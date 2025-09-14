Американский президент Дональд Трамп в текущем году не единожды заявлял о потеплении отношений с Россией, буквально «растекаясь» перед Владимиром Путиным в самых лестных эпитетах. И вдруг известие, в которое многим россиянам поначалу даже не поверилось. Ряд западных политиков, включая американских, начали неожиданно обсуждать новые методы экономического давления на Россию. Логика у этих ребят весьма «железная» - мол, она вот-вот захватит весь мир, поэтому ее нужно остановить. Неужели старые «добрые» времена эпохи «холодной войны» возвращаются? О двойных стандартах коллективного Запада - в нашей статье.

© runews24.ru

Тысячи убийц хлынут в Европу

Западные пропагандисты в последнее время лезут буквально «из кожи вон», чтобы как можно ярче, шире и глубже в невыгодном свете выставить нашу страну. При этом кажется, что многие из них даже не задумываются о смысле своих опусов.

В Британии высмеяли Рютте за слова о российских ракетах

Получается: сегодня они пишут, что Россия вот-вот развалится, а завтра – Россия сильна, как никогда, и может в любой момент захватить всю планету. Ну ересь же, согласитесь? Ан нет, для «цивилизованной» Европы, это, как считают многие отечественные аналитики, норма. Печально то, что, исходя именно из таких позиций и взглядов, западная элита строит свою политико-экономическую систему.

Америка здесь не только не исключение, она – главный локомотив. Недавно там прошел финансовый форум с участием специалистов, в том числе из Европы. Обсуждались различные методы экономического давления на Россию. Министр финансов США Бессет открыто пригрозил Москве жесткими мерами, которые будут приняты совместно с европейскими коллегами.

И это после постоянных заверений президента страны в «вечной» дружбе с российским коллегой, который для него «умный и сильный человек», чьи действия по ситуации на Украине он «неправильно оценил». Мол, Путин хочет мира, значит, надо надавить на Зеленского через его западных кураторов. А по факту…

Министр обороны Швеции Пол Юнсон в интервью британскому изданию The Telegraph «совершенно секретно» признался: русские танки уже готовы месить прибалтийскую и скандинавскую грязь. О каком мире с Путиным может идти речь?

«У Европы есть лишь узкое окно времени для подготовки к новой войне вдоль уязвимой северной границы с Россией», - заявил министр.

Юнсон не исключил при этом, что, разделавшись с Украиной, обученные и закаленные в боях русские войска могут начать ограниченное вторжение в Северную Скандинавию и Балтийский регион. Как вам такой «сценарий» развития международных отношений после завершения специальной военной операции?

Или вот еще: завершив конфликт на Украине, свободными станут тысячи русских убийц и насильников, которые вышли из тюрьмы, подписав контракт с Министерством обороны России. Вся эта толпа хлынет в «процветающую» Европу, где продолжит заниматься привычным для себя делом – грабить, насиловать, убивать. Смахивает на записки сумасшедшего, не так ли? Однако это пишет весьма уважаемое информагентство Reuters.

Саранча и та наша…

Вообще, если почитать западную прессу, сложится впечатление, что во всех бедах планеты виновата исключительно наша страна. И ведь в это многие верят, вот в чем трагедия. Взять, к примеру, информацию о нашествии на Украину саранчи нынешним летом. Заместитель главы Госпродпотребслужбы Незалежной Вадим Чайковский на полном серьезе возложил ответственность за появление этих насекомых на полях республики, догадываетесь, на кого?

«Это явление стало результатом экоцида, совершаемого Россией не только против Украины, но и в глобальном масштабе, - пытался заверить читателей ряда изданий, которым дал интервью, специалист. - С 2022 по 2025 годы вспышки распространения вредителей наиболее активно наблюдались в прифронтовых регионах».

Массовое нашествие насекомых, по его словам, поставило под угрозу урожай в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, части Запорожской и Херсонской областей. Наибольший ущерб «российская» саранча нанесла плантациям подсолнечника.

Впрочем, здравые мысли нет-нет да появляются в «светлых» головах ряда европейских стратегов. К примеру, в статье под весьма ярким заголовком «Неправильный подход к дипломатии с Россией», опубликованной в издании Foreign Affairs, говорится, что «после более чем трех лет войны российская экономика не рухнула под давлением санкций».

Авторы публикации даже признали (ну надо же), что «опытные экономические руководители страны смогли удержать рост ВВП выше четырех процентов». Более того, не наблюдается внешних признаков недовольства среди элит или общества, способных угрожать власти Путина. Раз так – нужно договариваться с Москвой.

И вот уже зазвучали призывы к главному «гегемону» планеты, о том, что «необходимо игнорировать призывы к ужесточению санкций и наращивания военного давления на Россию». Дональду Трампу «умные головы» начали советовать сосредоточиться исключительно на дипломатии, заняться подготовкой серьезных переговоров с Москвой.

Да, это «непопулярный шаг», как признают некоторые евроэксперты, но «промедление не приблизит мир». Вот как, оказывается. Неужели прозрели? Что ж, лучше поздно, чем никогда, правда же? Жаль, что так считают далеко не все и совершенно не те, к кому прислушиваются Трамп и его многочисленные «советчики»…