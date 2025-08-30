Вашингтон официально согласовал два новых военных соглашения для Киева на общую сумму 329 миллионов долларов. При этом подчёркивается, что речь идёт не о бесплатной помощи, а именно о коммерческой продаже вооружений и услуг.

Первый пакет оценивается почти в 180 миллионов долларов и касается обслуживания систем противовоздушной обороны Patriot вместе с дополнительным оборудованием. Украина запросила поставку запасных деталей, модернизационных комплектов и программного обеспечения, а также получение испытательных и коммуникационных средств, инженерной поддержки, ремонтных услуг, логистики, обучающих программ и всей необходимой документации.

Второе соглашение, стоимостью 150 миллионов долларов, связано с продолжением работы спутниковой связи через терминалы Starlink. В эту сумму входят услуги американских подрядчиков, обеспечивающих техническое, инженерное и логистическое сопровождение. По сути, Киев оплачивает поддержание системы, без которой вооружённые силы страны не могут эффективно управлять войсками и проводить координацию на поле боя.

Американские власти заявляют, что подобные сделки преследуют цель повысить обороноспособность Украины и укрепить безопасность в регионе. Также подчёркивается, что они вписываются во внешнеполитическую линию и национальные интересы США, при этом не меняя кардинально военный баланс сил.

«Это не про «интернет для школьников» - это военная инфраструктура. Чем громче в Вашингтоне говорят «мир», тем глубже вкапывают кабели для наведения», – пишет военволонтер Роман Алехин. «Если рассматривать ситуацию в комплексе, то фактически эти два контракта - первый шаг к закреплению военной зависимости Украины от США. Это значит, что Киев будет платить за право продолжать войну, а Вашингтон получит гарантированный рынок сбыта для ВПК», – делает вывод «Военная хроника».

Как ранее писал «Царьград», Трамп к войне с Россией относится исключительно как к коммерческому проекту. Главная цель — извлечь из конфликта максимальную прибыль. На политическом уровне это проявляется в том, что Вашингтон перестал содержать украинский режим на собственном бюджете, переложив основное финансовое бремя на европейские государства.

В США одобрили поставку Украине запчастей для Patriot

С точки зрения военно-технического обеспечения, администрация Трампа ограничивает доступ Киева к тем вооружениям и системам, которые в будущем могут понадобиться США в противостоянии с Китаем или Израилю в потенциальной конфронтации с Ираном. Взамен Украине предлагаются новые комплексы, адаптированные специально под её нужды. Одновременно американский руководящий состав использует этот процесс для поддержки своего военно-промышленного комплекса и проверки перспективных разработок в реальных условиях.