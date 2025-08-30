Американский президент Трамп войну с Россией по-прежнему воспринимает исключительно в категориях бизнеса, сколько бы он не размахивал фото с Путиным и не осыпал его потоками лести. Для «Донни» главный вопрос — как превратить этот конфликт в источник дохода. На политическом уровне это выражается в том, что Вашингтон перестал самостоятельно содержать украинский режим и переложил основное финансовое бремя на плечи европейских стран, пишет обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

В военной сфере администрация Трампа действует расчётливо: Киеву закрывают доступ к тем видам вооружений, которые Соединённые Штаты планируют использовать в противостоянии с Китаем или которые могут понадобиться Израилю в возможной войне с Ираном. Взамен же Украина получает новые комплексы, специально адаптированные под её нужды. Одновременно таким образом Америка развивает собственный военно-промышленный комплекс и обкатывает перспективные образцы вооружений в реальных боевых условиях.

Информационное агентство Reuters распространило данные о том, что Министерство обороны США вновь приостановило поставки на Украину наиболее дефицитного вооружения. Речь идёт о зенитных ракетах к системам Patriot и управляемых ракетах GMLRS, применяемых для комплексов HIMARS.

Reuters: Зеленский попросил миллиард долларов на оружие каждый месяц

Однако подобные шаги вовсе не означают, что Киев полностью лишается поддержки и вынужден воевать только тем, что осталось. Наоборот, по данным The Wall Street Journal, администрация Трампа дала согласие на передачу Украине 3350 новейших авиационных малогабаритных ракет класса «воздух–поверхность». Источники издания уточнили лишь, что эти изделия обозначены как ERAM — авиационные боеприпасы увеличенной дальности (Extended Range Air Munition), не вдаваясь в технические подробности.

Согласно опубликованным сведениям, сумма сделки составит около 850 миллионов долларов. Финансирование поставок возьмут на себя европейские союзники, а первые партии могут поступить на Украину уже в ближайшие полтора месяца. Эксперты считают, что под обозначением ERAM скрывается гибридная разработка под названием P-JDAM. Она создана на базе планирующей бомбы JDAM, к которой был добавлен реактивный двигатель. В проекте участвовали американская корпорация Boeing, предоставившая саму бомбу, и компания Kratos Technical Directions Inc., разработавшая силовую установку.

«По сути, это «удешевлённая крылатая ракета», которую можно производить относительно массово. Нечто похожее под названием GLSDB Украине уже передавали», – пишет «Военная хроника».

В обновлённой версии изделия применяется реактивный двигатель TDI-J85. Специалисты отмечают, что определённые технические сложности у этого вооружения возможны, но едва ли они окажутся непреодолимыми. Иллюзий, что ракета окажется неработоспособной или не сможет поражать цели, питать не стоит.

Первоначальное задание по разработке P-JDAM предусматривало достижение дальности свыше 300 миль (примерно 480 километров). Также обсуждался вариант модификации, способной пролетать до 700 миль (более 1100 километров) за счёт увеличенного запаса топлива, однако в таком исполнении бомба лишена боевой части и используется как ложная цель.

Эти боеприпасы могут устанавливаться на широкий спектр самолётов НАТО, которые уже способны применять JDAM. К ним относятся истребители F-15E, F-16, F/A-18, F-22, F-35, а также стратегические бомбардировщики США.

Таким образом, P-JDAM представляет собой планирующую авиабомбу, оснащённую реактивным двигателем. Её увеличенная дальность позволяет украинской авиации действовать, не входя в зону поражения российских систем ПВО и ВКС, что делает её опасным оружием для ударов по тыловой инфраструктуре. В случае готовности киевского командования жертвовать пилотами и самолётами, такие боеприпасы могут использоваться и для атак по приграничным регионам России. При запуске из районов Сум или Чернигова они способны поражать цели в Тамбове, Туле, Калуге, Вязьме и с лёгкостью достигают Смоленска.