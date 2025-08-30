Трамп на перепутье: в чем ошиблись американские советники в вопросах СВО

В Белом доме заявили, что Россия и Украина пока не готовы к завершению конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов сказала, что США допускают отсутствие готовности Москвы и Киева положить конец конфликту на данном этапе. Директор Института нового общества Василий Колташов рассказал «МК», что означают такие заявления из Вашингтона.

«Он (Трамп) был недоволен этими новостями, но и не удивлен», — сказала Ливитт.

Она акцентировала, что Трамп продолжает внимательно следить за ситуацией и хочет, чтобы война завершилась.

В Белом доме, судя по всему, все более скептически оценивают возможность скорейшего мирного урегулирования. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее предупредил, что конфликт может продолжаться «еще много месяцев», несмотря на усилия Трампа по его прекращению.

Макрон и Мерц захотели обсудить с Трампом один вопрос

Трамп, со своей стороны, продолжает демонстрировать нетерпение. По данным The Atlantic, он разочарован «нереалистичными требованиями» Зеленского и европейских союзников и считает, что Украине придется уступить часть территорий для прекращения войны.

По словам Василия Колташова, такие заявления Белого дома, в первую очередь, является признанием поражения США в торговой войне с Индией, как бы странно это ни звучало.

- Способ Трампа закончить войну на Украине состоял в том, чтобы сломать российскую торговлю с Индией, потом с Китаем. И таким образом сделать России больно по линии нефти. Как они считают, Россия только нефтью и питается, и больше у России ничего, кроме нефти, быть не может.

Они не знают, как работает российская экономика. Неолиберальная экономическая школа вообще не очень позволяет американским высшим руководителям получать объективную информацию о том, каковы механизмы функционирования российской экономики. Но суть была проста.

Удар по Индии в виде больших пошлин, требование прекратить покупать российскую нефть, обрушение российского экспорта, новый наезд на российское руководство с требованием немедленно сесть за стол переговоров, что там на что обменять — мы согласуем, но вы подписываете, и Зеленский выходит победителем. Эта схема сломалась.

- Что дальше может выкинуть Трамп?

- Может быть, в запасе есть азербайджанская схема. Нельзя исключать, что у азербайджанского руководства или его советников может существовать расчёт, связанный с Международным транспортным коридором «Север–Юг». Учитывая, что Азербайджан занимает ключевое положение на одном из важнейших русско-индийских торговых маршрутов, теоретически у него появляется определённый рычаг влияния. В теории, Баку вместе с США мог бы попытаться использовать эту позицию для оказания давления на Россию.

Однако представляется, что подобная стратегия Баку была бы крайне недальновидной. Реализация таких шагов с высокой долей вероятности привела бы к серьёзным негативным последствиям в первую очередь для самого Азербайджана, подорвав его репутацию надёжного транзитного узла и спровоцировав геополитическую реакцию.

Таким образом, хотя такие сценарии и могут рассматриваться, их практическая реализация маловероятна и несёт в себе значительные риски. Что касается позиции Трампа, то последние действия его администрации демонстрируют, что подобные силовые подходы не приносят желаемых результатов и зачастую создают дополнительные проблемы для самих США

- Как тогда России поступать в такой ситуации?

- Просто побеждать. Победить в СВО, и всё. И продолжать дипломатическую работу, что, собственно говоря, Лавров и МИД в целом делают. Они говорят: «Вот этот вариант нас устраивает, а этот формат мы не готовы обсуждать, а вот этот формат мы готовы обсуждать». Ну и так далее.

То есть работа в дипломатическом поле ведётся интенсивно, но быстрых результатов я бы от неё вообще не ждал. Уже Украина кончится, а дипломатические вопросы всё ещё будут стоять.