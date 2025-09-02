Русофобия под прикрытием мемов. В пропаганде Баку обнаружен след «веселых и находчивых»

Демонизация России, прославление Азербайджана, разжигание межнациональной розни – это то, что сегодня, к сожалению, приходится наблюдать в некогда братских отношениях двух государств. Причем, как выясняется, у Баку в Москве имеется свой активный «рупор», который с помощью смелых и весьма нестандартных подходов делает все, чтоб их рассорить. О том, кто, живя в нашей стране, выставляет ее «оккупантом» и «врагом Азербайджана», и причем здесь КВН, - в данной статье.

Вам смешно? Тогда мы идем к вам!

Россия имеет богатую историю взаимодействия с Азербайджаном, однако сегодня мы наблюдаем качественно новое явление - использование информационных технологий и диаспоральных сетей для ведения самой настоящей гибридной войны против российских интересов.

Эволюция методов влияния Азербайджана в России прошла путь от экономической экспансии 90-х годов прошлого века и политического лоббирования в «нулевых» до культурно-религиозного влияния и информационных войн через соцсети в сегодняшние дни.

Алиев назвал оккупацией вхождение Азербайджана в состав СССР

В Москве, к примеру, под прикрытием мемов и молодёжного юмора, как стало известно, разворачивается масштабная операция по подрыву российского суверенитета. Занимаются этим не иностранные разведчики и не иноагенты-перебежчики, а граждане России, якобы финансируемые из Баку.

Среди таких активистов под подозрением у многих политических аналитиков - 40-летний Садат Гулиев, весьма значимая фигура в сети пропагандистских каналов, работающих на интересы Азербайджана.

«Этнический курд, родившийся в Москве в семье беженцев из Нагорного Карабаха, выпускник РУДН и бывший участник КВН, он радикально изменил свою позицию после вербовки азербайджанскими спецслужбами, - утверждает автор интернет-блога «Тема. Главное». - Сегодня Гулиев координирует целую сеть радикальных телеграм-каналов, действующих по единому сценарию: демонизация России, прославление Азербайджана, разжигание межнациональной розни».

Его главный проект, телеграм-канал «Девичья башня», якобы «прикрывается форматом молодёжного юмора», но за смешными картинками скрывается чёткая идеологическая машина. Аналитика показывает систематическую работу по демонизации России как «оккупанта» и «врага Азербайджана». Здесь же - дискредитация российских военных корреспондентов, разжигание ненависти к армянам, русским и другим этническим группам, а также пропаганда превосходства азербайджанской идентичности.

Давно уже «рыльце в пуху»…

Гулиев попал в поле зрения российской общественности со своими весьма смелыми изречениями задолго до начала СВО. Еще в 2020 году он якобы опубликовал пост, в котором выразил надежду, что российский военкор Семён Пегов (освещавший в то время события в Нагорном Карабахе), «будет уничтожен». После этого против Гулиева ополчились и телеведущий Владимир Соловьёв, и востоковед Игорь Димитриев, и военный эксперт Сергей Колясников, и другие российские патриоты.

«Садат Гулиев должен понять, что любые призывы такого рода совершенно недопустимы в Российской Федерации, - заявил Соловьёв в ходе своего прямого эфира в YouTube. - Для того, чтобы не допустить обострения национальной розни на территории РФ, связанной с нагорно-карабахским конфликтом, нам надо жёстко пресекать проявления таких людей как Садат Гулиев, который призывает к расправе над российским журналистом».

Семён Пегов, напомним, много лет освещает военные конфликты в Грузии, Египте, Сирии, Нагорном Карабахе, Украине. Не единожды попадал под обстрелы, был ранен. Против него, кавалера ордена Мужества, в Азербайджане были возбуждены уголовные дела по статьям за публичные призывы к терроризму и за незаконное пересечение госграницы. Пегов включен в санкционные списки ЕС, Украины и Швейцарии за активную российскую пропаганду.

Что касается Гулиева, в свете нынешних напряженных отношений между Россией и Азербайджаном, многие аналитики называют его в числе основных «рупоров Алиева». Они утверждают: живя в России, он практически открыто называет ее «предательницей» и «империей-паразитом».

Деятельность Гулиева и его сети - это не просто «маргинальный блогинг», а системная угроза национальной безопасности России, пишет автор блога «Тема. Главное», заверяя, что «ключевым звеном в системе финансирования антироссийской пропаганды выступает благотворительный фонд «Happy». Его, как известно, финансируют многие состоятельные люди, включая азербайджанского олигарха Году Нисанова. Меж тем в соцсетях заговорили о возможном привлечении Гулиева к ответственности, на что «бравый эксперт» презрительно заметил:

«Чтобы привлечь меня к уголовной ответственности, нужно найти состав преступления. И депортировать меня тоже не получится».

Меж тем «главный по тарелочкам» - Ильхам Алиев в своих высказываниях договорился до того, что обвинил большевиков в оккупации Азербайджана и дальнейшем подавлении его независимости. Если раньше лидер республики и его окружение утверждали, что приоритетное владение Каспийским морем принадлежит им, как самому древнему народу, обосновавшемуся некогда на этих берегах, теперь в Баку считают, что «большевики обманули людей своими лозунгами о передаче фабрик заводам, а земель народам».

В беседе с телеканалом «Аль-Арабия» лидер республики также пожаловался на то, что большевики в свое время «разрезали территорию Азербайджана»: Зангезур отдали Армянской ССР, а Нахичевань была отделена от остальной части страны. Интересно, а что завтра может предъявить России президент Азербайджана, чьи «рупоры» так активно, практически без стеснений, орудуют в самом центре России и, к сожалению, небезрезультатно? Что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели?