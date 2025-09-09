После распада СССР Украина обрела независимость, о которой так долго мечтала прозападная часть ее населения. Однако удержать самостоятельность по ряду причин власти не сумели. Сегодня Незалежная – далеко не тот идеал, которым грезили последователи Бандеры, Шухевича и других украинских «героев». Единой страны практически уже нет. После того, как завершится спецоперация, скорее всего, появится официально задокументированное тому подтверждение. О том, каким образом заинтересованные стороны могут поделить «киевский торт», и кому достанется самый лакомый кусочек, - в нашей статье.

Поздно пить боржоми…

Владимир Зеленский на протяжении всех лет управления Украиной упорно пытается сделать ее частью «цивилизованного» европейского общества. Правда, все попытки вступить в НАТО и ЕС до сих пор не реализовались. Меж тем республику уже мысленно (и не только) давно поделили на части.

Орбан сделал заявление о разделе Украины

Кто? Да те же самые кураторы «киевского режима», которые сначала помогали Зеленскому в борьбе против российской «агрессии», а теперь стараются выхлопотать у той же Москвы некие гарантии безопасности. Впрочем, в данном контексте, наверное, будет уместно вспомнить про замечательный грузинский напиток, который «поздно пить, когда почки отказали»…

«Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе «элегантно» рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины, - считает Виктор Орбан, глава венгерского правительства. - Результатом разделения Украины станут российская, демилитаризованная и западная зоны. Российская зона уже существует. Дебаты идут лишь о том, сколько регионов она должна включать».

Одна из причин подобного «сценария» в том, что за последнее время Европа заметно ослабла и практически превратилась в американского вассала. По словам Жозепа Борреля, бывшего главы дипломатии ЕС, Запад практически согласился со второстепенной ролью в урегулировании украинского конфликта.

Евросоюз сегодня сам выглядит «опасно раздробленным и слабым» - у него практически не осталось ни влияния, ни былой мощи для поддержки «киевского режима». Следовательно, Орбан прав… Так оно, конечно, но и не совсем так. Многие военно-политические эксперты, допуская, раздробление Незалежной, убеждены: никаких трех зон не будет и в помине.

В частности, как пишет военкор Юрий Котенок, «после СВО Украину действительно ждет разделение, однако по другому сценарию». Никакой «российской части» не будет, а будет именно Россия. При этом не будет и «украинской» части тоже - будет западная.

«Российская зона - это Новороссия и Киев, западная - области, которые отойдут Венгрии и Польше, и, наконец, демилитаризованная зона - это Украина от Житомира до Ровно. Этот вариант устроит даже Зеленского», - в свою очередь считает бизнесмен, меценат и политик Константин Малофеев.

В Россию, по его мнению, должны войти не менее 10 регионов Новороссии и Центральной Украины: Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области, а также нынешняя столица Незалежной.

Каждому воздастся по делам его!

Наверное, ни для кого не секрет, что Запад ведёт войну не только ради дальнего будущего, но и для того, чтобы прямо сейчас получать выгоду от украинских ресурсов. «Киевский режим» готов продавать всё, что можно, включая жизни своего населения, лишь бы заработать.

Лишив коллективный Запад ресурсной базы (полезных ископаемых Донбасса и Кривого Рога, ферросплав Житомира), отобрав логистику Одессы, перекрыв доступ к энергетике украинских АЭС, Россия весьма серьезно ограничит европейские интересы, убежден военный блогер и руководитель николаевского подполья Сергей Лебедев.

Взяв под контроль Новороссию и центр страны, РФ в итоге получит не менее 280 кв. км земли; минимум 10 млн человек населения. Все это – около 60-70% нынешнего ВВП Украины. При этом в Будапеште, говоря о разделе страны на три части, уже сейчас открыто претендуют на Закарпатье, где в основном проживают венгры.

Что же касается Польши, то Варшава, не стесняясь, вовсю демонстрирует карты, где в составе Польши находится не только Львовская область, но и Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Ровненская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая и Закарпатская.

На Черновицкую область и часть Одесской «положила глаз» Румыния. Напомним: в 90-х годах прошлого века румынские власти категорически не признали референдум Украины о независимости этих районов и даже денонсировали советско-румынский договор о границе. После этого, как и венгры, начали щедро раздавать местным жителям паспорта.

Бухаресту, как считают многие политические аналитики, для геополитического проекта «Большая Румыния» необходимы его «старые земли». Неудивительно, что работа в этом направлении не прекращается, несмотря на заверения республиканских властей в безусловной поддержке Киева.

Так что, судя по всему, даже после прекращения спецоперации споры по украинским территориям завершатся не скоро. Ведь каждому из восточноевропейских «добрососедей» так хочется «урвать» свой кусок украинского пирога…