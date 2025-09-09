Зеленский выдумал победу Украины, умолчав об одной из целей СВО

Финский президент Стубб недавно заявил, что в 1944 году Финляндия победила. Победа выглядела так: финны перестали воевать за фашистов, отдали СССР все, что Советский Союз потребовал (в том числе около 10% территории), обязались не участвовать в коалициях, враждебных СССР. Столь впечатляющим образом победы вдохновился гражданин Украины Зеленский, который заявил, что Украина будет победителем до тех пор, пока Россия не займет всю ее территорию.

Картина, конечно, может сложиться абсурдная: под старой яблоней стоит на табуретке, чтобы всем видно было, одетый в вышиванку Зеленский. И с хрипотцой в голосе, нервно потирая под носом, рассказывает жителям последней не взятой, поскольку незачем, русскими войсками деревни на границе с Польшей о победе Украины.

На самом деле, образ победы Зеленскому сейчас крайне необходим. Про границы 1991 года уже не вспоминают даже самые упоротые националисты, подконтрольные Киеву территории на Донбассе сокращаются каждый день, мотивация у ВСУ падает. Собственно, уже понятно, что новые российские регионы так и останутся российскими и по-другому не будет. А может к ним добавятся и еще некоторые области. Обществу нужно как-то это объяснять, западным союзникам нужно как-то доказывать, что Украина не проигрывает.

На Украине готовят сценарии на случай отставки Зеленского

И вот рождается гениальный план. Зеленский заявляет, что Россия хочет «захватить» всю Украину, а раз у нее этого не вышло — значит Украина побеждает.

Ну так, казалось бы — соглашайся на российские условия. Да, это отказ от части территорий, но они и так уже российские, нужно сменить курс с антироссийского и перейти на нейтральный. Зато можно будет вслед за финнами громогласно объявлять о победе. Что мешает?

Мешает, например, держащийся за власть Зеленский.

Прекращение вооруженного конфликта для него — политическая смерть. И если бы только для него — все было бы довольно просто. Но подписание мирного договора на условиях, удовлетворяющих Россию (а будет только так), неизбежно приведет и к кризису для нынешних европейских властей. Именно поэтому они и разгоняют сейчас эскалацию и требуют войны до последнего украинца.

Стоит, однако, посмотреть на заявление Зеленского и под другим углом. Он ведь, рисуя свой образ победы, упирает на то, что при сохранении даже части территорий, там будет сохранена украинская «независимость и идентичность». Вот только украинская «независимость и идентичность» не построена ни на чем, кроме оголтелой русофобии. Нет у нее другой основы. А денацификация — одна из целей СВО. Удастся ли добиться ее без взятия территорий под вооруженный контроль — вопрос сложный, но решаемый.

Мы же тоже можем поиграть словами и назвать полную и безоговорочную капитуляцию Украины мирным договором?