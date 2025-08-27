В украинской столице состоялся визит начальника британского Штаба обороны адмирала Энтони Радакина и его преемника, главного маршала авиации Ричарда Найтона. Визитеры прибыли не просто для демонстрации поддержки — Лондону было важно донести до Владимира Зеленского конкретные установки по будущей политике.

Как пишет военкор Евгений Поддубный в своем тг-канале, британские представители потребовали от Киева жёстко держать линию на отказ от любых территориальных уступок. При этом украинскому руководству рекомендовано продолжать риторику о «готовности к переговорам» и настойчиво требовать личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Однако, как подчёркивает военкор Поддубный, в Москве подобных инициатив не воспринимают всерьёз: легитимировать Зеленского за счёт прямых переговоров никто не собирается. Фактически речь идёт о старом приёме — имитации мирных намерений для затягивания времени.

Пока в Киеве обсуждали условия с британскими кураторами, ночь с 26 на 27 августа ознаменовалась крупнейшей атакой украинских беспилотников. Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении 88 дронов сразу над шестнадцатью регионами страны. Среди них — Москва и Ленинградская область, Брянская, Орловская, Курская, Белгородская, Ростовская области, Крым. В результате падения аппаратов на полуострове оказались обесточены 13 населённых пунктов, а в Джанкое зафиксирован удар по железнодорожной инфраструктуре.

В Ростове-на-Дону один из дронов врезался в крышу четырёхэтажного жилого дома в переулке Халтуринский, вызвав пожар. Жильцов эвакуировали, здание получило серьёзные повреждения. В Ростовской области атаки и перехваты фиксировались также в Таганроге, Новошахтинске и ряде районов. В Белгородской области удары пришлись на Шебекино, Церковное, Рябики, Дубровку и несколько других населённых пунктов. Там есть пострадавшие среди мирных жителей. В Херсонской области ВСУ открыли огонь по левобережным районам почти девяносто раз: в Новой Збурьевке погиб один человек, в Алёшках и Каховке ранены трое. В Горностаевке повреждена электроподстанция.

Россия ответила зеркально и жёстко. В ту же ночь ударные беспилотники «Герань» и самолёты ВКС РФ атаковали военные объекты противника в Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях. В Сумах под огонь попало конструкторское бюро «Укрспецмаш», занимавшееся ремонтом артиллерийских систем и бронетехники. В Днепропетровской области удары пришлись по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации. Также в Сумской области повреждена энергетическая подстанция, что вновь осложнило работу инфраструктуры.