Зачем Моди обсудил с лидерами Евросоюза торговлю и Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне провел телефонные переговоры с руководством Евросоюза, в ходе которых были подняты вопросы скорейшего заключения соглашения о свободной торговле Индия-ЕС, реализации проекта по созданию транспортно-логистического коридора между южноазиатской республикой и Европой, а также урегулирования конфликта на Украине.

Индия проводит многовекторную политику в рамках своей стратегической автономии и, спустя лишь несколько дней после участия Моди в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, укрепляет свои связи с Европой на фоне резкого охлаждения своих отношений с США.

Как сообщает газета The Indian Express, со стороны ЕС в переговорах с Нарендрой Моди приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта, которые в это время находились в Париже и вместе с другими странами из "коалиции желающих" обсуждали вопрос предоставления гарантий Украине.

В офисе премьер-министра Индии подтвердили, что "лидеры обменялись взглядами по региональным и глобальным вопросам взаимного интереса, включая усилия по прекращению конфликта на Украине".

"Премьер-министр Моди повторил последовательную позицию Индию по поддержке мирного разрешения конфликта и скорейшего восстановления мира и стабильности", - добавили в Нью-Дели.

Со своей стороны, фон дер Ляйен и Кошта опубликовали в соцсетях фото телефонных переговоров с Моди и указали на "значительную роль Индии" в завершении украинского кризиса, а также "тепло приветствовали продолжающееся взаимодействие Индии с президентом Зеленским".

Любопытно, что в минувший четверг по телефону также поговорили министры иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и Украины Андрей Сибига. По словам последнего, речь шла "об укреплении партнерства между Украиной и Индией и будущей имплементации соглашений, достигнутых между нашими лидерами", а также "продолжении политического диалога и предстоящих контактов высокого уровня". Кроме того, в ходе этого разговора, по данным издания India Today, была достигнута договоренность в встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях предстоящей в конце этого месяца Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Активизировавшиеся контакты между Нью-Дели и Киевом, в том числе при поддержке Евросоюза, по данным источников "РГ", проходят на фоне предпринимаемых усилий Зеленского и его европейских спонсоров по организации визита главы киевского режима в Индию. Впрочем, точные даты возможной поездки де-факто руководителя Украины в Нью-Дели пока не согласованы.

В условиях резкого осложнения отношений с США из-за введенных администрацией Дональда Трампа повышенных тарифов в 50 процентов для Индии, а также унизительных публичных нападок Белого дома на руководство южноазиатской республики по вопросам взаимодействия с Россией Нью-Дели крайне важно наглядно продемонстрировать свою конструктивную роль в разрешении украинского кризиса. В этой связи возможный визит Зеленского в Индию можно будет использовать для нивелирования звучащих из США обвинений в том, что правительство Нарендры Моди "помогает только России путем закупки больших объемов российской нефти".

Крайне важно для Индии и закрепление политических и экономических отношений с Евросоюзом - вторым крупнейшим торговым партнером для Дели и ключевым источником инвестиций и технологий, крайне необходимых быстро развивающейся индийской экономике. Для ЕС же укрепление связей Индией - огромным и быстро растущим рынком сбыта для высокотехнологичных европейских товаров - в условиях нарастающей непредсказуемости в трансатлантических отношениях и угрозы возобновления "торговых войн" является важным приоритетом. Ожидается, что до конца текущего года Брюссель и Нью-Дели выйдут на подписание соглашения о свободной торговле, которое в настоящее время активно обсуждается между сторонами.

Импульс продвижению европейско-индийской торговли призван придать и транспортно-логистический проект IMEEC (коридор Индия - Ближний Восток - Европа), предполагающий интеграцию сухопутных и морских маршрутов доставки грузов и развитие инфраструктуры между Азией, Персидским заливом и Европой. Этот вопрос также обсуждался в ходе вчерашнего телефонного разговора Моди с фон дер Ляйен и Коштой. Впрочем, с учетом того, что маршрут IMEEC проходит через Ближний Восток, дестабилизированный продолжающимися в регионе военными действиями, существенного прорыва в реализации данной инициативы в Нью-Дели пока не ожидают.