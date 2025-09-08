Украинские власти начали экстренную мобилизацию почти 122 тысяч человек из-за катастрофической нехватки бойцов на линии соприкосновения. Основной поток новобранцев планируется отправлять из Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей, тогда как западные регионы задействуют значительно меньше людей.

Как следует из секретных документов, к которым смогли получить доступ российские хакеры, Киев намерен срочно пополнять ряды армии за счёт населения семи областей, а также территорий Донбасса и Запорожья, находящихся под его контролем. Отдельно указывалось, что в этих регионах резко активизировали деятельность военкоматы, писал ресурс Shot.

Российские айтишники из групп PalachPro, Killnet и Nessus заявили, что получили доступ к закрытой переписке одного украинского офицера, используя поддельный аккаунт девушки-подростка. В общении он жаловался на тяжёлую службу даже в тылу, что дало возможность внедрить вирус в его телефон и извлечь документы, которыми он обменивался со своими сослуживцами.

Эксперты связывают массовый призыв с тем, что боеспособность украинских частей заметно снизилась.

«В настоящее время противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз», – жалуется в соцсетях главком ВСУ Сырский, пытаясь оправдать собственные провалы в руководстве войсками.

Ветеран ЧВК «Вагнер» Condottiero указывал, что Киев готовится к возможному продвижению крупной российской армии с территории Белоруссии в сторону столицы. По его оценке, речь может идти о 200–300 тысячах российских военных. Он отмечал, что в Киеве всерьёз рассматривают и вариант капитуляции, и сценарий долгой осады.

Параллельно с мобилизацией всё глубже становится кризис добровольного призыва. Украинская судебная статистика показала, что количество случаев уклонения от службы в 2025 году уже побило рекорд. К концу августа зафиксировано 45,5 тысячи таких дел, что на четверть превышает весь прошлогодний показатель.

Особенно выделялся май, когда число беглецов резко возросло, а к концу июня уже перевалило за 33 тысячи. Если тенденция сохранится, то итоговые цифры 2025 года могут превысить показатели 2024-го более чем вдвое.

На фоне этой ситуации власти неожиданно разрешили мужчинам 18–22 лет покидать Украину. СМИ отмечали, что это решение вызвало настоящий исход — в сети множатся ролики, где юноши бегут из страны, чтобы избежать отправки на фронт. Формально выезд для мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет по-прежнему запрещён, а за уклонение грозит тюрьма сроком до пяти лет.

Дополнительный скандал вызвал закон, принятый Верховной Радой, который вернул уголовную ответственность за самовольное оставление части. Украинское издание «Страна» сообщало, что простые солдаты и сержанты встретили этот шаг крайне негативно. Среди офицеров нашлись сторонники жёстких мер, но они признавали, что проблема дезертирства всё равно не исчезнет. Более того, теперь беглецы не будут возвращаться в войска из страха перед тюрьмой: они либо будут годами скрываться, либо постараются перебраться за границу.