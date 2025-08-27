Трамп нанес по Украине неожиданный удар: Зеленский не является невиновным

Трамп уже столько всего наговорил и сделал, что, казалось бы, удивить больше не сможет. Есть же пределы. Но нет. Смог. Президент США в очередном выступлении допустил введение санкций против... Украины. Это прямо-таки мировоззренческая революция.

Трамп, как единоличный лидер западного мира (к нему же все европейцы бегают на поклон), начал рушить принятую там картинку, в которой Украина — невинная жертва, а Россия — агрессор, да еще и беспричинный, в силу своей имперской природы. И значит, Украине все можно, а Россия во всем виновата. В том числе в том, что не хочет сдаваться ради наступления мира.

Все в этой картине чинно-благородно, ровно в духе превосходства «райского сада» над остальными «джунглями». И вдруг Трамп говорит: Зеленский «тоже не является невиновным» в ситуации, при которой движения к миру не происходит. Да как же так-то? А вот так. Реализм. Взгляд на вещи, не замутненный либеральными миражами.

Но США, точнее, Трамп, очень хотят мира. Еще точнее, быстрого соглашения, которое позволит говорить, что мир достигнут. Нобелевской премии же достоин только один человек на планете и все его знают.

А раз так, надо давить на стороны конфликта, чтобы достичь желаемого. Вот только на Россию давить не очень получается. На поле боя Россия все никак не побеждается. Санкции работают через пень колоду. Давить дальше — только себе вредить. Да и впереди маячат заманчивые в плане выгоды совместные проекты (западная пресса уже потихоньку выдает «сливы» о кулуарных переговорах в области, например, энергетики). А еще у русских есть большая ядерная дубинка.

Так почему бы не надавить на Украину? Если заокеанскому дяде, по гамбургскому счету, все равно, что с ней будет? В войну же втравили. Пусть и другой дядя, но суть американской политики (глобально, а не тактически) со сменой президентов не меняется. Конечно, у США есть способы надавить на Киев — отмена поставок оружия и разведданных. Но это живые деньги, на которые Вашингтон поставил Европу. Зачем их лишаться?

И вот Трамп произносит казавшиеся еще недавно немыслимыми слова о том, что если мирные усилия США не принесут результата, Вашингтон задействует серьезные экономические меры, которые нанесут урон Украине. Справедливости ради — Россию он тоже упомянул, но это по инерции, чтобы совсем уж публику не шокировать.

Трамп заявлением о санкциях нарушил главную западную заповедь последних лет - «нерушимая поддержка Украины». Он при этом не на нашей стороне, исключительно на своей. Выгодна ему мировоззренческая революция — вот он ее и устраивает.