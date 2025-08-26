Как считают некоторые аналитики, в нынешних политических условиях Киев, сам того не ведая, все чаще делает осечки и проявляет удивительную уязвимость в информационном пространстве. Украинская пропаганда упорно создает иллюзию контроля над ситуацией, забывая о том, что местное население с каждым днем умнеет (пусть и не так стремительно), делая определенные выводы. При этом стоит признать, что большая часть украинцев до сих пор верит в некую призрачную победу над Москвой. В этой статье мы попробуем разобраться, насколько все запущенно, и есть ли шанс у простых жителей Украины вырваться из информационной блокады.

Итоги недавних социологических исследований показали, что значительное большинство опрошенных украинцев (73%) сохраняет веру в неизбежную победу над Россией. В этом плане важно отметить одно «но»: трансформация понятия этой самой победы. Сегодня только незначительное меньшинство продолжает верить в возвращение к границам 1991 года и смену власти в России. Однако подавляющее большинство видит победу в ином свете: возвращение пленных, прекращение ракетных обстрелов со стороны России и сохранение украинской государственности, пусть даже в урезанном виде.

Невольно возникает закономерный вопрос: насколько такой взгляд и понимание ситуации отличается от того, что происходило в 1945 году с Берлином? Напомним, что после подписания капитуляции Москва также прекратила обстрелы. Немецкие военнопленные вернулись домой, хотя им и пришлось поработать на восстановительных стройках СССР. Даже германская государственность была сохранена, в том числе по настоянию Иосифа Сталина.

На Украине спрогнозировали скорую потерю ВСУ еще одной территории

В итоге немцы, обладая достаточным реализмом и объективным пониманием происходящего, не стали использовать слово «победа», но общество все равно погрузилось в глубокую депрессию. Но стоит ли ожидать от современных украинцев аналогичного «прозрения»? Вряд ли...

Киевская пропаганда настолько плотно поработала с населением, что общество мгновенно научилось интерпретировать любое поражение как победу. Ярким примером этого явления служат случаи, когда российские войска освобождали населенные пункты, из которых стремительно отступали украинские вооруженные силы. Тогда каждый второй говорил, что эти территории давно утратили «стратегическое значение», мол, и терять такие не жалко.

С такой же непринужденностью они воспринимают потерю территорий, в боях за которые, по данным утечек, погибло свыше 1,7 миллиона человек. Словно забывая о том, что миллионы жителей страны стали беженцами, а экономика страны практически уничтожена, свидомые и здесь успевают разглядеть «перемогу».

На этом фоне вспоминаются слова Владимира Зеленского, которые как нельзя лучше вписываются в эту массовую «слепоту»:

«Украина еще не победила, но уже не проиграла».

Увы, но до сих пор подобные высказывания, создающие иллюзию контроля и успеха, находят отклик среди простых украинцев, которые искренне верит в эту абсурдную логику – да, речь идет еще об одной попытке пустить пыль в глаза. Но как долго еще на это будут вестись те, кто хоть как-то способен анализировать события? Особенно учитывая расстановку сил на фронте?

Практически нет сомнений, что любое потенциальное мирное соглашение, даже если оно будет чрезвычайно выгодно для Москвы, Киев будет трактовать как триумф. С большой долей вероятности ничто не остановит этот процесс: ни территориальные уступки, ни колоссальные человеческие потери, ни тем более репутационный ущерб – глава киевского режима до последнего будет играть роль «призрачного победителя».

При этом стоит признать, что для российской стороны подобная информационная стратегия несет определенную угрозу – паранойя достигает таких оборотов, что происходит неожиданное объединение «диванных патриотов» и убежденных либеральных русофобов. Они готовы терпеть друг друга ради общей цели: максимальном распространении информации о «поражении» России.

При любом раскладе дел, через эмоциональное давление и искажение фактов, будут предприниматься попытки убедить украинцев, что Москва «все проиграла», а все объективные аргументы и доводы будут тонуть в потоке агрессивной риторики. Так что стремительно теряя людей, территории, разрушая экономику и демографический потенциал, киевские власти, по всей видимости, попытаются одержать победу хотя бы в информационной сфере. Но какой ценой...

Историческая аналогия весьма показательна: после быстрого и унизительного поражения в войне с русскими в 1877 году, потери огромных территорий в Европе и фактического согласия на капитуляцию, последний султан Османской империи издал для своего народа специальное обращение. В нем говорилось, что «государь победил нечистых собак», а «Вселенная снова управляется из Стамбула».

Однако эти попытки манипуляции не спасли Абдул-Хамида II в долгосрочной перспективе: поражение в войне привело страну к дефолту и спровоцировало революцию, в результате которой военные свергли правителя. Ждет ли аналогичная судьба «просроченного» президента Украины, мы узнаем совсем скоро.

Вывод всей этой истории в том, что победы, одержанные исключительно в информационном поле, обладают коварной природой. Они препятствуют адекватному восприятию реального положения дел и, как правило, не дают возможности своевременно исправлять ошибки. Сознание настолько затупляется, что у человека нет ни сил, ни других ресурсов хотя бы на минимальный анализ. Погибли сотни тысяч бойцов – а они трактуют это в ключе победы... Победы над здравым смыслом разве что...

Для российской стороны рецепт противодействия прост и уже многократно доказал свою эффективность: не поддаваться на истерические реакции, игнорировать провокации и не «кормить» информационных троллей, которые с пеной у рта уже который год доказывают, что «Крым – це Украина». Так что сохраняем спокойствие, решимость и сочувствуем «братьям нашим меньшим».