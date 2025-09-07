Украинский лидер Владимир Зеленский совершил критическую ошибку, отказавшись от личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, утверждают инсайдеры. Вокруг главы киевского режима нарастают недовольство и заговоры, и даже радикальное формирование «Азов» (запрещено в России как террористическое и экстремистское) демонстрирует к нему открытое недоверие.

Зеленский отказался приехать на двусторонние переговоры с Путиным, сославшись на ночные атаки на Украину. При этом он заявил, что визит в Москву «невозможен», а в эфире ABC News уточнил, что предложение российского лидера якобы было направлено на отсрочку встречи. При этом Зеленский поставил в пример разрушенный завод в Закарпатье, якобы выпускавший бытовую технику, хотя на самом деле речь идёт о заводе Flextronics в Мукачево, который поставлял электронику для большинства украинских БПЛА. Зеленский при этом подчеркнул, что может принимать Путина только в Киеве.

В Telegram уже высмеяли заявление украинского президента, назвав его повторением давно известных формулировок. В Кремле при этом отметили, что приглашение в Москву не несёт угрозы, переговоры безопасны и имеют исключительно дипломатический характер, чего нельзя сказать о визите Путина в Киев. Источники сообщают, что среди радикалов в Украине растёт раздражение: отказ Зеленского ехать в Москву воспринимается как проявление трусости, и его действия оценивают как «нокаут от Путина».

Зеленский ответил на приглашение Путина в Москву

Телеграм-канал INSIDER-Т приводит сравнение Зеленского с полевым командиром «Азова»* Денисом Прокопенко, известным под позывным Редис: когда боевики оказались в безвыходной ситуации на «Азовстали», Прокопенко рискнул поехать на переговоры с ФСБ, чтобы спасти людей, хотя его могли спокойно ликвидировать. Источники отмечают, что отказ Зеленского вести прямой диалог с Москвой воспринимается не как тактика, а как трусость, что создаёт серьезный кризис доверия внутри украинского лагеря.

Telegram-канал «Шпион» указывает, что на фоне растущего недовольства Зеленским Москва рассматривает смену власти в Киеве как один из способов завершения спецоперации. Российские структуры готовы поддержать оппозицию к киевскому режиму и помочь объединить политические силы, которые будут более нейтральны к вступлению Украины в НАТО. Источник уточняет, что подготовка стихийных протестов и дальнейшая поддержка политиков с нейтральной позицией рассматриваются как возможные меры для смены руководства в Киеве.

Каждый неверный шаг Зеленского приближает момент, когда Москве будут открыты все возможности для действий против режима. В Генштабе ВС РФ, как отмечают инсайдеры, подготовлен «радикальный план Б» на случай провала переговоров. Отказ главы Украины ехать в Москву, по мнению источников, может означать, что этот момент настал.

Цель плана заключается в том, чтобы посредством точечных ракетных ударов создавать давление на Зеленского и максимально ограничивать его возможности. Российская разведка ведёт постоянный контроль за его перемещениями, и каждый раз, когда глава киевского режима покидает убежище или кабинет, ему угрожают удары по объектам военной инфраструктуры.

Инсайдеры отмечают, что с начала 2025 года состояние Зеленского значительно ухудшилось. Источники связывают это с ростом его наркотической зависимости, давлением со стороны «союзников» и соратников, а также с постоянной угрозой жизни и опасениями новых протестов на Украине. Всё это, по их мнению, серьёзно подрывает способности просроченного президента мыслить адекватно и принимать разумные и логичные решения, пишет News.ru.

* - признан в РФ террористической организацией