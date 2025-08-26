Блогер с 2 миллионами подписчиков, проповедовавший «успех через презрение к России», арестован по делу о реабилитации нацизма. Его скандальные высказывания, хайп-маркетинг и попытка проведения массовой акции в центре Москвы привели к уголовному делу и задержанию на трассе М1.

От Самары до Европы: как формировался образ «коуча-изгоя»

Арсен Маркарян — фигура, давно вызывающая разносторонние реакции. Родившись в 1995 году в Самаре в семье строителя Ашота и учительницы русского языка Силвы, он с детства ощущал себя «чужим». По его словам, в школе его преследовали скинхеды, что подтолкнуло его к рукопашному бою. В 16 лет он заявляет о титуле вице-чемпиона мира по тайскому боксу — факт, который до сих пор остаётся недоказанным. Ни в архивах международных федераций, ни в открытых источниках подтверждений не найдено. Тем не менее, этот миф стал частью его личного бренда — образа человека, вырвавшегося из «провинциальной нищеты» к «европейскому успеху».

С 2014 года Маркарян активно ведёт блогерскую деятельность, постепенно трансформируясь из популяризатора сыроедения и «здорового образа жизни» в одного из самых провокационных представителей так называемых «инфоцыган» — блогеров, продающих дорогие курсы по саморазвитию, используя агрессивный маркетинг, псевдопсихологию и культ личности. Его контент — это смесь мотивационных лозунгов, гендерных стереотипов (вплоть до откровенного мизогинизма) и насмешек над «российским менталитетом».

Живя за границей — преимущественно в Европе и Турции — Маркарян позиционирует себя как «глобального гражданина», избежавшего «отсталости» родины. Его видео снимаются в стильных студиях с панорамными окнами, видами европейских городов и дорогими костюмами. Однако за этой фасадной эстетикой скрывается стратегия, построенная на провокации, ненависти и коммерциализации недовольства.

«Я крутил русских»: скандальные высказывания и путь к уголовному делу

Ключевым моментом в карьере Маркаряна стало его резкое обострение риторики в последние годы. Если раньше он ограничивался критикой «советского наследия» и «пассивности россиян», то теперь перешёл к откровенным оскорблениям. В одном из своих роликов он заявил:

«Да я русских крутил», — добавив, что «россияне не способны на успех» и что их культура — это «еда для нищих».

Такие высказывания не только собирали миллионы просмотров, но и привлекали внимание правоохранительных органов. Особенно резонансным стал ролик, в котором Маркарян, стоя на Красной площади у ГУМа, объявил о грядущей «сходке на 5 тысяч человек». Он призывал молодёжь прийти на встречу, чтобы «обсудить революционные идеи» и «узнать, как избежать ошибок россиян». Видео сопровождалось насмешками над традициями, экономикой и историей России.

Следственный комитет расценил это как призыв к массовому мероприятию с элементами публичного оскорбления памяти защитников Отечества. По версии следствия, в его контенте содержались признаки реабилитации нацизма — в частности, принижение подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ — одной из самых строгих статей, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Миллионы на ненависти: бизнес-модель «коуча-провокатора»

Несмотря на блокировку его контента в России, Маркарян продолжал монетизировать свою аудиторию через зарубежные платформы. Его основной доход — платные тренинги и онлайн-курсы, продаваемые через Telegram-каналы и собственные сайты. Недавно он анонсировал двухдневный семинар в Москве, билеты на который стоили 20 тысяч рублей. По данным следствия, на мероприятие записалось более 5 тысяч человек, что приносит потенциальный доход свыше 100 миллионов рублей.

Тренинг позиционировался как «прорыв в саморазвитии»: участники должны были узнать «секреты успеха», «освободиться от ограничивающих убеждений» и «вырваться из ловушки российской действительности». Однако, согласно черновикам речей, найденным в его ноутбуке, основная часть выступления была посвящена критике «локальных проблем» — от менталитета до государственной политики.

Организатором мероприятия выступала его компания, зарегистрированная за рубежом. Это позволило ему обходить российское законодательство, но не спасло от внимания правоохранительных органов. Билеты активно продавались онлайн, ажиотаж рос — пока не началось следствие.

Задержание на трассе М1: конец хайп-тура

Несмотря на объявленный в розыск статус и игнорирование повесток, Маркарян прилетел в Москву из Стамбула. Он прошёл паспортный контроль, поселился в отеле премиум-класса в центре города и начал подготовку к тренингу. По словам источников, он открыто заявлял:

«Прилетел за деньгами».

Однако его задержали на трассе М1, недалеко от Москвы. По данным Следственного комитета, операция проходила в рамках совместной работы с оперативными службами. Маркарян ехал в арендованном Mercedes, направляясь, по предварительной версии, в Беларусь. В салоне у него изъяли ноутбук с черновиками новых видео, флеш-накопители с контентом и телефон.

Блогер, одетый в тёмные очки и кожаную куртку, пытался сопротивляться, но был задержан без инцидентов. Его доставили в следственный отдел в Москве, где назначили допрос. По словам арестованного, он был шокирован:

«Я просто блогер. У меня свобода слова».

Однако следствие настаивает: его действия выходят за рамки допустимой критики и квалифицируются как преступление.

Что будет дальше: уголовное дело и будущее инфоцыганства

На данный момент уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ — публичные действия, направленные на реабилитацию нацизма, с оскорблением памяти защитников Отечества. Экспертиза подтвердила, что в его видео содержатся признаки принижения подвига советского народа. Кроме того, СК начал проверку по другим материалам: постам о «стране неудачников», насмешкам над культурой и экономикой России.

Компания Маркаряна за рубежом уже заморозила проведение тренинга. Билеты начали возвращать. Адвокат, нанятый в срочном порядке, готовит защиту, делая ставку на «свободу слова» и «критику власти». Однако, учитывая контекст — включая призывы к массовым акциям и откровенные оскорбления — шансы на оправдание минимальны.

Случай Маркаряна стал символом нового этапа в борьбе с цифровой экстремистской риторикой. Он показывает, что даже блогеры, живущие за границей и использующие иностранные платформы, не могут действовать безнаказанно, если их контент касается оскорблений памяти погибших в войне.

Когда хайп превращается в преступление

Арсен Маркарян — яркий пример того, как ненависть, упакованная в форму «мотивации», может превратиться в инструмент заработка. Его карьера строилась на разжигании неприязни, на продаже мечты о «побеге» из России через презрение к ней. Но в какой-то момент провокация перешла грань — и стала уголовным делом.

Его задержание — не просто личная драма, а сигнал: государство начинает жёстко реагировать на попытки дестабилизации через цифровые платформы. Особенно когда речь идёт о памяти тех, кто отдал жизни за страну.

Маркарян хотел быть «революционером мысли». Вместо этого он стал примером того, как свобода слова оборачивается ответственностью — перед законом, перед историей и перед теми, кого он когда-то назвал «неудачниками», забыв, что именно в этой стране он родился, вырос и начал свой путь — пусть и к падению.