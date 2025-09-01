«Общий противник»: встреча Путина и Си Цзиньпина вызвала пристальное внимание на Западе

Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились на полях саммита в Китае, который призван бросить вызов блокам, возглавляемым США и находящимся под доминированием Запада. В саммите ШОС, проходящем в Тяньцзине, принимают участие лидеры более двух десятков стран.

Китайский и российский лидеры, которые тесно связаны в рамках того, что они назвали “безграничным” партнерством, обсудили недавнюю встречу Путина с Дональдом Трампом, пишет The Guardian, ссылаясь на “слова кремлевского чиновника, который не сообщил никаких дополнительных подробностей”.

Двусторонняя встреча была одной из нескольких для Си Цзиньпина в воскресенье, который принимает ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. ШОС - это блок евразийских государств, состоящий из 10 членов, и в саммите также принимают участие лидеры 16 стран-наблюдателей или “партнеров по диалогу”, напоминает The Guardian.

Си Цзиньпин лично поприветствовал нескольких лидеров, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прежде чем делегаты посетили официальный прием.

Си Цзиньпин заявил на торжественном приеме, что за прошедшее столетие произошел “значительный рост нестабильности, неопределенности и непредсказуемых факторов” и что ШОС стала “важной силой, способствующей построению нового типа международных отношений и сообщества с общим будущим для человечества”.

На кадрах, опубликованных российскими государственными СМИ, видно, как Си Цзиньпин и Путин, прибывшие в Тяньцзинь в окружении высокопоставленных политиков и представителей бизнеса, тепло приветствуют друг друга во время фотосессии, а затем приглашают переводчика для продолжительной и оживленной беседы.

Ожидается, что Путин и еще несколько человек примут участие в военном параде в Пекине в среду, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которую Китай называет войной сопротивления японской агрессии. Ожидается, что на параде также будет присутствовать северокорейский лидер Ким Чен Ын, отмечает The Guardian.

Тяньцзиньский саммит является крупнейшим, проводимым блоком с момента его образования в 2001 году. ШОС является ключевой частью усилий Пекина по созданию более сильных многосторонних альтернатив западным или возглавляемым США блокам, таким как НАТО.

В субботу Путин заявил китайскому государственному информационному агентству “Синьхуа”, что встреча ШОС “укрепит солидарность” между евразийскими странами и "поможет сформировать более справедливый многополярный мировой порядок".

Достижению этой цели, по-видимому, способствовали потрясения, вызванные тарифным режимом Трампа и другими внешнеполитическими шагами. Встреча Моди и Си Цзиньпина состоялась через пять дней после того, как Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на индийские товары из-за закупок Дели российской нефти.

Это первый визит Моди в Китай за последние семь лет, и он проходит на фоне усилий Китая и Индии по восстановлению торговых связей и разрешению затянувшихся пограничных споров в Гималаях.

“Мы привержены развитию наших отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и деликатности”, - сказал Моди после встречи с Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин заявил, что китайско-индийские отношения могли бы быть “стабильными и далеко идущими”, если бы обе стороны сосредоточились на том, чтобы рассматривать друг друга как партнеров, а не как соперников, сообщают государственные СМИ.

На встрече с Эрдоганом Си Цзиньпин заявил, что Китаю и Турции следует укреплять сотрудничество в области борьбы с терроризмом, сообщают китайские государственные СМИ. Си Цзиньпин также встретился с лидерами Мальдивских островов, Азербайджана, Кыргызстана и президентом Беларуси Александром Лукашенко, которого The Guardian называет «ключевым союзником Путина”.

Двусторонние переговоры проходили в гостевом доме Тяньцзиня, уютном месте, окруженном пышной зеленью. Большие районы Тяньцзиня были закрыты для движения транспорта, а по всему городу было развернуто значительное присутствие полиции.

Лим Чуан-Тионг, научный сотрудник Института перспективных исследований Азии Токийского университета, сказал, что новая встреча Путина и Си Цзиньпина является признаком продолжения их “безграничного” партнерства и сплочения рядов, в то время как оба имеют дело с общим врагом – США.

“До тех пор, пока общий противник [США] не будет побежден, безграничное сотрудничество Китая и России будет продолжаться”, - сказал Лим. “Их сотрудничество также служит подтверждением глобального порядка, который существует за пределами Соединенных Штатов”. “Китай также признает, что китайско-американские отношения вряд ли вернутся к состоянию, существовавшему до 2018 года, и поэтому у него нет иного выбора, кроме как согласиться на тесное сотрудничество с Россией”, – констатирует эксперт.

Пекин претендует на нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, но Китай стал экономическим спасательным кругом для России, утверждает The Guardian, и Украина обвинила его в оказании прямой помощи Москве. Обе страны по отдельности увеличили количество совместных военных учений.