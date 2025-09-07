В Госдуме объяснили, поедет ли Путин к Зеленскому в Киев

Депутат Андрей Колесник объяснил, поедет ли президент РФ Владимир Путин к Владимиру Зеленскому в Киев, премьер Словакии Роберт Фицо заявил о готовности страны к перезапуску отношений с Россией, а Минобрнауки разработало механизм контроля за коммерческим набором студентов. Главные события за минувшие сутки – в обзоре «ФедералПресс».

Поедет ли Путин к Зеленскому в Киев

Андрей Колесник, депутат Госдумы, прокомментировал возможность визита российского лидера Владимира Путина в Киев по приглашению украинских властей. Он объяснил, почему в сложившейся политической обстановке подобный шаг маловероятен.

По мнению парламентария, ключевым фактором, препятствующим такой поездке, является ход спецоперации. Колесник акцентировал внимание на том, что российская армия демонстрирует уверенное продвижение, в то время как Украина терпит поражение. Депутат считает, что в подобной ситуации президент России не станет посещать территорию противника.

Фицо заявил о готовности Словакии к перезапуску отношений с Россией

Словакия занимает сбалансированную позицию в отношениях с РФ. Премьер-министр страны Роберт Фицо выразил надежду на перезапуск отношений между странами после окончания боевых действий на Украине.

«У нас конструктивный подход к РФ, мы заинтересованы в том, чтобы после завершения конфликта дела были запущены как можно скорее», – сказал политик во время программы «Субботние диалоги».

Фицо отметил, что многие западные компании продолжают вести бизнес в России, несмотря на действующие санкции и уход некоторых предприятий. К тому же страны Европы не прекратили закупку российского сжиженного газа.

Минобрнауки разработало механизм контроля за коммерческим набором студентов

Правительство Российской Федерации установило новые правила для определения лимита платных мест в вузах на 2026–2027 учебный год. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Министерства науки и высшего образования.

Как пояснили там, отсутствие строгих ограничений на число студентов, обучающихся на платной основе, отрицательно сказывается на качестве образования. Объем коммерческого набора должен быть строго соразмерен с реальными возможностями каждого учебного заведения, включая профессорско-преподавательский состав и состояние материально-технической базы.

Ранее стало известно, что политика Трампа может привести к экономическому спаду в США.