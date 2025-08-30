Эпопея со спасением альпинистки Натальи Наговициной, в беспомощном состоянии застрявшей на пике Победы, похоже, завершилась. Причем весьма неутешительно. Несмотря на то, что ситуацию на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин, киргизские власти не смогли вызволить альпинистку из снежного плена. Или не захотели? Судя по поступающей из республики информации, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. О том, правда ли, что операция по спасению свернулась из-за нежелания родственников Наговициной платить по счетам, или причина в другом, - данная статья.

Выручать товарищей стало не модно...

За ситуацией на высочайшей точке Тянь-Шанских гор, без преувеличения, следил весь мир. Кто-то осуждал Наталью Наговицину за безрассудство: не оправившись после недавней травмы ноги, она отправилась покорять свой пятый «семитысячник», после которого ей был бы обеспечен почетный титул «Снежный барс».

Другие поражались: почему в век грандиозного технического прогресса невозможно просто снять человека с горы, пускай и столь высокой? Третьи осуждали спасателей за меркантильность. Ведь, как стало известно, сыну Натальи Наговициной якобы был предъявлен весьма солидный счет за тщетные попытки спасти его мать.

Коллеги пропавшей без вести альпинистки Наговициной дали первые показания

Молодой человек отказался и обратился за поддержкой в Следственный комитет России и Генпрокуратуру. Ситуацию под личный контроль взял Александр Бастрыкин, но, увы… «Так можно ли было спасти альпинистку?» - задаются вопросом многие пользователи Сети.

По мнению Владимира Шатаева, мастера спорта СССР по альпинизму, кавалера ордена Почета и прославленного советского скалолаза, у Натальи Наговициной был шанс на спасение. В свое время у него самого на вершине пика Ленина осталась жена. Инструктор Эльвира Шатаева погибла в 1974 году, при схождении вниз попав под снежный ураган.

Год спустя Владимир Николаевич собрал группу и спустил с пика Ленина тело супруги и еще нескольких ее спутниц. Поэтому альпинист твердо убежден: с такой высоты снять тело реально, а уж живого человека – тем более.

«Конечно, надо было спасать. Я сам ходил на пик Победы, знаю эту гору и знаю, что это возможно, - считает Шатаев. – Но в этой истории много странностей и вопросов».

Покоритель Эвереста, пиков Коммунизма и Победы недоумевает: почему спасательная группа не выдвинулась к месту, где Наговицина сломала ногу, сразу же после происшествия? Ведь у ее спутника была рация, по которой он вел переговоры с базовым лагерем.

Вместо этого мужчина оставил ее одну, а сам отправился якобы за подмогой. В это время, по словам Шатаева, в лагере находились свыше 60 акклиматизированных альпинистов, большинство из которых – сертифицированные горные спасатели.

«Раньше у нас был принцип: сам погибай, но товарища выручай. И люди шли, выручали, погибали. А сейчас уже давно не так. Альпинизм из спортивного превратился в коммерческий. Спасают - да, но за большие деньги. Возможно, что в тот момент спасатели и не пошли за Наговициной потому, что им не предложили денег», - в беседе с «АиФ» предположил Владимир Шатаев.

Горы не прощают ошибок!

Тому упорству, с которым Наталья Наговицина шла к заветной цели, можно было бы позавидовать, достигни она ее без каких-либо эксцессов, считают многие пользователи Сети. Однако то, что произошло на пике Победы, им кажется верхом неблагоразумия.

Особенно на фоне того, что год назад Наговицина уже оказывалась в подобной ситуации. Как рассказал белорусский альпинист Артем Ценцевицкий, дважды в свое время покоривший пик Победы, Наговицина была в его группе, совершавшей восхождение на данный «семитысячник». Но он вовремя ее вернул обратно.

«На мой взгляд, ее подготовки было на тот момент недостаточно, и я принял решение, что ее надо развернуть вниз», - сообщил Ценцевицкий.

Дальше – больше. По словам Александра Пятницина, вице-президента Федерации альпинизма России, Наговициной не единожды запрещали штурмовать пик Победы все из-за низкого уровня подготовки. Только в этом году ей удалось, наконец, к нему прорваться. Она нашла тех, кто ей помог. Однако эта команда оказалась неслаженной: из четырех человек двое не вернулись назад (кроме Натальи Наговициной на пике Победы остался итальянец Лука Синигилья, пытавшийся прийти ей на выручку).

Самое интересное, если верить специализированному изданию Mountain.ru, спасательная группа из четырех альпинистов, стартовавшая 19 августа, шла вовсе не к Наговициной, а искать тело погибшего Луки Синегильи. За него, видимо, заплатили родственники, полагают некоторые интернет-пользователи. Но и те были вынуждены 22 августа прекратить поиски из-за испортившейся погоды.

Туристка оказалась в плену ледяных скал на высоте 7 000 метров без еды. Женщина старалась не терять надежду на то, что ее спасут (судя по снимкам с запускаемых к ней дронов), но до нее так и не смогли добраться. Попытка эвакуировать пострадавшую с помощью «еврокоптера» также не удалась из-за нелетной погоды. И вот 27 августа киргизские спасатели сообщили, что не обнаружили признаков жизни у Наговициной, когда с помощью беспилотника с тепловизором сняли с высоты палатку альпинистки.

Как писал в своей книге «Время выбрало нас» известный советский путешественник и покоритель горных вершин, мастер спорта СССР по спортивному туризму Виктор Бурдин, «горы не терпят к себе легкомысленного отношения и никогда не прощают ошибок». Требуются постоянный контроль над своими чувствами, отличная дисциплина, согласованность общих действий на маршруте.

«В экстремальных условиях необходимо помогать друг другу, - наставлял будущих альпинистов Бурдин. - Нельзя оставаться равнодушным, если кто-то на твоих глазах попал в беду. Нельзя быть самонадеянным, самоуверенным, показывать свой характер, свой гонор. Настоящий спортсмен-турист всегда подставит плечо. Он смел и решителен, готов проявить все свое мужество. Альпинисты - это люди риска, но риска взвешенного и обдуманного!»

В случае с Натальей Наговициной произошло именно так, считают некоторые интернет-пользователи. Рядом не оказалось надежного плеча, а сама она решила показать свою самоуверенность, испытать, так сказать, собственный характер. При этом сама операция киргизских спасательных служб по вызволению россиянки из горного плена, судя по всему, еще долго будет вызывать множество вопросов.