Горящие этажи здания Кабмина в Киеве, как горящий Рейхстаг — появились ровно в тот момент, когда это было очень нужно. После провального заседания «Коалиции желающих» в Париже, в результате которого так и не нашлось реальных желающих отправить свои войска на Украину, эффектные кадры полыхающих правительственных окон, по идее, должны сподвигнуть партнеров Киева на какие-то ответные действия. И даже тот факт, что стены Кабмина российский беспилотник пробил в результате работы украинского ПВО (как сообщил мэр Киева Владимир Кличко), не особо имеет значения. В центре Киева горит символ. И не важно, кто его поджег.

А между тем 898 российских БПЛА, запущенных в ночь на воскресенье по украинским военным объектам, достигли реальных целей и нанесли украинской военной инфраструктуре ощутимый урон. Но об этом в СМИ Незалежной не напишут, поскольку это выглядит вовсе не так эффектно, как огненное зарево в окнах правительства. Хотя по результатам — куда болезненнее. Например, удар по международному аэропорту «Днепропетровск», где в результате прилета ракеты «Искандер-М» и нескольких БПЛА «Герань-2» вспыхнули ангары с летным оборудованием. В итоге важный аэродром, через который перебрасывались грузы военного назначения и где дозаправлялись грузовые борта, временно выбыл из строя.

В Кривом Роге, как сообщает канал «Донбасский партизан», четыре баллистические ракеты нанесли удар по складским корпусам «Спроба», где накапливались вооружение и боеприпасы. В результате два складских корпуса перестали существовать, а вместе с ними на воздух взлетели 120 тонн боеприпасов, включая артиллерийские снаряды 155 мм, выстрелы к РПГ-7, миномётные мины 82 мм и 120 мм, противопехотные мины M18 Claymore...

Не менее пяти БПЛА «Герань-2» нанесли поражение «Запорожскому абразивному комбинату» с уничтожением особо важного цеха №2, где производился высокоточный инструмент для военной промышленности. А поскольку под ударом оказались еще и склады с запасным оборудованием, восстановление в короткие сроки представляется невозможным.

В Кременчуге 17 российских ударных беспилотников атаковали два важных объекта - локомотивное депо и Крюковский мост через Днепр. В результате уничтожены ремонтно-механического цеха, где производился капитальный ремонт тепловозов для поставки грузов на передовую, разрушены склады с агрегатами и электродвигателями. На Крюковском мосту ударами разрушены железнодорожные пути и контактные сети - движение по мосту приостановлено.

В Полтавской области «Герани» прилетели по месту базирования вертолётного отряда 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ в Супруновке. На данном аэродроме дислоцировались ударные вертолёты Ми-8МТВ-1 и Ми-24П, «применявшиеся для поддержки подразделений на Харьковском и Сумском направлениях». Один вертолет был уничтожен прямо на поле, разрушены ангары и технические строения, использовавшиеся для обслуживания вертолётной техники.

В Николаевской области «Герани» отработали по военному аэродрому в Кульбакино, и, по некоторым данным — по ангарам с безэкипажными катерами. В Одессе под ударом опять оказался порт и аэродром «Школьный». Что касается Киева, то помимо зрелищного пожара в здании Кабмина, хорошо горел завод по ремонту тяжёлой техники под Бучей и военный аэродром в Гостомеле. Места, кстати, тоже весьма знаковые — если кто помнит начало СВО в 2022 году. В Гостомеле в феврале высадился российский десант, а в Буче украинские власти устроили кровавую провокацию после того, как город покинули наши войска согласно Стамбульским договоренностям. После чего эти самые договоренности и были сорваны. Так что удары минувшей ночью, как ни крути — очень символичны.