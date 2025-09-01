«Нам нужна Одесса»: выяснилось, как «карта Герасимова» может оказаться пророческой

ВСУ рискуют потерять последние «очаги украинства» на Донбассе этой осенью. Даже западные эксперты признают, что инициатива за Россией и, если линия Донбасса рухнет, то мы сможем выйти к ключевым промышленным центрам восточной Украины, что повлечет за собой оперативный перелом.

Кроме того, во время недавнего брифинга начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в объектив камер попала многозначительная карта, на которой юг Украины, Одесская и Николаевская области включены в состав России...

Военный эксперт, заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, что в первую декаду сентября противник должен сделать судьбоносный выбор: определиться с направлениями по сосредоточению своих скудных резервов для обороны. На данный момент ВСУ могут себе позволить оборонять только часть из основных направлений.

Напомним, что все внимание сейчас сосредоточено на боях вокруг Славянско-Краматорской агломерации, которую, как узел обороны противник готовил с момента начала войны на Донбассе.

«Это последний крупный оборонительный узел на данном направлении. Дальше просто города, в которых живут люди, которые не готовились к войне, не готовили свои города к обороне» - в передаче «333» напомнил военный эксперт бывший спецназовец Александр Арутюнов, добавив, что, от Славянско-Краматорской агломерации до Днепропетровской идет прямая дорога, а это фактически «зеленый свет» для наших войск.

В тоже время он не исключил, что противник может успеть подготовить следующие до Днепропетровска населенные пункты к обороне.

Еще один военный эксперт Юрий Баранчик отмечает, что в ближайшие месяцы стоит ждать постепенного продвижения ВС РФ на Донбассе. Украина тем временем будет вынуждена сокращать фронт и, возможно, выйти на новый рубеж обороны в районе Запорожья-Днепропетровска по линии Днепра. При этом он отмечает, что главный вопрос уже не в том, «удержит ли Украина фронт», а в том, «на какой линии она сможет его заново стабилизировать».

«Если Зеленский ещё несколько месяцев потянет резину, то можно будет говорить об обвале не то, что Донбасса, а всего Левобережья. Причем этот результат станет возможным не благодаря дерзким ударам, а по причине окончательной деградации украинской системы обороны».

Военный эксперт Владимир Попов в беседе с «МК» также отметил, что Славянско-Краматорское направление стратегически очень важное.

-И если мы овладеем этим районом, то, безусловно, перед нами откроются хорошие возможности по освобождению тех территорий, которые будут нам нужны для создания хорошей буферной зоны, чтобы мы были спокойны за свои территории.

-Как у противника обстоят дела с оборонительными укреплениями за Краматорском и Славянском?

-Противник понимает, что на этом направлении может не получиться длительной обороны, которая и так уже сыпется, поэтому надо возводить оборонительные сооружения дальше. У них была возможность это все организовать. Не думаю, что там все плохо, хоть они и плачутся по поводу состояния отдельных оборонительных узлов после Славянска, Краматорска и Дружковки. Насколько я знаю в 30–50 км от Славянско-Краматорской агломерации возможности возведения оборонительных сооружений была. Но даже если оборонительные сооружения и возведены, их состояние и прочность все равно вызывают некоторые вопросы.

-Мы успеем до начала распутицы уничтожить последний узел обороны ВСУ на Донбассе?

-Осталось полтора-два месяца погоды, благоприятной для продвижения бронетанковой техники, сил ПВО на колёсной тяге. Надо подождать, как будут развиваться события на Покровско-Славянском направлении. Всё зависит от того, какие силы и средства ВСУ бросят из резерва в этот район непосредственно. Пока ВСУ не проявляют большой активности. Наша разведка говорит, что такие резервные подразделения у ВСУ все-таки существуют и они теоретически могут, тот же корпус, в течение суток перебросить более, чем на 100 километров.

Но в тоже время у нас есть северное направление, где тоже активно идет зачистка «серой» зоны. Для ВСУ это тоже проблема. Они по идее должны там держать какой-то резерв. Кроме того есть и третье направление — южное. От населенных пунктов Малая Токмачка, Орехово прямой выход на Запорожье и там нет возможностей создать глубокую оборону, разве что очаговую.

-То есть противнику приходится отбиваться сразу на нескольких направлениях?

-Да, у них образуется сразу три «горящих» направления. И это большой вопрос, как распределить свой резерв, чтобы не допустить прорыва. Куда будут бросать резервы зависит от стратегии генштаба Украины и главкома ВСУ Сырского. Задержать наше продвижение сразу на всех основных направлениях сил и средств у ВСУ нет. А а нескольких направлениях они могут сконцентрировать внимание и, может быть, даже замедлить наше продвижение. В любом случае, первая декада сентября покажет, как будут развиваться события. Наши же бойцы настроены очень серьёзно - потенциал есть, поставка боеприпасов организована. Есть ощущение, что осень будет жестокой. Не забывайте, что мы еще и юг «обрабатываем» — нам Одесса нужна, нам нужно вырубить «одесский коридор». И хорошо бы дорубить его до конца этого года.