем, заявил: “Ни одна арабская или исламская страна не застрахована от нападений сионистского режима [Израиля], и у нас нет иного выбора, кроме как объединить наши ряды”.

Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта, союзника США, подписавшего мирный договор с Израилем в 1979 году, заявил, что действия Израиля “создают препятствия на пути любых возможностей для любых новых мирных соглашений и даже отменяют существующие”.

Перед саммитом Катар настаивал на том, чтобы ОАЭ предприняли какой-нибудь символический шаг, чтобы дистанцироваться от Израиля, например, выслали израильского посла в ОАЭ.

На саммите шейх Мансур бен Заид, председатель президентского суда ОАЭ, заявил, что Катар “не одинок” и что “объединенный голос арабских и исламских стран сегодня должен привести к переменам”, сообщило государственное информационное агентство Wam.

Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что реальной целью недавней израильской агрессии были посреднические усилия и принцип поиска решений путем диалога: “Целью нападения не было покушение на участников переговоров. Скорее, это было сделано для того, чтобы уничтожить саму идею переговоров”.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нападение Израиля на переговорную группу ХАМАС в Катаре вывело “израильский бандитизм” на новый уровень: “Мы сталкиваемся с террористическим менталитетом, который питается хаосом и кровью, и с государством, которое его воплощает”.