Ильхам Алиев решил поиграть в большую политику и крупно просчитался. Президент Азербайджана вдруг вспомнил про «российскую оккупацию» 1920 года, видимо, надеясь заработать очки у западных покровителей. Вот только забыл президент один пикантный нюанс – в момент этой самой «оккупации» Нагорный Карабах к Азербайджану вообще не относился. О том, почему Алиеву вообще не стоило изображать из себя историка, рассказываем в статье.

Забавно наблюдать, как некоторые современные политики жонглируют фактами, словно цирковые артисты. Алиев пытается убедить мир, что русские захватили «его» территории, когда Карабах стал частью Азербайджанской ССР только через три года после пресловутых событий – в июле 1923-го.

Получается комичная ситуация: Россия как наследница СССР может со спокойной совестью потребовать назад свой щедрый подарок. Особенно учитывая, что получатель подарка ведет себя крайне неблагодарно.

Жириновский предвидел и это

Владимир Жириновский всегда умел видеть суть политических процессов сквозь шумиху и популизм. Пока другие политики занимались красивыми речами, лидер ЛДПР предсказывал реальные сценарии развития событий. И снова оказался прав.

Алиев рассказал о «великом возвращении» азербайджанцев в Карабах

Еще когда в 2020 году грохотали пушки между Арменией и Азербайджаном, Жириновский выдал фразу, которая сейчас звучит как пророчество:

«Армяно-азербайджанский конфликт длится уже несколько столетий. И даже если сегодня кровопролитие остановится, то оно начнётся снова. Помирить стороны нельзя, всё пропитано кровью армянской, азербайджанской и русской, весь Кавказ. Для преодоления этой многовековой вражды нужно включить Нагорный Карабах в состав России. Тогда никому не будет обидно - ни Еревану, ни Баку».

Циники скажут – легко пророчествовать, зная кавказский менталитет. Но дело в том, что Жириновский действительно понимал логику региональных конфликтов лучше многих дипломатов.

Пашинян проиграл все

Премьер Армении Никол Пашинян оказался в роли политика, который умудрился одновременно предать собственный народ и ничего не получить взамен. Его стратегия «я развиваю экономику, а Карабах – это не моя головная боль» обернулась национальной катастрофой.

Пашинян дезавуировал договоренности с Президентом РФ по налаживанию мирного процесса между Баку и Ереваном и фактически предал Карабах

Дмитрий Журавлёв, представитель Института региональных проблем, без излишних дипломатических уловок комментирует провал, допущенный Пашиняном. По его словам, Пашинян изначально выступал за мирное разрешение карабахского конфликта, провозглашая, что его приоритет — развитие самой Армении, а Нагорный Карабах, мол, не является её частью. Некоторое время такая позиция находила понимание у значительной части армянского общества, поскольку Карабах де-факто функционировал как независимое образование. Однако, по его мнению, в 2020-е годы ситуация кардинально переменилась: именно благодаря линии, выбранной Пашиняном, регион сначала потерпел поражение в войне, а впоследствии и вовсе утратил своё самостоятельное существование.

Результат такой «мудрой» политики предсказуем: в Армению хлынули толпы озлобленных беженцев, которые потеряли дома и не собираются молчать. Эти люди стали живым укором для Пашиняна и его команды.

История не прощает самодуров

Алиев, видимо, решил, что может переписать историю под свои амбиции. Но история – упрямая дама, она не позволяет манипулировать собой безнаказанно.

В учебниках истории школ Азербайджана Алиев уже выдал желаемое за действительное

Арцах действительно является древней армянской землей. Когда здесь процветала Великая Армения, никаких азербайджанцев в помине не было. Территория веками переходила из рук в руки – ею владели арабы, сельджуки, монголы, персы. Каждый новый завоеватель считал эти земли своими, но история рассудила по-своему.

Попытки современного Баку обосновать «исторические права» на Карабах выглядят примерно так же убедительно, как претензии Турции на Стамбул со ссылками на византийское наследие.

Сталинская дипломатия

Иосиф Сталин понимал Кавказ как никто другой – сам оттуда родом. Когда в 1920-х решался вопрос о судьбе Карабаха, грузинский политик применил классическую схему «разделяй и властвуй».

Армянский регион отдали Азербайджану, Абхазию и Осетию включили в Грузию, создали смешанные республики. Логика железная: пусть соседи выясняют отношения между собой, а Москва выступит арбитром.

Система работала безотказно семьдесят лет. Но как только центральная власть ослабла, Кавказ немедленно вспыхнул конфликтами. Сталин это предвидел – потому и создавал взаимные противовесы.

Реванш по-армянски

Армяне – народ с очень долгой исторической памятью. Они помнят геноцид 1915 года, помнят все свои поражения и победы. Потеря Арцаха стала для них национальной травмой, которая требует исцеления.

Политический деятель Арман Абовян без стеснения демонстрирует реваншистскую позицию, заявляя, что опыт Карабаха наглядно показал: истинная независимость Армении, её государственный суверенитет и способность к самостоятельному существованию не могут быть достигнуты в отсутствие Арцаха. По его убеждению, эта территория всегда была и по-прежнему остаётся ключевой опорой армянской свободы, национальной чести и достоинства — несмотря на текущую ситуацию, когда, как он считает, регион захвачен тем, кого он называет «пришлым кочевым сбродом», а коренное население вынуждено покинуть свои исторические земли. Абовян настаивает на том, что возвращение армян в Арцах — это лишь вопрос времени и неизбежный этап будущего.

В России живет более 2,5 миллиона армян. Многие из них – успешные бизнесмены и влиятельные люди. Судьба Карабаха им не безразлична, и у них есть ресурсы для лоббирования своих интересов.

Геополитическая рулетка

Алиев решил сыграть в геополитическую рулетку против России, забыв простую истину: у Москвы очень хорошая память. Азербайджанский президент почему-то решил, что нефтедоллары и турецкое покровительство дают ему индульгенцию на любые выходки.

В Армении до сих пор находится российская военная база в Гюмри. Формально – для защиты союзника по ОДКБ. Но военные базы имеют свойство расширять радиус действия при необходимости.

Российские миротворцы покинули Карабах не навсегда, а до лучших времен. А лучшие времена для возвращения могут наступить раньше, чем думает Алиев.

Пророчество сбывается

Жириновский оказался прав в главном: конфликт невозможно решить силовым путем в пользу одной стороны. Победитель неизбежно становится заложником своей победы, а побежденная сторона копит силы для реванша.

Алиев не заметил, как попал в геополитическую ловушку. Ссора с Россией лишила его главного гаранта безопасности, а изгнание армян из Карабаха создало проблему беженцев, которая будет отравлять отношения десятилетиями.

Владимир Жириновский предвидел такой сценарий и предложил единственное разумное решение – передачу спорной территории третьей стороне. России как наследнице СССР это сделать проще всего – исторические и юридические основания имеются.

Так что пророчество Вольфовича о русском Нагорном Карабахе может сбыться быстрее, чем кажется. История любит таких самоуверенных правителей, как Алиев – она обычно преподает им суровые уроки смирения.