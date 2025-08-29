Трамп начинает «ликвидацию». По примеру маршала Жукова

Американские мегаполисы захлестнула волна преступности, ее питательная среда – в первую очередь, чернокожие и мигранты. В основном это касается городов, где у власти демократы.

После кампании погромов и тотальной дискредитации действий полиции в 2020-2021 годах в ходе движения «Жизнь чёрных тоже имеет значение» органы правопорядка были в значительной степени деморализованы.

11 августа президент США принял решение о применении в столице сил национальной гвардии: «Вашингтон будет освобождён сегодня. Преступность, дикость, грязь и жульничество исчезнут», – написал Трамп в TS. А уже 22 августа заявил, что Вашингтон «снова безопасен».

Трамп отметил эффективную работу национальной гвардии и полиции и пригрозил «плохими вещами» мэру Вашингтона Мюриел Боузер за распространение «крайне неверной информации о количестве преступлений». А еще пообещал полностью взять город и округ Колумбия под федеральный контроль.

По данным портала USA Facts за 2023 г., столица США занимала 4-е место среди американских городов по числу убийств: почти 36 на 100 тыс. человек. В течение первой недели после ввода национальных гвардейцев в Вашингтон в городе не произошло ни одного убийства, чего не было никогда ранее в ХХ и XXI веках.

Критики президента утверждают, что действия Трампа связаны с подготовкой к промежуточным выборам в Конгресс в 2026 году. Сейчас у республиканцев очень шаткое большинство в Палате представителей – преимущество в несколько голосов. Потеря даже 3-4 кресел будет означать, что контроль над Палатой перейдёт к демократам.

Национальные гвардейцы, введённые в города, ещё никого не убили, но уже одним своим присутствием резко снизили преступность.

Похоже, что Трамп повторяет методы маршала Жукова, которые тот использовал в Одессе.

Уровень преступности там был высок и до войны. Значительная часть криминального элемента осталась в Одессе после её оккупации румынами. Многие уголовники сотрудничали с «новой властью».

В ноябре 1943 г. майор абвера Карл Бранд создал в Одессе несколько разведывательно-диверсионных школ. Они были на 80% укомплектованы уголовниками.

10 апреля 1944 г. Одессу освободили части 3-го Украинского фронта. В городе остались тысячи пособников оккупантов, дезертиров 1941 г., уклонистов от мобилизации 1944-го, а также бандитов всех мастей.

Уже в сентябре на железнодорожных станциях начались грабежи, организуемые бандгруппой «Степные волки» во главе с атаманом по кличке Кузнец. Члены банды действовали в форме солдат и офицеров Красной Армии, имели штатное оружие. Штаб группы находился на Молдаванке в доме, имевшем выход в сеть катакомб. За пять последующих месяцев бандиты ограбили и сожгли 10 складов, разграбили не менее 20 вагонов, 17 квартир и домов, убили 8 офицеров, нескольких солдат и мирных жителей.

Банда была разгромлена, Кузнец ранен и схвачен. Им оказался 49-летний налётчик и убийца Михаил Имерцаки, начавший свою «карьеру» в 1912 году. Его старший брат до Октябрьской революции был одним из главарей в бандформировании Григория Котовского.

Тогда же отличилась группа «Степные мстители» во главе с молодым уголовником Чеканом (Фёдором Чикиным). Он ещё в начале 1944-го был схвачен румынской полицией на месте преступления: ограбил квартиру и убил хозяина. А после освобождения Одессы Чекан сколотил банду, которую чаще называли просто «СМ».

Банда совершила несколько налётов на тыловые склады и даже произвела взрыв арсенала, который напугал всю Одессу. Бандиты орудовали в военной форме, использовали армейские автомобили. Зимой 1945/46 года «СМ» совершила три квартирные кражи и семь грабежей на тёмных улицах Одессы.

13 июня 1946-го в Одессу прибыл новый командующий военным округом маршал Жуков. Уже 9 июля он санкционировал начало операции «Затмение», другое её название – «Маскарад». Маршал привлёк к операции десятки опытных армейских разведчиков и особистов.

Удалось обеспечить высокий уровень секретности. Для конспирации сотрудники, временно зачисленные в МВД, сдали настоящие документы на хранение в особые отделы и получили новые удостоверения.

После того как маршалу доложили о первых успехах, он якобы произнёс легендарную фразу: «Церемониться с уголовниками запрещаю. Всю эту сволочь расстреливать на месте!»

Самые большие потери понёс «Одесский Тарзан» – бандиты, промышлявшие кражей грузов из порта и убийством правоохранителей, были ликвидированы почти полностью. Та же участь постигла другие большие банды, как, например, «Чёрная кошка» и «Додж» (по названию используемого автомобиля).

На каждом трупе бандита оперативники Жукова якобы оставляли специальную метку – карту с пауком. Уже к началу февраля 1947-го преступность в Одессе вернулась на довоенный уровень.

4 февраля 1948 г. министр Вооружённых сил СССР Николай Булганин подписал приказ о переводе Жукова с должности командующего Одесским военным округом на ту же должность в УрВО.

Награду за «удар по бандитам одним махом» Жуков получит лишь в 1970-х. Узнав о том, что делал в Одессе Маршал Победы, министр внутренних дел Николай Щёлоков наградит его медалью и знаком «Заслуженный работник МВД».

В 2007-м по мотивам операции «Маскарад» режиссёр Сергей Урсуляк снял сериал «Ликвидация». Большинство эпизодов фильма вымышленные. Тем не менее, считается, что прототипом Давида Гоцмана был одесский оперативник Давид Курлянд.

Увы, документация об операции «Маскарад» до сих пор засекречена (или уничтожена).

Аналогичная операция была проведена в освобождённом Севастополе. 9 мая 1944-го красноармейцы увидели совершенно разрушенный город, в котором уцелело лишь 8 многоэтажных домов, но оставалось свыше 40 тыс. жителей. Где жили эти люди? В «подземном» Севастополе.

Этот город с сотнями укрытий, галерей, складов, предприятий, пекарен и т.д. начал строиться ещё в царское время. Дело успешно продолжили в 1920-1941 годах и существенно дополнили во время обороны города в 1941-1942-м. Кое-что достроили немцы.

В подземном городе наряду с мирными жителями находились как минимум сотни пособников оккупантов, дезертиров и уголовников. Кто-то из ненависти к Советской власти, кто-то ради пропитания – начал грабить склады, убивать офицеров Красной Армии и прибывших в Севастополь строителей.

Комендатура города не пожелала терпеть беспредел. Как называлась эта операция, неизвестно, но к ней тоже были привлечены военные. В частности, в «подземном» Севастополе бандитов выжигали сапёры с ранцевыми огнемётами.

О севастопольской «ликвидации» не написаны книги и не сняты фильмы. Всё засекречено.