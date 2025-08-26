Действия Китая назвали намеком Трампу

Китай готовится показать свою военную мощь на параде 3 сентября, сообщает Bloomberg, ссылаясь на анализ спутниковых снимков площадки для торжественного мероприятия. Особое внимание будет уделено демонстрации новейших систем вооружений, включая противокорабельные ракеты, боевые беспилотники и баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки и дотянуться до США. Такой показ призван не только подчеркнуть боеспособность страны, но и привлечь потенциальных иностранных покупателей.

Издание отмечает, что Пекин активно развивает гиперзвуковые ракеты, которые по скорости и манёвренности значительно превосходят традиционные системы противоракетной обороны. Эта технология является центром усиливающейся конкуренции между США с одной стороны и Китаем и Россией с другой. Bloomberg напоминает, что Украина заявляла о применении Россией аналогичного оружия против себя в 2024 году.

Трамп рассказал об обещании Си Цзиньпина

Парад запланирован на несколько дней после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где китайский лидер Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и другими мировыми лидерами.

В преддверии парада Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время визита в Пекин подчеркнул особое отношение Китая к мемориалам, посвящённым советским солдатам, а также отметил вклад китайского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул важность памяти о тех, кто пожертвовал жизнью ради свободы, передав при этом приветственные слова президента Владимира Путина.

В ответ Си Цзиньпин отметил, что отношения между Москвой и Пекином на сегодняшний день являются наиболее стабильными и стратегически значимыми среди крупных держав. Китайский лидер подчеркнул историческую значимость совместной борьбы СССР и Китая с фашизмом и призвал к продолжению традиционной дружбы между странами. По его словам, партнёрство России и Китая служит источником стабильности и должно способствовать формированию более справедливого мирового порядка.

«Это важно, как сигнал о принятии законодательных решений о сотрудничестве России и Китая», – пишет политолог Марат Баширов.

При этом европейские страны практически исчерпали все возможности для наращивания санкционного давления на Москву. Теперь Брюссель вынужден полностью полагаться на поддержку Вашингтона, отмечает Politico.

Источники издания сообщают, что грядущий 19-й пакет санкций, который будет обнародован в ближайший месяц, не предусматривает серьёзных ограничений на продажу энергоносителей. Основной удар пакета нацелен на суда и компании «теневого флота».

Даже с учётом новой дорожной карты по постепенному отказу от российских энергоресурсов, у ЕС почти не остаётся реальных инструментов, способных оказать давление на Кремль. Брюссель оказался фактически бессилен перед лицом Москвы.

Наиболее болезненным для России, по мнению источника, могло бы стать введение вторичных санкций — мер против компаний или государств, продолжающих сотрудничество с РФ. Но реальная сила таких мер зависит исключительно от США. Судя по всему, Трамп держит этот вариант как «тяжёлую артиллерию» на случай срыва мирных переговоров, при этом не исключая возможности применить санкции и против Китая, если потребуется.